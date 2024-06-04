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Развлечения обзор «В ее образах читается протест и дерзость»: стилист разобрала гардероб актрисы Марии Горбань

«В ее образах читается протест и дерзость»: стилист разобрала гардероб актрисы Марии Горбань

Что носит в реальной жизни капризная жена владельца ресторана из сериала «Кухня»

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В своих образах Мария любит сочетать яркие вещи

Актрису Марию Горбань многие узнали после сериала «Кухня» на СТС (16+). За ней плотно закрепился образ капризной жены владельца ресторана, роль которой она и исполняла. Походы по салонам красоты, модные вещи, путешествия — те атрибуты экранной героини, с которой и ассоциируется Мария. Конечно, всё это не больше чем стереотипы образов героини популярного сериала, но кажется, и в реальной жизни Мария любит моду и стиль.

Наши коллеги из 76.RU в рубрике «Звездный гардероб» вместе со стилистом Оксаной Плонской решили заглянуть в гардероб Марии Горбань и посмотреть, во что одевается актриса.

Мария Горбань родилась в Ярославле, в семье театрального актера и режиссера Александра Горбаня и актрисы ярославского ТЮЗа Ларисы Зибровой, позже семья переехала в Москву. Одной из самых запоминающихся работ в карьере Марии стали сериалы «Кухня» (16+) и «Отель "Элеон"» (18+), где она играла бывшую жену героя Дмитрия Нагиева Кристину. Помимо съемок в кино, она играет в театре. В 2018 году Мария стала соведущей программы «Орел и решка. Россия» (12+) на телеканале «Пятница!». Ярославна регулярно попадает в топ самых сексуальных женщин России. В 2021 году Мария вышла замуж второй раз за оператора Кирилла Зоткина, вместе пара воспитывает двоих детей.

«У нее нет неудачных образов»

Гардероб Марии Горбань разобрала стилист Оксана Плонская

Особенность стиля Горбань в том, что она всегда учитывает локацию и контекст мероприятия при выборе образа на выход, отметила стилист. Поэтому вдвойне интересно разглядывать ее наряды.

— Где бы ни появлялась Мария, она всегда учитывает локацию, повод, дресс-код и «разрешает» себе быть разной, — отметила эксперт. — Она абсолютно гармонично смотрится как в перьях и коротких платьях с декольте, так и в простых шортах с футболками своего бренда OMG. Но хочется, чтобы вещи, которые выбирает актриса, были разнообразнее, интереснее, ярче, чтобы ассоциировались с ней. Сейчас это простые модели, из которых сложно собрать полноценный гардероб. И когда Мария появляется в таких образах в своих соцсетях, это заметно на фоне более продуманных мультибрендовых аутфитов.

За трендами и веяниями моды актриса явно следит.

— Образ Марии в Петербурге подобран идеально с точки зрения стилистики и локации. «Рваный» джемпер с широкими «протертыми» джинсами, которые актриса дополнила ботинками и бомбером в спортивном стиле. Главным аксессуаром является шляпа. И если в другом городе она бы неуместно смотрелась в данном сочетании, то в Питере это очень гармонично. Ведь это город шляп и пальто.

Как отмечает стилист, судя по фото в соцсетях, все свои образы Мария тщательно продумывает

На экранах зрители привыкли видеть смелые, иногда вызывающие наряды. Образ актрисы в соцсетях немного отличается от тех, что она играет в проектах для ТВ. Она открытая, улыбается, выкладывает семейные фото, не боится иронизировать над собой. Показывает, что можно быть активной, красивой, успешной, яркой и совмещать карьеру с семьей. Поэтому с экранными героинями Марию роднит лишь любовь к моде и стильным образам.

— В целом Мария отлично вписывается в те места, куда приезжает. Так, для посещения сингапурского парка студии Universal актриса примерила на себя образ современной принцессы. Она дополнила оверсайз-футболку корсетом и ассиметричной джинсовой «рваной» юбкой, а также сумкой с балетками из кожи «под металл». Это как будто соединяет несколько жанров кино — Дикий Запад, сказки, фантастика — в одно целое.

Кажется, Мария не боится экспериментировать
Образ выглядит эффектно. На этом фото Мария будто сливается с фоном

Женственность в контрасте со спортом — частые сочетания в стиле Марии Горбань.

— Очень понравился образ Марии для шоу «Inтуристы» (18+). Он достаточно сложный стилистически: жакет с перьями, футболка с активным принтом, спортивные леопардовые кеды, и всё это дополнено красной кепкой и джинсовой юбкой. Каждая вещь акцентная, но комплект выглядит целостно за счет единой цветовой гаммы. Этот аутфит соединяет несколько «личностей» актрисы, — подметила Оксана Плонская.

По отдельности кажется, будто вещи несочетаемы: джинсовая юбка, футболка с ярким принтом, пиджак с перьями, кроссовки и красная кепка. А тут вот какой образ получился

В ежедневных образах Мария часто носит вещи своего бренда OMG. По стилистике они более спортивные и подходят на каждый день. Но нередко подобные образы актриса дополняет брендовыми аксессуарами. Как, например, на фото (в тексте ниже): базовую платье-футболку актриса стилизовала с сумкой, похожей на модель от Dior.

В России сейчас такую не купить, после начала СВО бренд ушел с нашего рынка. Подобный рюкзак в темном цвете стоит около 430 тысяч рублей, по данным на сайте ЦУМа.

Также актриса обута в массивные кроссовки, похожие на трендовую модель испанского бренда Balenciaga. Их также сейчас сложно найти в магазинах. Но на сайте ЦУМа еще остались объявления о нескольких позициях. Стоимость за пару начинается от 75 тысяч рублей.

Как вам образ?
Заказать или купить подобный рюкзак уже не получится
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Как вам образ?

Судя по фотографиям актрисы в соцсетях, можно понять, что она очень педантично относится к выбору одежды и тщательно подбирает свои образы.

— В целом стиль гардероба Марии Горбань очень хорошо подобран, у нее просто нет неудачных нарядов. Она может выбрать как сексуальные, подчеркивающие ее фигуру образы, так и оверсайз. В отличие от актрис ее поколения, многие из которых застряли в образах из нулевых, абсолютно не адаптируя их под современность, Мария грамотно и смело сочетает разные стили. Несмотря на пафосность ее героинь, в соцсетях она производит впечатление девушки простой, к которой можно смело подойти на улице.

В ее комплектах часто читаются протест, дерзость, в то же время на Марии это всегда смотрится женственно.

Женственная юбка, хоть и из грубой джинсы, оголенное плечо и каблуки создают женственный образ

А вам нравится стиль Марии Горбань?

Одевается в интересные вещи, мне нравится
Слишком яркую одежду выбирает, такое сейчас немодно
Красиво, но сама так не стала бы одеваться
Не слежу за этой актрисой
Свое мнение напишу в комментариях

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Мария Горбань Актриса Стиль Мода Трендовые вещи
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