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Развлечения обзор Устинов день в 2024 году: что можно и нельзя делать 14 июня, приметы и традиции

Устинов день в 2024 году: что можно и нельзя делать 14 июня, приметы и традиции

Одна ошибка — и раздор в семье неизбежен

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Традиции помогут укрепить отношения, избежать неудач и спасти свои деньги

У нас что ни день — то праздник. Вот вы знали, что сегодня Устинов день? За свою многовековую историю праздник оброс приметами и традициями, которые ни в коем случае нельзя нарушать, чтобы не навлечь на себя беду. Рассказываем, что можно и нельзя делать 14 июня.

Что за праздник такой

Вот уже несколько столетий в России 14 июня вспоминают святого мученика Иустина Философа, погибшего, проповедуя Священное Писание в Риме.

В народе праздник прозвали Устин — Брусничные губы, или просто Устинов день. Считалось, что именно 14 июня весна окончательно покидает Землю и наступает лето.

А Брусничными губами этот день прозвали потому, что в это время начинает созревать брусника. По традиции съеденная горсть этих ягод приманит к вам счастье, удачу и успех. И, как вы можете догадаться, это далеко не последняя традиция этого праздника.

Традиции на Устинов день

Перед тем как отправиться за брусникой, в этот день стоит прибраться дома — считается, что беспорядок обернется серьезными финансовыми проблемами.

Также в Устинов день мужьям и женам ни в коем случае нельзя ссориться, потому что даже пустяковая ссора обернется для пары скандалом, а то и расставанием. Лучше провести этот день вместе с партнером в любви — тогда в жизни у влюбленных будет семейное счастье.

Если у девушки есть надоедливый поклонник, то в Устинов день можно легко от него избавиться — достаточно сорвать ветку ивы и воткнуть ее между своими и его следами.

Чтобы избежать неудач и несчастья, в Устинов день нельзя разбивать зеркала, проходить под лестницей, а также переворачивать чашки вверх дном.

Приметы на Устинов день

По погоде в Устинов день можно многое узнать:

  • утром обратите внимание на росу — если ее мало, значит, нужно готовиться к похолоданию;

  • если в первой половине дня на небе появится радуга, значит, скоро грянут дожди;

  • гроза в Устинов день, напротив, означает, что это лето окажется засушливым;

  • гром без дождя означает, что зима окажется теплой;

  • пасмурный день говорит об обилии грибов ближе к осени;

  • если ночью небо будет звездным — в ближайшие дни погода сильно ухудшится.

А вы верите в приметы?

Конечно, и черных кошек обхожу, и дорогу наискосок не перехожу
Некоторые соблюдаю, но скорее по привычке
Специально хожу за черными котами и под лестницами, чтобы доказать себе, что это всё ерунда

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