Тест в картинках: попробуйте угадать 10 советских мультфильмов по кадру



Многие из нас в детстве могли покадрово пересказать любимые советские мультики. Но с возрастом в памяти остаются только самые знаменитые кадры, как на картинке сверху. Учтите, в этом тесте такой легкотни не будет! Так что даже большим фанатам советской мультипликации придется поднапрячь извилины, чтобы угадать, из каких легендарных мультиков взяты эти кадры. Ну что, приступим?