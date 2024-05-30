«Почему я не боялась?»: сибирская красотка оседлала огромного медведя — у нее остался синяк от клыков. Видео поездки

Новосибирский блогер Василина Катаева прокатилась в Москве верхом на медведе — необычный подарок девушка получила от своего молодого человека. Медведя зовут Том, он еще подросток, а его вес уже около 400 килограмм.

— Он такой прикольный, мягкий, шерсть густая, плотная — очень приятный мишка. Мы ездили в парк втроем — я, и подруга с дочерью. Подруга опасалась к нему подходить, а я нет — животных никогда не боялась, медведя воспринимала как большую обученную собаку. Я знаю, что животные чувствуют страх и могут начать проявлять агрессию, от того я вела себя совершенно спокойно, — делится впечатлениями Василина.