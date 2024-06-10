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Развлечения тест Тест в картинках: попробуйте угадать 10 советских мультфильмов по кадру

Тест в картинках: попробуйте угадать 10 советских мультфильмов по кадру

Сейчас выясним, кто тут отличается умом и сообразительностью

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«Что? Опять?» — подумали те, кто не любит мультик «Жил-был пес»


Многие из нас в детстве могли покадрово пересказать любимые советские мультики. Но с возрастом в памяти остаются только самые знаменитые кадры, как на картинке сверху. Учтите, в этом тесте такой легкотни не будет! Так что даже большим фанатам советской мультипликации придется поднапрячь извилины, чтобы угадать, из каких легендарных мультиков взяты эти кадры. Ну что, приступим?

ТЕСТ
1 / 10
Где мы видели такую дверь?
  • В «Малыше и Карлсоне»
  • В «Троих из Простоквашино»
  • В «Снежной королеве»
  • В «Мойдодыре»
2 / 10
Что бы это могло быть?
  • «Чебурашка»
  • «Тайна третьей планеты»
  • «Фильм, фильм, фильм»
  • «Крокодил Гена»
3 / 10
За музыку в этом мультике отвечает не только маленький придворный оркестр.
  • «Голубой щенок»
  • «Догада»
  • «Кошкин дом»
  • «Бременские музыканты»
4 / 10
А этот кадр откуда?
  • «Ну, погоди!»
  • «Жил-был пес»
  • «Винни-Пух»
  • «Котенок по имени Гав»
5 / 10
Копытце у этого коня часом не серебряное? Из какого он мультика?
  • «Кот, который гулял сам по себе»
  • «Как львенок и черепаха пели песню»
  • «Конек-горбунок»
  • «Серебряное копытце»
6 / 10
Герои какого мультика путешествовали по галактике на корабле «Пегас»?
  • «Контракт»
  • «Перевал»
  • «Контакт»
  • «Тайна третьей планеты»
7 / 10
Опять второстепенный герой. Откуда?
  • «Малыш и Карлсон»
  • «В стране невыученных уроков»
  • «Живая игрушка»
  • «Баранкин, будь человеком!»
8 / 10
Этот мультик вы точно не узнаете
  • «Таежная сказка»
  • «Ох и ах»
  • «Остров»
  • «Русалочка»
9 / 10
А это одно из старых творений «Союзмультфильма». Как называется?
  • «Бобик в гостях у Барбоса»
  • «Кто сказал мяу?»
  • «Топтыжка»
  • «Каштанка»
10 / 10
Мы решили усложнить вам задачу и не взяли самый известный кадр из этого мультика
  • «Гуси-лебеди»
  • «Жил-был пес»
  • «Пес в сапогах»
  • «Волк и теленок»

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Тест Мультгерои Советские мультфильмы Союзмультфильм СССР Детство Мультфильмы Развлечения
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