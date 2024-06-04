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Развлечения Во Флориде покажут фото статуй с ракушками — разглядываем работу новосибирского фотографа

Во Флориде покажут фото статуй с ракушками — разглядываем работу новосибирского фотографа

Ольга Бурмистрова обошла на конкурсе более 200 претендентов

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10 комментариев
Работа получилась интересная

Работа новосибирского фотографа Ольги Бурмистровой со статуями с ракушками вместо головы покажут на мобильной выставке в США. Ее смогут увидеть в городе Сент-Питерсберге в штате Флорида.

О своей победе фотограф сообщила в соцсетях.

— Моя работа стала одним из 12 победителей конкурса. Эх, побывать бы там и увидеть это своими глазами! — отметила Ольга Бурмистрова.

Всего на конкурс было прислано более 200 работ цифровых художников из самых разных стран.

В марте необычный автопортрет новосибирского фотографа вывели на 28-метровый рекламный экран на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Необычные снимки с дождевиком попали в PhotoVogue. Изначально это был эксперимент.

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