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Развлечения обзор «Я достаю из широких штанин»: Кологривого обсмеяли за образ Маяковского — неудачное фото стало мемом

«Я достаю из широких штанин»: Кологривого обсмеяли за образ Маяковского — неудачное фото стало мемом

Актер сыграет поэта-футуриста в спектакле «Маяковский. Я сам»

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Никита Кологривый в образе Владимира Маяковского

Никита Кологривый опубликовал в Сети кадры в образе Владимира Маяковского — актер готовится к роли в спектакле «Маяковский. Я сам», премьера которого ожидается в начале июля.

Фотографии быстро разошлись по Сети, а мнения пользователей разделились: часть фанатов Кологривого выразила восхищение, другая — высмеяла актера.

Особенно повеселила интернет-пользователей фотография, где Никита Кологривый схватился за живот: снимок стал мемом, появились шутки про то, что актер переел и ему нездоровится.

Также есть версии про ведро крылышек из Kfc и несвежий йогурт

Некоторые пользователи переделывают строчки из стихотворения Маяковского, намекая на поведение Никиты Кологривого в Новосибирске.

«Стихи о советском паспорте» — шуточная версия
Актера сравнили с Геной Букиным — персонажем ситкома «Счастливы вместе», с Полиграфом Полиграфовичем Шариковым, а также героем мема «Зубенко Михаил Петрович. Мафиозник»

Актера сопоставляют с мужчинами в метро, которые вальяжно сидят, широко раскинув ноги.

Явление называется менспрединг

Сам Никита Кологривый никак не комментирует шутки о себе. Напротив, актер делится, что образ Вадимира Маяковского ему близок. Напомним, что роль Владимира Жириновского у Никиты забрали после выходок в новосибирском баре. Но после появилась информация, что роль ему все-таки вернут.

За актером зацепилась слава скандалиста не только из-за вспыльчивого характера, с начала года Кологривый успел дать несколько интервью, где слишком резко высказывался в сторону коллег.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

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