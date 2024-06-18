«Готова к сиянию и блеску»: новосибирская модель Playboy опубликовала пикантные фото в «жидком» платье

Пикантное фото в «жидком» платье опубликовала новосибирская модель Playboy Елена Перминова. Кадрами она поделилась в личных соцсетях.
Как отметила в сетях фотомодель, в таком образе она отправилась на день рождения подруги. Судя по геолокации в Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ), кадры сделаны на территории отеля в Марракеше. В посте к фото Перминова написала: «Готова к сиянию и блеску. Конечно, по-мароккански».
В комментариях под постом, поклонники Перминовой оставили сотни комментариев:
— О мой Бог, как это красиво, вкусно и стильно, — написала mariadontsova.
— Амазонка, — отметила e.khodiy.
— Лучший образ. Такой неповторимый и эстетичный — написала enagenoun.
Ранее Елена Перминова опубликовала романтичное видео с мужем. Избранник сибирячки — миллиардер Александр Лебедев, который старше ее на 27 лет.