«Бешеная энергетика»: похудевшая Лолита выступила в облегающем платье — наряд снова раскритиковали

Лолита Милявская снова начала выступать после отмены Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Лолита Милявская вновь спровоцировала публику, выступив на открытии веранды московского ресторана Peach. Исполнительница хита «На Титанике» появилась перед зрителями в облегающем коротком платье, напоминающем боди. Лолита всегда была без комплексов и откровенные наряды — часть ее сценического образа.



Видео с выступления выложила в Сеть Мария Погребняк — бывшая жена футболиста выразила свое восхищение 60-летней певицей.

— Восхищаюсь тобой! Бешеная энергетика, обожаю, — написала сетевая знаменитость.

Лолита Милявская похудела и действительно выглядела очень хорошо, певица отказалась от алкоголя и лечилась у эндокринолога — об этом она рассказывала в соцсетях.

Мария Погребняк посетила открытие веранды и сняла Лолиту на видео Источник: mariapoga_ / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Фотографии с выступления разлетелись по пабликам, а наряд Лолиты стал предметом для обсуждений и споров:



— Лола — красавица, похудела и стала выглядеть еще лучше, — пишет интернет-пользовательница.

— По-моему, странный наряд, — написала другая.



— Дурацкий наряд, фу, некрасиво, — высказалась Елена.

— Да что опять не так? Нормальный костюм. Народ, лето! Выйдите на улицу в жару в куртке и шапке, посмотрим, — высказалась женщина с ником Нэльс.

— Да нормальная Лолита! Уж она точно последний человек, на которого надо было гнать после не той двери, — пишет MG.

— Она всегда отличалась от всех, че уж вы прям как в первый раз. Из мухи слона делать не надо, — пишет Mila.



Напомним, что в декабре Лолита побывала на «голой вечеринке» в клубе «Мутабор» и ее музыкальная карьера оказалась под угрозой. Певица не выступала около пяти месяцев и тяжело переживала происходящее. Несколько месяцев она не появлялась на публике и только в марте показалась на пресс-завтраке канала Муз-ТВ.

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