«Готова к сиянию и блеску»: новосибирская модель Playboy опубликовала пикантные фото в «жидком» платье

Как отметила в сетях фотомодель, в таком образе она отправилась на день рождения подруги. Судя по геолокации в Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ), кадры сделаны на территории отеля в Марракеше. В посте к фото Перминова написала: «Готова к сиянию и блеску. Конечно, по-мароккански».

