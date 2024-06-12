Есть шанс приманить деньги: что можно и нельзя делать 12 июня, чтобы сохранить и приумножить бюджет

Выйдя на улицу, берегитесь — рискуете наткнуться на «змеиную процессию» Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Тем, что сегодня отмечается День России, никого точно не удивить. Но помимо этого, в народном календаре на 12 июня выпадает еще один праздник — Исакиев день. И с ним связано много правил и примет, которые ни в коем случае не нужно нарушать. Рассказываем, что можно и нельзя делать 12 июня.



Что за Исакиев день (и причем тут змеи)

Исакиев день, он же Исаакий-змеевик, или Змеиный праздник, отмечается в народе еще с XII века. Тогда считалось, что именно в этот день змеи устраивают свадьбы, из-за чего крестьяне старались не покидать дома и не поднимать ничего с земли — чтобы случайно не наткнуться на ядовитую змею.

Выйдя за порог, самым страшным считалось обнаружить «змеиную процессию» — человек, который заметит ту самую свадьбу, рискует и вовсе не вернуться домой, так что леса, поля и озера обходили стороной. Убивать змей также запрещалось, ведь за мертвое пресмыкающееся отомстят его родственники.

Но, разумеется, змеями дело не ограничивается — за столетия праздник оброс и другими традициями.

Что нельзя делать 12 июня

Например, 12 июня нельзя заводить новые знакомства — дружба с чужеземцем грозила обернуться человеку страданиями и несчастьем. Также не советуем вам отправляться сегодня на шашлыки — ведь в день Исаакия-змеевика опасно жечь костры. Считалось, что именно в этот день огонь привлекает злых духов. А в наше время еще и правила пожарной безопасности соблюдать приходится. Так что шашлыки в неправильном месте могут грозить разорением.

Не стоит портить отношения и ссориться с близкими — если разругаться 12 июня, то в будущем помириться окажется намного сложнее. Покупать новую посуду в этот день также не лучшая идея. По традиции, тарелки и кружки, купленные в Исакиев день, непременно побьются, а с осколками вы выкинете из дома и денежную удачу.

Что нужно сделать 12 июня

Помните про осколки, с которыми из дома уйдут и деньги? Так вот, чтобы приманить финансовое благополучие, стоит помыть и протереть зеркала. Главное — ни в коем случае не разбивать их.



Также в этот день непременно нужно отдохнуть, благо Исаакий-Змеевик совпал с праздничным днем. Всё дело в том, что изнурительный труд и тяжелая работа обернутся болезнью, которая еще долго не даст забыть о себе.



В Исакиев день стоит помогать всем нуждающимся. Если у вас попросили помощи, нужно согласиться и сделать доброе дело — отказ может привести к печальным последствиям.

Приметы и традиции

Дошли до нас и приметы, по которым можно узнать погоду на ближайшие дни:



если заметили, что на улице беспокойно летают шмели, — ждать осадков;

сухая трава утром говорит о том, что вечером пойдет дождь;

если утром на папоротнике закрутились листья — день обещает быть солнечным и теплым;

крик совы, напротив, предупреждает о похолодании;

дождливая погода укажет на щедрый урожай грибов в августе;

чистый и золотистый закат означает, что на следующий день будет хорошая погода.

