«Хотела забрать 10 миллионов и подарить квартиру маме»: новосибирская боксерша вылетела из шоу «Титаны»

Земфира Алиева не раз становилась чемпионкой Новосибирской области по боксу, вошла в состав сборной России по смешанным ММА, и стала чемпионкой страны в этой дисциплине в суперлегком весе. Но выиграть 10 миллионов рублей на телешоу ей не удалось Источник: Пресс-служба ТНТ











Чемпионка России по смешанным единоборствам Земфира Алиева покинула телешоу «Титаны» на канале ТНТ. Участница из Новосибирска не смогла попасть в сильную команду, и ей пришлось проходить испытание вместе с группой более слабых спортсменов. Очередной выпуск телешоу показали в воскресенье, 23 июня.

«Титаны» — спортивное телешоу, в рамках которого сильнейшие люди страны соревнуются не только между собой, но и с искусственным интеллектом, который генерирует задания для участников. Наградой для сильнейшего станет 10 миллионов рублей.



Как рассказали на канале ТНТ, очередное испытание, придуманное искусственным интеллектом, оказалось командным. Победителей предыдущих испытаний объединили в одну команду, остальным пришлось самостоятельно разбиться на группы по 6 человек. Участники шоу должны были пройти эстафету из 6 этапов, по итогам которой команда-аутсайдер выбывала из дальнейшей борьбы. Земфира Алиева хотела пополнить сильную команду «Титаняшки», но для девушки просто не осталось в ней места — она была седьмой желающей. В итоге ей пришлось объединиться с другими спортсменами, которые не смогли попасть в группу своей мечты — и эта команда показала худший результат.



— Расстроилась, потому что выбыла не из за того что я слабая или не справилась с испытанием. А потому что не повезло, как будто бы не смогла реализовать себя в проекте полностью. Конечно, хотелось забрать 10 миллионов и подарить маме квартиру, но на всё воля Бога. Значит, так должно было случиться, — заявила девушка.

При этом возвращаться в Новосибирск чемпионка России по смешанным единоборствам все равно не стала. Как рассказали в пресс-службе телеканала, Земфира Алиева осталась в Москве, чтобы участвовать в других похожих проектах.