«В ее образах читается протест и дерзость»: стилист разобрала гардероб актрисы Марии Горбань

В своих образах Мария любит сочетать яркие вещи Источник: gorban_masha / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Актрису Марию Горбань многие узнали после сериала «Кухня» на СТС (16+). За ней плотно закрепился образ капризной жены владельца ресторана, роль которой она и исполняла. Походы по салонам красоты, модные вещи, путешествия — те атрибуты экранной героини, с которой и ассоциируется Мария. Конечно, всё это не больше чем стереотипы образов героини популярного сериала, но кажется, и в реальной жизни Мария любит моду и стиль.

Наши коллеги из 76.RU в рубрике «Звездный гардероб» вместе со стилистом Оксаной Плонской решили заглянуть в гардероб Марии Горбань и посмотреть, во что одевается актриса.

Мария Горбань родилась в Ярославле, в семье театрального актера и режиссера Александра Горбаня и актрисы ярославского ТЮЗа Ларисы Зибровой, позже семья переехала в Москву. Одной из самых запоминающихся работ в карьере Марии стали сериалы «Кухня» (16+) и «Отель "Элеон"» (18+), где она играла бывшую жену героя Дмитрия Нагиева Кристину. Помимо съемок в кино, она играет в театре. В 2018 году Мария стала соведущей программы «Орел и решка. Россия» (12+) на телеканале «Пятница!». Ярославна регулярно попадает в топ самых сексуальных женщин России. В 2021 году Мария вышла замуж второй раз за оператора Кирилла Зоткина, вместе пара воспитывает двоих детей.



«У нее нет неудачных образов»

Гардероб Марии Горбань разобрала стилист Оксана Плонская Источник: plonskaya_oksana / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Особенность стиля Горбань в том, что она всегда учитывает локацию и контекст мероприятия при выборе образа на выход, отметила стилист. Поэтому вдвойне интересно разглядывать ее наряды.



— Где бы ни появлялась Мария, она всегда учитывает локацию, повод, дресс-код и «разрешает» себе быть разной, — отметила эксперт. — Она абсолютно гармонично смотрится как в перьях и коротких платьях с декольте, так и в простых шортах с футболками своего бренда OMG. Но хочется, чтобы вещи, которые выбирает актриса, были разнообразнее, интереснее, ярче, чтобы ассоциировались с ней. Сейчас это простые модели, из которых сложно собрать полноценный гардероб. И когда Мария появляется в таких образах в своих соцсетях, это заметно на фоне более продуманных мультибрендовых аутфитов.

За трендами и веяниями моды актриса явно следит.

— Образ Марии в Петербурге подобран идеально с точки зрения стилистики и локации. «Рваный» джемпер с широкими «протертыми» джинсами, которые актриса дополнила ботинками и бомбером в спортивном стиле. Главным аксессуаром является шляпа. И если в другом городе она бы неуместно смотрелась в данном сочетании, то в Питере это очень гармонично. Ведь это город шляп и пальто.

Как отмечает стилист, судя по фото в соцсетях, все свои образы Мария тщательно продумывает Источник: gorban_masha / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











На экранах зрители привыкли видеть смелые, иногда вызывающие наряды. Образ актрисы в соцсетях немного отличается от тех, что она играет в проектах для ТВ. Она открытая, улыбается, выкладывает семейные фото, не боится иронизировать над собой. Показывает, что можно быть активной, красивой, успешной, яркой и совмещать карьеру с семьей. Поэтому с экранными героинями Марию роднит лишь любовь к моде и стильным образам.



— В целом Мария отлично вписывается в те места, куда приезжает. Так, для посещения сингапурского парка студии Universal актриса примерила на себя образ современной принцессы. Она дополнила оверсайз-футболку корсетом и ассиметричной джинсовой «рваной» юбкой, а также сумкой с балетками из кожи «под металл». Это как будто соединяет несколько жанров кино — Дикий Запад, сказки, фантастика — в одно целое.

Кажется, Мария не боится экспериментировать Источник: gorban_masha / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Образ выглядит эффектно. На этом фото Мария будто сливается с фоном Источник: gorban_masha / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Женственность в контрасте со спортом — частые сочетания в стиле Марии Горбань.

— Очень понравился образ Марии для шоу «Inтуристы» (18+). Он достаточно сложный стилистически: жакет с перьями, футболка с активным принтом, спортивные леопардовые кеды, и всё это дополнено красной кепкой и джинсовой юбкой. Каждая вещь акцентная, но комплект выглядит целостно за счет единой цветовой гаммы. Этот аутфит соединяет несколько «личностей» актрисы, — подметила Оксана Плонская.

По отдельности кажется, будто вещи несочетаемы: джинсовая юбка, футболка с ярким принтом, пиджак с перьями, кроссовки и красная кепка. А тут вот какой образ получился Источник: gorban_masha / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В ежедневных образах Мария часто носит вещи своего бренда OMG. По стилистике они более спортивные и подходят на каждый день. Но нередко подобные образы актриса дополняет брендовыми аксессуарами. Как, например, на фото (в тексте ниже): базовую платье-футболку актриса стилизовала с сумкой, похожей на модель от Dior.



В России сейчас такую не купить, после начала СВО бренд ушел с нашего рынка. Подобный рюкзак в темном цвете стоит около 430 тысяч рублей, по данным на сайте ЦУМа.

Также актриса обута в массивные кроссовки, похожие на трендовую модель испанского бренда Balenciaga. Их также сейчас сложно найти в магазинах. Но на сайте ЦУМа еще остались объявления о нескольких позициях. Стоимость за пару начинается от 75 тысяч рублей.

Как вам образ? Заказать или купить подобный рюкзак уже не получится 1 из 2 Как вам образ? Источник: gorban_masha / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Судя по фотографиям актрисы в соцсетях, можно понять, что она очень педантично относится к выбору одежды и тщательно подбирает свои образы.

— В целом стиль гардероба Марии Горбань очень хорошо подобран, у нее просто нет неудачных нарядов. Она может выбрать как сексуальные, подчеркивающие ее фигуру образы, так и оверсайз. В отличие от актрис ее поколения, многие из которых застряли в образах из нулевых, абсолютно не адаптируя их под современность, Мария грамотно и смело сочетает разные стили. Несмотря на пафосность ее героинь, в соцсетях она производит впечатление девушки простой, к которой можно смело подойти на улице.

В ее комплектах часто читаются протест, дерзость, в то же время на Марии это всегда смотрится женственно. Оксана Плонская, стилист

Женственная юбка, хоть и из грубой джинсы, оголенное плечо и каблуки создают женственный образ Источник: gorban_masha / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)









