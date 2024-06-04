«Вот такое чудище прилетело»: жительница Новосибирска сфотографировала необычную бабочку — смотрим снимки

Насекомое сфотографировали на улице Новосибирской Источник: Екатерина











Жительница Новосибирска заметила необычную бабочку за своим окном. Снимки насекомого читательница Екатерина прислала НГС.



— Вот такое чудище прилетело, — написала Екатерина.



По словам девушки, длина насекомого составляет около четырех сантиметров. Она сделала снимки на улице Новосибирской и предположила, что сфотографировала бражника.



— Бражников не назовешь мотыльками. Это довольно большие бабочки, их гусеницы примерно 5 сантиметров в длину и 8 миллиметров в толщину. Они неколючие, гладкие. Характерен особый вырост сверху в задней части в форме рога, — сообщил НГС биолог Алексей Яновский.

Биолог предположил, что это подмаренниковый бражник Источник: Екатерина











Биолог уточнил, что чаще всего в районе Новосибирска встречается тополевый бражник, но у него другая окраска — не такая, как у насекомого на фотографии. Алексей Яновский также отметил, что такие бабочки летают только в сумерках и по ночам.



— Это довольно редкие насекомые. Некоторые виды внесены в Красную Книгу, — уточнил Алексей Яновский. — По окраске можно предположить, что это так называемый подмаренниковый бражник. Бабочки кормятся нектаром различных полевых трав в том числе подмаренника, у которого сильный медовый запах.

