Во Флориде покажут фото статуй с ракушками — разглядываем работу новосибирского фотографа

Работа новосибирского фотографа Ольги Бурмистровой со статуями с ракушками вместо головы покажут на мобильной выставке в США. Ее смогут увидеть в городе Сент-Питерсберге в штате Флорида.
О своей победе фотограф сообщила в соцсетях.
— Моя работа стала одним из 12 победителей конкурса. Эх, побывать бы там и увидеть это своими глазами! — отметила Ольга Бурмистрова.
Всего на конкурс было прислано более 200 работ цифровых художников из самых разных стран.
В марте необычный автопортрет новосибирского фотографа вывели на 28-метровый рекламный экран на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Необычные снимки с дождевиком попали в PhotoVogue. Изначально это был эксперимент.
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