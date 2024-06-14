Устинов день в 2024 году: что можно и нельзя делать 14 июня, приметы и традиции

Традиции помогут укрепить отношения, избежать неудач и спасти свои деньги Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











У нас что ни день — то праздник. Вот вы знали, что сегодня Устинов день? За свою многовековую историю праздник оброс приметами и традициями, которые ни в коем случае нельзя нарушать, чтобы не навлечь на себя беду. Рассказываем, что можно и нельзя делать 14 июня.



Что за праздник такой

Вот уже несколько столетий в России 14 июня вспоминают святого мученика Иустина Философа, погибшего, проповедуя Священное Писание в Риме.



В народе праздник прозвали Устин — Брусничные губы, или просто Устинов день. Считалось, что именно 14 июня весна окончательно покидает Землю и наступает лето.



А Брусничными губами этот день прозвали потому, что в это время начинает созревать брусника. По традиции съеденная горсть этих ягод приманит к вам счастье, удачу и успех. И, как вы можете догадаться, это далеко не последняя традиция этого праздника.



Традиции на Устинов день

Перед тем как отправиться за брусникой, в этот день стоит прибраться дома — считается, что беспорядок обернется серьезными финансовыми проблемами.



Также в Устинов день мужьям и женам ни в коем случае нельзя ссориться, потому что даже пустяковая ссора обернется для пары скандалом, а то и расставанием. Лучше провести этот день вместе с партнером в любви — тогда в жизни у влюбленных будет семейное счастье.



Если у девушки есть надоедливый поклонник, то в Устинов день можно легко от него избавиться — достаточно сорвать ветку ивы и воткнуть ее между своими и его следами.



Чтобы избежать неудач и несчастья, в Устинов день нельзя разбивать зеркала, проходить под лестницей, а также переворачивать чашки вверх дном.



Приметы на Устинов день

По погоде в Устинов день можно многое узнать:



утром обратите внимание на росу — если ее мало, значит, нужно готовиться к похолоданию;

если в первой половине дня на небе появится радуга, значит, скоро грянут дожди;

гроза в Устинов день, напротив, означает, что это лето окажется засушливым;

гром без дождя означает, что зима окажется теплой;

пасмурный день говорит об обилии грибов ближе к осени;

если ночью небо будет звездным — в ближайшие дни погода сильно ухудшится.