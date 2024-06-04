«Мечтаю о двузначной цифре»: как изменилась самая крупная участница «Больших девочек» Алена Костюк

Некоторые участницы проекта «Большие девочки» (16+) после его окончания вернулись домой и начали набирать вес. Например, Амина Усманилаева признавалась, что килограммы стали возвращаться из-за стресса. Хотя каждая еще на шоу обещала, что не забросит себя и похвастается отличными результатами. Но есть ли чем похвастаться самой большой девочке проекта Алене Костюк?
Вместе с другими участницами «Больших девочек» — Анастасией Белозеровой и Лилит Хачатрян, которая стала победительницей проекта, — Алена пришла в студию программы «Шоу Воли» (16+). Там девушки поделились, как они изменились за время проекта и что стало с ними после него.
Лилит Хачатрян, которая пришла на проект с весом 120 кг, в финале весила 80 кило. Но за время, проведенное вне стен «Больших девочек», ситуация не изменилась.
— Лично у меня вес пока стоит, но я вижу по себе, что уходят объемы, — призналась Лилит.
Девушка следует советам тренеров и надеется, что рано или поздно придет к своей цели — она хочет увидеть на весах цифры в 60–65 килограммов.
Настя Белозерова, начинавшая свой путь в шоу с весом 144 килограмма, в финале весила 99 кило. Сейчас она признается, что хотела бы весить 70 кг.
Что же до самой пышной участницы проекта Алены Костюк, то она, придя на шоу, весила 242 килограмма. И за несколько недель смогла сбросить 43 кило. Более того, после «Больших девочек» она продолжила терять лишние килограммы, и на данный момент весит 190 кило. Останавливаться на этом девушка не намерена.
— Мечтаю о двузначной цифре — 99 хочется. Я думаю, я скину до 120, и 20 там лишняя кожа — я обрежу, — поделилась Алена своими планами. — Сейчас пока нет 120 — сейчас 190.
Кстати, Алена также рассказала, что появится во втором сезоне «Больших девочек», кастинг на который уже идет. Правда, в каком амплуа девушка вернется в проект, она не раскрыла.