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Развлечения «Вот такое чудище прилетело»: жительница Новосибирска сфотографировала необычную бабочку — смотрим снимки

«Вот такое чудище прилетело»: жительница Новосибирска сфотографировала необычную бабочку — смотрим снимки

Биолог предположил, что увидели в городе

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Насекомое сфотографировали на улице Новосибирской

Жительница Новосибирска заметила необычную бабочку за своим окном. Снимки насекомого читательница Екатерина прислала НГС.

— Вот такое чудище прилетело, — написала Екатерина.

По словам девушки, длина насекомого составляет около четырех сантиметров. Она сделала снимки на улице Новосибирской и предположила, что сфотографировала бражника.

— Бражников не назовешь мотыльками. Это довольно большие бабочки, их гусеницы примерно 5 сантиметров в длину и 8 миллиметров в толщину. Они неколючие, гладкие. Характерен особый вырост сверху в задней части в форме рога, — сообщил НГС биолог Алексей Яновский.

Биолог предположил, что это подмаренниковый бражник

Биолог уточнил, что чаще всего в районе Новосибирска встречается тополевый бражник, но у него другая окраска — не такая, как у насекомого на фотографии. Алексей Яновский также отметил, что такие бабочки летают только в сумерках и по ночам.

— Это довольно редкие насекомые. Некоторые виды внесены в Красную Книгу, — уточнил Алексей Яновский. — По окраске можно предположить, что это так называемый подмаренниковый бражник. Бабочки кормятся нектаром различных полевых трав в том числе подмаренника, у которого сильный медовый запах.

Ранее старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН сообщил, когда в Новосибирской области появятся первые комары. Их активный выплод будет проходить на территории южных районов региона.

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Биолог Бабочка Насекомые Новосибирск
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