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Развлечения обзор «Почему я не боялась?»: сибирская красотка оседлала огромного медведя — у нее остался синяк от клыков. Видео поездки

«Почему я не боялась?»: сибирская красотка оседлала огромного медведя — у нее остался синяк от клыков. Видео поездки

Блогер Василина Катаева поделилась кадрами общения с животным

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Василина Катаева — популярный блогер с 1,4 миллиона подписчиков

Новосибирский блогер Василина Катаева прокатилась в Москве верхом на медведе — необычный подарок девушка получила от своего молодого человека. Медведя зовут Том, он еще подросток, а его вес уже около 400 килограмм.

— Он такой прикольный, мягкий, шерсть густая, плотная — очень приятный мишка. Мы ездили в парк втроем — я, и подруга с дочерью. Подруга опасалась к нему подходить, а я нет — животных никогда не боялась, медведя воспринимала как большую обученную собаку. Я знаю, что животные чувствуют страх и могут начать проявлять агрессию, от того я вела себя совершенно спокойно, — делится впечатлениями Василина.

Медвежонок Том живет в московском эко-парке, хозяин выдрессировал его, обучил командам. Василина Катаева рассказала, что медведь послушный — выполнял все, о чем его просили за вознаграждение в виде ягоды и винограда. Развлечение стоит 50 000 рублей, на общение с медведем выделено 30–40 минут.

— Мы сделали несколько фото, а прокатиться верхом предложила я сама — очень классное ощущение. Люди писали мне, спрашивали — как я так решилась, опасно, всякое может случиться. Только сейчас я задумалась, а почему я не боялась? В моменте вообще не ощутила страха. Единственное, что ближе к концу Том меня укусил — точнее прикусил, потому что разыгрался, но синяк от клыков у меня остался, — рассказала блогер журналисту.

Медвежонок Том очаровал Василину — малыш проявил себя достойно

В начале мая в Болотнинском районе недалеко от трассы был найден медвежонок — девочка была сильно истощена. Детёныша сначала отвезли к ветеринару, а потом нашли временную передержку. Как только медведица окрепла, ее доставили в центр реабилитации медвежат-сирот Пажетновых в Тверской области. Девочку назвали Ника, как древнегреческую богиню победы. Судьба животного решалась как раз накануне празднования Дня Победы. Самолёт для транспортировки зверя предоставил Новосибирский зоопарк.

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