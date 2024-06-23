А вам и не дашь! Узнайте свой настоящий биологический возраст: простая формула

Возраст — это всего лишь цифры, главное, как вы себя ощущаете Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Вам приходилось слышать в свой адрес, что вы выглядите намного младше своих лет? Или, наоборот, вам часто говорят, что вы кажетесь старше? Такое впечатление может создаваться потому, что календарный возраст не всегда в полной мере отражает настоящее состояние человека. А вот биологический может рассказать о вас намного больше. И мы знаем, как его определить.

Простой и эффективный способ определить не только свой биологический возраст, но и скорость старения вывели российские ученые Александр Горелкин и Борис Пинхасов. Для начала определим коэффициент скорости старения, он понадобится нам для дальнейших вычислений. Возьмите ручку и лист бумаги или заметки вашего телефона и определите следующие показатели:

календарный возраст (КВ) человека в годах;

рост (Р) в метрах, измеряется ростомером;

окружность талии (ОТ) в см, измеряется мягкой сантиметровой лентой;

окружность бедер (ОБ) в см, изменяется также лентой;

вес (В) в кг.

Старайтесь определять как можно точнее, возможны огрехи в 0,5 см.



После того как мы получили эти данные, вставляем их в форму для расчета коэффициент скорости старения (КСС). Будьте внимательны: у женщин и мужчин разные формулы. А также учтите, что РЛ — это разница лет между календарным возрастом (КВ) и возрастом оптимальной физической формы у женщин составляет 18 лет, у мужчин — 21 год.



Для женщин: КССж = (ОТ × B): (ОБ × Р2 × (14,7 + 0,26 × РЛ + 0,01 × РЛ)).



Для мужчин: КССм = (ОТ × B): (ОБ × Р2 × (17,2 + 0,31 × РЛ + 0,0012 + РЛ)).



Теперь посмотрите, какому из показателей соответствует полученная цифра:



от 0,95 до 1,05 включительно — скорость старения соответствует норме;

менее 0,95 — замедленное старение;

более 1,05 — ускоренное старение.

Запишите результат, он понадобится нам на следующем шаге.



Теперь переходим к расчету биологического возраста (БВ).



Для женщин: БВж = КСС × РЛ + 18.



Для мужчин: БВм = КСС × РЛ + 21.



Реальный коэффициент скорости старения (ККС) умножаем на разницу лет между календарным возрастом (КВ) и возрастом оптимальной физической формы (для женщин он наступает в 18 лет, для мужчин — в 21 год).



Возраст оптимальной физической формулы для расчета выше вычисляется по формуле:



Для женщин: РЛж = КВ — 18.



Для мужчин: РЛм = КВ — 21.



Мы разобрались с тем, как вычислить свой биологический возраст. Ниже приведем пример с точными цифрами для примера.



В данном примере будем рассчитывать возраст 20-летней девушки.



Шаг 1. Считаем коэффициент скорости старения для женщин

КССж = (ОТ × B): (ОБ × Р2 × (14,7 + 0,26 × РЛ + 0,01 × РЛ)).



Шаг 2. Упростим большое выражение

Считаем ту часть, что находится до деления.



(ОТ × B) — 60 (обхват талии) × 48 (вес) = 2880.

Шаг 3. Считаем то, что находится в малых скобках

Давайте выясним, какое число у нас получится в малых скобках: (14,7 + 0,26 × РЛ + 0,01 × РЛ).



Для начала нам нужно определить РЛ — разницу лет между календарным возрастом и возрастом оптимальной физической нормы



Напомним формулу (РЛж = КВ — 18) и подставим в нее наши данные: РЛж = 20 – 18 = 2.

После того как мы определили значение РЛ, подставляем все значения: (14,7 + 0,26 × 2 + 0,01 × 2) = 15,24.

Шаг 4. Считаем то, что в больших скобках

(ОБ × Р2 × на число, полученное в предыдущем шаге).



92 (обхват бедер) × 2,96 (рост в метрах в квадратных) × 15,24 (сумма из шага 3) = 4150.

Шаг 5. Считаем коэффициент скорости старения (ККС)

2880 (результат шага 1): 4150 (результат шага 4) = 0,69.



Шаг 6. Определяем биологический возраст

0, 69 (КСС) × 2 (РЛ) + 18 = 19,38.

Вот и всё. Мы определили, что биологический возраст нашей девушки составляем 19,38.



Теперь можно подставлять в формулу свои данные и узнавать собственный биологический возраст.