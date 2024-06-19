50 грамм за $9000: россияне тратят сотни тысяч рублей на конструктор Lego — кто и сколько на них зарабатывает

«Звезда смерти» из киновселенной «Звёздные войны» — один из самых желанных наборов коллекционеров Lego Источник: Нейросеть Stable Diffusion / NGS.RU











Lego вызывает ассоциации с детством — подарок на день рождения в виде конструктора из тысячи пластиковых кирпичиков обязательно обрадует ребёнка. Так начинались истории наших героев, которые решили посвятить коллекционированию всё свободное время и деньги. НГС пообщался с любителями Lego и узнал, сколько стоят их наборы, где они их берут и кто зарабатывает на конструкторе.



3 года — и больше сотни наборов в коллекции

Данил, 23 года, стоимость коллекции — около 600 тысяч рублей

Новосибирец Данил вспоминает, что свой первый набор Lego он получил в подарок ещё в детстве и стал фанатом конструктора.

— Я понял, что это безграничная возможность воплощать в жизнь интересные задумки. С того времени единственными подарками от родственников на праздники стали кубики Lego, — вспоминает он.

Постепенно коллекция Данила росла, появлялись новые наборы и фигурки, а интерес с каждым годом не угасал.

— Я не был помешан только на этом, но коллекция потихоньку росла. Я иногда покупал наборы, которые меня интересовали, собирал армии из человечков Lego, и пришел к созданию витринных диорам. Например, у меня есть «Звезда смерти» из «Звёздных войн», — продолжает Данил.

Во внушительной коллекции Данила есть всё — от реконструкции баталий из саги про войну в космосе до автомобилей 1 из 5 Во внушительной коллекции Данила есть всё — от реконструкции баталий из саги про войну в космосе до автомобилей Источник: предоставлено Данилом

Сейчас сибиряк сосредоточился на коллекции реконструкций моментов из фильмов из Lego — чаще всего это вселенная «Звёздных войн». В один момент все детали и наборы перестали помещаться в одном месте, поэтому пришлось обустроить отдельный стеллаж для конструктора.



— Сейчас я собираю моменты из фильмов в масштабах минифигурок или просто наборы на полку, иногда пополняю свою коллекцию чем-то новым — в общем, коллекционирую. За все годы у меня накопились десятки тысяч деталей, редкие фигурки, а главное — уникальный опыт, — объясняет Данил.

Коллекционер подчеркнул, что Lego — это не просто игрушки для детей, а в продаже существуют наборы со сложными схемами сборок и тысячами деталей, предназначенные в первую очередь для взрослых.

Николай, 14 лет, стоимость коллекции — 400 тысяч рублей

Николаю из Ульяновска всего 14 лет, но стоимость его коллекции уже приближается к 500 тысячам рублей (хотя сам он считает её бесценной). Подросток взял в руки свой первый набор три года назад — это был конструктор китайской фирмы. Спустя некоторое время в жизни Николая появился настоящий Lego. Он не ограничивается одной серией, а собирает разные наборы.

— На данный момент моя коллекция состоит из множества различных серий, таких как Lego Minecraft, Ninjago, Creator, City и Technic. Наборов Lego за всю жизнь у меня было больше сотни, но сохранились в первоначальном виде чуть больше семидесяти. Деталей во всей коллекции около 150 тысяч, но это не точно. Минифигурок Lego примерно 160–170 штук, — описывает свою коллекцию Николай.

Коллекция молодого человека занимает немалую часть квартиры 1 из 4 Коллекция молодого человека занимает немалую часть квартиры Источник: предоставлено Николаем

Несмотря на санкции, в России не возникает сложностей с покупкой наборов — они продаются на маркетплейсах. А вот отдельные детали достать сложнее.



— Наборы покупаю на различных маркетплейсах, зачастую на «Яндекс Маркете». Если говорить о наборах, которые есть в продаже у самого Lego, то это совсем не сложно, и магазины на маркетплейсах делают большие скидки на них. А если говорить о наборах, которое уже вышли из продажи, то найти можно только у перекупов на «Авито» или «Юле», — объяснил Николай.

Интерес Николая к Lego — в самом коллекционировании и любви к конструктору. По словам подростка, процесс сборки доставляет ему удовольствие.

Арсений, 14 лет, стоимость коллекции — около 200 тысяч рублей

Арсений из Барнаула, как и другие собеседники НГС, познакомился с Lego в детстве. Один из первых его наборов — паровоз из серии Lego Duplo. Со временем коллекционер перешёл от детских ко взрослым конструкторам.

— Моя коллекция состоит из многих наборов разных серий, таких как City, Technic, Creator, Factory hero, Minecraft, Ninjago, Duplo, Creator expert, Dots, Vidiyo, Nexo knights и Speed champions. Самые главные наборы я поместил на «полку почета», — говорит Арсений.

На фото — лишь малая часть коллекции подростка Источник: Арсений











Коллекция подростка насчитывает до 10 тысяч деталей.



— Как мне кажется, у меня сложилась очень большая коллекция. Наборов много, но, к сожалению, я практически все коробки выкинул. Фигурок тоже достаточно — наверное, штук 150. Если оценивать мою коллекцию по десятибалльной шкале, то я был дал ей восемь, потому что можно было и лучше. Я коллекционирую просто потому, что я очень люблю собирать Lego и потом приятно будет поставить на полку какую-нибудь Porsche 911 или здоровый замок Хогвартс из «Гарри Поттера», — заключил Арсений.

Почему это так дорого?

История Lego началась в 1932 году в Дании, в небольшом городке Биллунд, с мастерской плотника Оле Кирка Кристиансена. Вначале он производил деревянные игрушки, и в 1934 году его компания получила название Lego, что в переводе с датского означает «играй хорошо».

Кирпичик Lego в его нынешнем виде пустили в производство в 1958 году. Принцип взаимосвязи его трубок, ключевое новшество позволили создавать неограниченные возможности для строительства. Эту конструкцию в 1958 году запатентовали в Дании, а затем и в других странах. Удобство Lego в том, что детали из наборов разных эпох подходят друг другу и могут заменить недостающие.

У любителей Lego есть подобие биржи, где можно узнать стоимость самых редких и дорогих наборов и фигурок. Корреспондент НГС изучил сервис Brickranker. Самым ценным набором долгое время остаётся эксклюзивный сет Moulding Machines («Формовочные машины») — рекурсия Lego на самих себя: пользователь должен собрать копию аппарата, который изготавливает кирпичики конструктора. Набор презентовали в 2011 году во время LEGO Inside Tour. Коробка с 795 деталями досталась 68 счастливчикам. Сегодня сет стоит почти 9,5 тысяч долларов, и цена не менялась уже полгода.

Топ-10 на бирже обычно неизменный. Большую часть занимают «Звёздные войны», а стоимость первых ста позиций рейтинга не падает ниже 1000 долларов Источник: Brickranker.com











Следующие две позиции занимают минифигурки из серии «Человек-паук». Пластиковая версия Питера Паркера весом около 50 г стоит 9,1 тысячи долларов — её разыгрывали на фестивале San Diego Comic Con в 2013 году, и она досталась лишь 350 фанатам серии. На том же фестивале раздавали женскую версию «Человека-паука» — сегодня она стоит на две тысячи долларов дешевле первой.



Самой дорогой серией Lego принято считать «Звёздные войны»: некоторые редкие наборы по мотивам киновселенной сегодня стоят до 7 тысяч долларов. Среди них — сет «Облачный город». Точный тираж коллекции неизвестен, но Lego выпускала её всего полтора года, с октября 2003-го по март 2005-го. В набор входят фигурки ключевых персонажей: Люк Скайуокер, Дарт Вейдер, Хан Соло и штурмовики. Отдельно фигурки сейчас стоят от 10 до 2 тысяч долларов.

Brickranker регулярно обновляет котировки наборов Lego. Некоторые из них могут внезапно подорожать на половину, что позволяет обладателям самых редких наборов заработать на росте их стоимости. С тем же успехом любители эксклюзивных сетов могут выкупить их в момент падения цены, а позже — дождаться, пока они снова подорожают.

Кто и сколько зарабатывает на Lego?

Найти эксклюзивные наборы в официальных магазинах Lego или маркетплейсах уже нельзя. Коллекционеры рассказали НГС, что отыскать желаемые детали можно у перекупов. На Западе любители заказывают нужное на Amazon, а в России фанаты Lego пользуются услугами байеров с сайтов объявлений или в тематических чатах в Telegram.

Перекупы, с которыми связался корреспондент НГС, отказались общаться. Однако на сайте объявлений «Авито» есть тысячи объявлений о продаже наборов или деталей Lego. Наборы делятся на два вида: открытые и запечатанные. Вторые стоят в несколько раз дороже и ценятся выше.

Например, на «Авито» можно найти объявление о продаже сета «Облачный город»: если на Brickranker его оценивают в 600 тысяч рублей по текущему курсу доллара, то продавец из Твери просит за него 3 миллиона рублей. Отдать очень редкий набор владелец готов только при личной встрече.

Скромное предложение одного из продавцов за один из самых редких наборов в истории Lego Источник: «Авито»











Также на сервисе удалось найти одного из байеров, который утверждает, что у него в наличии самые редкие наборы конца прошлого века. Тот же «Облачный город» в упаковке он готов отдать за 1,9 миллиона рублей.



Список лотов перекупов подтверждает, что серия «Звёздые войны» популярнее среди коллекционеров: цены на большинство наборов значительно ниже стоимости «Облачного города», но всё ещё составляют сотни тысяч. Например, запечатанная копия «Звезды смерти» на российском рынке стоит не менее 300 тысяч рублей.

Особенно высоко российские коллекционеры ценят минифигурки из киновселенной. Самая дорогая — Боба Фетт — второстепенный персонаж саги, который полюбился фанатам. Его фигурку продают за 555 тысяч рублей. Остальные — Дарт Вейдер, штурмовики или Хан Соло — стоят от 55 до 95 тысяч за штуку.

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