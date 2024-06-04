«Ее Киркоров покусал»: новосибирцы высказали мнение об откровенном наряде Ольги Бузовой

В июне Ольга Бузова должна выступить в Новосибирске Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











Певица Ольга Бузова привлекла внимание своим выступлением в Уфе. На фестивале «ВК Fest» 1 июня она выступила в откровенном наряде — черном закрытом боди с ремнями и чулках со стразами. В эту дату отмечают День защиты детей, но в мэрии Уфы подчеркнули, что концерт не был приурочен к празднику. Свое недовольство высказала глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина. Читатели NGS.RU оставили больше 190 комментариев под новостью об этом мероприятии, их мнения по поводу внешнего вида Ольга Бузовой разделились. Собрали для вас самые интересные из них.



— Ума нет, зачем детям ее наряд — такой?! Не ханжа, но выглядит неприятно, — пишет пользователь Англия я.



— Причём тут вообще дети? Она не на детском утреннике выступала, а на обычном концерте, ко Дню защиты детей никакого отношения не имеющем, — высказался Гость.



— Выступление было на 1 июня, были подростки до 18 лет, — ответила на это LIAN PETROFF. — Тут вопрос в другом, кому пришло в голову ее пригласить? У нее все наряды такие!



— Мне абсолютно пофиг, в чем она выступает, до таких скреп еще не дошла, чтобы радоваться запрету купальников, — пишет Юкка.



— Вот именно, купальников. Она что, на пляже? — Спрашивает Гость.



— Ее Киркоров покусал, — шутит другой пользователь.



— Не пойму, причем тут дети, День защиты детей и «ВК Fest»? Ну не проводили бы тогда его в День защиты детей. Или пригласили бы исключительно детских исполнителей с детскими песнями в детских нарядах, — высказался пользователь с ником 280275581.



— Всему — свое место! Купальникам — пляж, а вот сцене — костюмы и платья, а не чулки и трусы, — считает котичек.



— Мужественная женщина. Вы когда-нибудь пробовали в одних трусах практически в лесу? Не знаю, как в Уфе, но на выходных за Искитимом комаров было изрядно, — пишет 1959.



— Обычный закрытый купальник….взрослые тётеньки в таких купаются летом по всех водоемах, что там такого то? — Задается вопросом еще один Гость.



Сама Ольга Бузова прокомментировала шумиху вокруг своего озера в своем телеграм-канале.



— Я весь день была не доступна, и вот только увидела всю шумиху вокруг моего выступления в Уфе, на открытии самого масштабного и главного музыкального фестиваля Страны. Я 7 лет подряд выступаю на этом фестивале. И мои сценические образы всегда яркие и обсуждаемые, — написала певица.



Она также отметила, что в этом году тоже вышла на сцену в ярком образе. Ольга Бузова отметила, что у фестиваля есть возрастное ограничение, вход на него платный.



— Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо Родины. И все это знают. Это главные ценности для меня и для моих людей. Не ищите зло там, где его нет, — добавила Ольга.



В Новосибирске Ольга Бузова должна выступить на «Главном фестивале блогеров» (0+) 12 июня. Мероприятие состоится в парке «Арена». Какие еще мероприятия пройдут в городе в июне, читайте в афише от НГС.