«Мечтаю о двузначной цифре»: как изменилась самая крупная участница «Больших девочек» Алена Костюк

Некоторые участницы проекта «Большие девочки» (16+) после его окончания вернулись домой и начали набирать вес. Например, Амина Усманилаева признавалась, что килограммы стали возвращаться из-за стресса. Хотя каждая еще на шоу обещала, что не забросит себя и похвастается отличными результатами. Но есть ли чем похвастаться самой большой девочке проекта Алене Костюк?

