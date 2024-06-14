«Я достаю из широких штанин»: Кологривого обсмеяли за образ Маяковского — неудачное фото стало мемом

Никита Кологривый опубликовал в Сети кадры в образе Владимира Маяковского — актер готовится к роли в спектакле «Маяковский. Я сам», премьера которого ожидается в начале июля.
Фотографии быстро разошлись по Сети, а мнения пользователей разделились: часть фанатов Кологривого выразила восхищение, другая — высмеяла актера.
Особенно повеселила интернет-пользователей фотография, где Никита Кологривый схватился за живот: снимок стал мемом, появились шутки про то, что актер переел и ему нездоровится.
Некоторые пользователи переделывают строчки из стихотворения Маяковского, намекая на поведение Никиты Кологривого в Новосибирске.
Актера сопоставляют с мужчинами в метро, которые вальяжно сидят, широко раскинув ноги.
Сам Никита Кологривый никак не комментирует шутки о себе. Напротив, актер делится, что образ Вадимира Маяковского ему близок. Напомним, что роль Владимира Жириновского у Никиты забрали после выходок в новосибирском баре. Но после появилась информация, что роль ему все-таки вернут.
За актером зацепилась слава скандалиста не только из-за вспыльчивого характера, с начала года Кологривый успел дать несколько интервью, где слишком резко высказывался в сторону коллег.
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