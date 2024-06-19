Сибирская домохозяйка борется за 10 миллионов в Дубае — против нее Джиган и Виктория Боня

Девушка борется за приз 10 млн рублей Источник: кадр из реалити-шоу «Выжить в Дубае»











Домохозяйка в декрете из Новокузнецка участвует в реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» (16+), где две команды, звездная и народная, борются за приз в 10 млн рублей. Во время первого выпуска Александра Сухорукова рассказала, что пришла на проект показать себе и другим, на что способна, а также быть примером для дочери, которая унаследовала ее тяжелый недуг.

— У меня самая сложная работа: я мама в декрете с двумя детьми. Я приехала сюда проверить, на что я способна кроме материнства, — так представилась Александра во время первой встречи команд.

Новокузнечанка рассказала, что рождение детей для нее оказалось настоящим подвигом. В 17 лет врачи поставили ей диагноз «сколиоз 4-й степени». По словам девушки, ее позвоночник был настолько перекручен, что органы сместились. Чтобы исправить ситуацию, Александра решилась на операцию — врачи установили ей особый металлический каркас во всю длину спины.

— Перед выпиской врач зачитал список запретов, там было всё, чем я тогда увлекалась. Кроме того, под запретом была беременность. Тогда я не понимала, зачем вообще жить, — делится участница.

Спустя год новокузнечанка решилась на свой страх и риск нарушить ограничения: пошла на танцы, а через некоторое время родила двух дочек.

Однако в прошлом году на фоне гриппа у одной из девочек резко спрогрессировал кифосколиоз: это двойное искривление позвоночника не только в сторону, но и назад. Вероятно, дочке Александры потребуется такое же хирургическое вмешательство.

— Участие в шоу для меня — способ показать ей, что даже после операции жизнь не станет хуже, — говорит новокузнечанка.

Уже в первом большом испытании, которое называлось «соколиное гнездо», команда Александры проявила себя отлично.

По правилам, у каждой группы было большое яйцо, которое надо было забросить в специальную подставку на высоком шесте. Для этого они должны были построить башню из мягких кубиков. Также в каждой команде выделили снайпера и защитника. Нападающий забрасывал соперников сырыми яйцами, а игрок обороны с помощью теннисной ракетки их отбивал и старался дать помешать конкурентам закинуть соколиное яйцо в гнездо.

Победители получили ключ от лакшери-отеля, а проигравшие отправлялись устанавливать палатки и спать в пустыне. После упорной борьбы выиграла народная команда.

В команду звезд вошли известные шоумены, актеры, музыканты: Саша Стоун, Надя Сысоева, Оксана Самойлова, Джиган, Торнике Квитатиани, Виктория Боня и Вячеслав Чепурченко. Народную команду представляют пожарный из Туапсе Илья Жуков, московский сап-инструктор Остап Солдатов, строитель и студент из ДНР Никита Плахотниченко, вахтовик на Крайнем Севере, мастер погрузочно-разгрузочных работ из Тюмени Андрей Зубенко, врач скорой помощи с 17-летним стажем из Владимирской области Анастасия Перун, маркетолог из Астрахани Ольга Воронцева и домохозяйка из Новокузнецка Александра Сухорукова.

Среди участников команды звезд супруги Джиган и Оксана Самойлова Источник: ТНТ











Каждую неделю команды проходят большое испытание, проигравшие будут вынуждены попрощаться с кем-то из своих игроков. Приз в 10 миллионов рублей сможет забрать кто-то один.

