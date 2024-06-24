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Развлечения «Хотела забрать 10 миллионов и подарить квартиру маме»: новосибирская боксерша вылетела из шоу «Титаны»

«Хотела забрать 10 миллионов и подарить квартиру маме»: новосибирская боксерша вылетела из шоу «Титаны»

Земфира Алиева решила не возвращаться в Новосибирск после шоу

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Земфира Алиева не раз становилась чемпионкой Новосибирской области по боксу, вошла в состав сборной России по смешанным ММА, и стала чемпионкой страны в этой дисциплине в суперлегком весе. Но выиграть 10 миллионов рублей на телешоу ей не удалось

Чемпионка России по смешанным единоборствам Земфира Алиева покинула телешоу «Титаны» на канале ТНТ. Участница из Новосибирска не смогла попасть в сильную команду, и ей пришлось проходить испытание вместе с группой более слабых спортсменов. Очередной выпуск телешоу показали в воскресенье, 23 июня.

«Титаны» — спортивное телешоу, в рамках которого сильнейшие люди страны соревнуются не только между собой, но и с искусственным интеллектом, который генерирует задания для участников. Наградой для сильнейшего станет 10 миллионов рублей.

Как рассказали на канале ТНТ, очередное испытание, придуманное искусственным интеллектом, оказалось командным. Победителей предыдущих испытаний объединили в одну команду, остальным пришлось самостоятельно разбиться на группы по 6 человек. Участники шоу должны были пройти эстафету из 6 этапов, по итогам которой команда-аутсайдер выбывала из дальнейшей борьбы. Земфира Алиева хотела пополнить сильную команду «Титаняшки», но для девушки просто не осталось в ней места — она была седьмой желающей. В итоге ей пришлось объединиться с другими спортсменами, которые не смогли попасть в группу своей мечты — и эта команда показала худший результат.

— Расстроилась, потому что выбыла не из за того что я слабая или не справилась с испытанием. А потому что не повезло, как будто бы не смогла реализовать себя в проекте полностью. Конечно, хотелось забрать 10 миллионов и подарить маме квартиру, но на всё воля Бога. Значит, так должно было случиться, — заявила девушка.

При этом возвращаться в Новосибирск чемпионка России по смешанным единоборствам все равно не стала. Как рассказали в пресс-службе телеканала, Земфира Алиева осталась в Москве, чтобы участвовать в других похожих проектах.

Ранее НГС писал о том, что танцовщица из Новосибирска победила чемпионку мира по боксу Марию Пытину на съемках телешоу.

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