«Я достаю из широких штанин»: Кологривого обсмеяли за образ Маяковского — неудачное фото стало мемом

Никита Кологривый в образе Владимира Маяковского Источник: n.kologrivyy / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Никита Кологривый опубликовал в Сети кадры в образе Владимира Маяковского — актер готовится к роли в спектакле «Маяковский. Я сам», премьера которого ожидается в начале июля.

Фотографии быстро разошлись по Сети, а мнения пользователей разделились: часть фанатов Кологривого выразила восхищение, другая — высмеяла актера.



Особенно повеселила интернет-пользователей фотография, где Никита Кологривый схватился за живот: снимок стал мемом, появились шутки про то, что актер переел и ему нездоровится.

Также есть версии про ведро крылышек из Kfc и несвежий йогурт Источник: peopletalk.ru











Некоторые пользователи переделывают строчки из стихотворения Маяковского, намекая на поведение Никиты Кологривого в Новосибирске.

«Стихи о советском паспорте» — шуточная версия Источник: peopletalk.ru











Актера сравнили с Геной Букиным — персонажем ситкома «Счастливы вместе», с Полиграфом Полиграфовичем Шариковым, а также героем мема «Зубенко Михаил Петрович. Мафиозник» Источник: peopletalk.ru











Актера сопоставляют с мужчинами в метро, которые вальяжно сидят, широко раскинув ноги.

За актером зацепилась слава скандалиста не только из-за вспыльчивого характера, с начала года Кологривый успел дать несколько интервью, где слишком резко высказывался в сторону коллег.