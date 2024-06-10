Тест в картинках: попробуйте угадать 10 советских мультфильмов по кадру

Многие из нас в детстве могли покадрово пересказать любимые советские мультики. Но с возрастом в памяти остаются только самые знаменитые кадры, как на картинке сверху. Учтите, в этом тесте такой легкотни не будет! Так что даже большим фанатам советской мультипликации придется поднапрячь извилины, чтобы угадать, из каких легендарных мультиков взяты эти кадры. Ну что, приступим?
- В «Малыше и Карлсоне»
- В «Троих из Простоквашино»
- В «Снежной королеве»
- В «Мойдодыре»
- «Чебурашка»
- «Тайна третьей планеты»
- «Фильм, фильм, фильм»
- «Крокодил Гена»
- «Голубой щенок»
- «Догада»
- «Кошкин дом»
- «Бременские музыканты»
- «Ну, погоди!»
- «Жил-был пес»
- «Винни-Пух»
- «Котенок по имени Гав»
- «Кот, который гулял сам по себе»
- «Как львенок и черепаха пели песню»
- «Конек-горбунок»
- «Серебряное копытце»
- «Контракт»
- «Перевал»
- «Контакт»
- «Тайна третьей планеты»
- «Малыш и Карлсон»
- «В стране невыученных уроков»
- «Живая игрушка»
- «Баранкин, будь человеком!»
- «Таежная сказка»
- «Ох и ах»
- «Остров»
- «Русалочка»
- «Бобик в гостях у Барбоса»
- «Кто сказал мяу?»
- «Топтыжка»
- «Каштанка»
- «Гуси-лебеди»
- «Жил-был пес»
- «Пес в сапогах»
- «Волк и теленок»