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Развлечения «Мечтаю о двузначной цифре»: как изменилась самая крупная участница «Больших девочек» Алена Костюк

«Мечтаю о двузначной цифре»: как изменилась самая крупная участница «Больших девочек» Алена Костюк

С проекта она ушла, сбросив 43 кило. Но что было дальше?

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Оказавшись среди «Больших девочек», Алена Костюк весила 242 кг

Некоторые участницы проекта «Большие девочки» (16+) после его окончания вернулись домой и начали набирать вес. Например, Амина Усманилаева признавалась, что килограммы стали возвращаться из-за стресса. Хотя каждая еще на шоу обещала, что не забросит себя и похвастается отличными результатами. Но есть ли чем похвастаться самой большой девочке проекта Алене Костюк?

Вместе с другими участницами «Больших девочек» — Анастасией Белозеровой и Лилит Хачатрян, которая стала победительницей проекта, — Алена пришла в студию программы «Шоу Воли» (16+). Там девушки поделились, как они изменились за время проекта и что стало с ними после него.

Лилит Хачатрян, которая пришла на проект с весом 120 кг, в финале весила 80 кило. Но за время, проведенное вне стен «Больших девочек», ситуация не изменилась.

— Лично у меня вес пока стоит, но я вижу по себе, что уходят объемы, — призналась Лилит.

Девушка следует советам тренеров и надеется, что рано или поздно придет к своей цели — она хочет увидеть на весах цифры в 60–65 килограммов.

Настя Белозерова, начинавшая свой путь в шоу с весом 144 килограмма, в финале весила 99 кило. Сейчас она признается, что хотела бы весить 70 кг.

Что же до самой пышной участницы проекта Алены Костюк, то она, придя на шоу, весила 242 килограмма. И за несколько недель смогла сбросить 43 кило. Более того, после «Больших девочек» она продолжила терять лишние килограммы, и на данный момент весит 190 кило. Останавливаться на этом девушка не намерена.

Оказавшись за дверями проекта, Алена весила 199 кг

— Мечтаю о двузначной цифре — 99 хочется. Я думаю, я скину до 120, и 20 там лишняя кожа — я обрежу, — поделилась Алена своими планами. — Сейчас пока нет 120 — сейчас 190.

Кстати, Алена также рассказала, что появится во втором сезоне «Больших девочек», кастинг на который уже идет. Правда, в каком амплуа девушка вернется в проект, она не раскрыла.

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Шоу Большие девочки Алена Костюк ТНТ Лишний вес Павел Воля
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