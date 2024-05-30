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Развлечения обзор Ракам — конфликты, Девам — удача: гороскоп на июнь 2024 года для всех знаков зодиака

Ракам — конфликты, Девам — удача: гороскоп на июнь 2024 года для всех знаков зодиака

Чего нам ждать от первого месяца лета

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Кого-то ждут значительные изменения в бюджете, а кого-то — в личной жизни

Чтобы узнать, что ждет каждого из нас в июне, вместе с астрологом мы посмотрели на звездную карту. Мы, понятное дело, ничего, кроме звезд, там толком не рассмотрели, а вот астролог Ольга Якубовская увидела, что как минимум начало июня очень позитивно и продуктивно с точки зрения положения планет. Так что можно смело мечтать и реализовывать давно задуманное. А теперь расскажем подробнее.

  1. Овен
  2. Телец
  3. Близнецы
  4. Рак
  5. Лев
  6. Дева
  7. Весы
  8. Скорпион
  9. Стрелец
  10. Козерог
  11. Водолей
  12. Рыбы
1

Овен

Овны в июне могут почувствовать напряжение. Обстоятельства складываются вне зависимости от ваших желаний и действий. Важно просто выдохнуть и дать времени всё расставить на свои места. Постарайтесь в июне сместись фокус внимания с достижений на семейные посиделки и приятное времяпрепровождение с близкими.

2

Телец

Для Тельцов июнь — время сосредоточенного выполнения задач, которые принесут значительные плоды с финансовой точки зрения. Месяц может ужасать количеством задач, но грамотное распределение и делегирование сможет снять основную нагрузку, оставляя лишь самое необходимое. Возьмите под контроль доходы-расходы, в июне это будет как никогда важно.

3

Близнецы

Близнецы в июне могут почувствовать прилив энтузиазма, сил, жажды свершений и желания подвигов. Поддержка друзей может оказаться весьма кстати. Не забудьте договориться с внутренним критиком, чтобы он не обесценивал ваши результаты. Организуйте себе правильное распределение задач и подходите к их выполнению ответственно.

4

Рак

Для Раков июнь — месяц любви к себе. Желание скрыться в ракушке и побыть наедине с собой очень велико. Это может быть непонятно вашему партнеру по личной жизни, могут возникать конфликты и разногласия. Объясните любимому, что это вам необходимо для восполнения ресурса, в июне вам просто крайне показан отдых.

5

Лев

Львы в июне могут почувствовать рассогласованность со своими внутренними убеждениями, планами, желаниями. Кроме того, и ситуации вокруг, как назло, складываются не лучшим для вас образом. Отбросьте внутренние страхи, это самая большая палка в вашем колесе. Часто придется действовать через «не могу», так что копите силы и не опускайте руки.

6

Дева

Девам в июне удача плывет в руки. Здесь может быть и повышение по карьерной лестнице, и полезные изменения в сфере вашей деятельности, и укрепление социальных позиций. Не уходите в тень, старайтесь, наоборот, проявлять себя, рассказывайте о своих достижениях как начальству, так и в соцсетях. На вторую половину июня оставьте запас сил: усталость, накопленная в первой половине месяца, может дать о себе знать.

7

Весы

Для Весов июнь приготовил запас дел, которые не дают возможности отдохнуть и насладиться первым месяцем лета. Постоянная текучка задач может достаточно сильно утомлять. Постарайтесь распределить нагрузку таким образом, чтобы не взваливать всё на свои хрупкие, но очень ответственные плечи. А вот вторая половина месяца позволит свободно выдохнуть и пойти хотя бы в непродолжительный в отпуск.

8

Скорпион

У большинства Скорпионов июнь — весьма приятный месяц. Удача улыбается вам, и вы можете приступить к решению материальных вопросов. Возможно, вам даже что-то перепадет из недвижимости или другого ценного имущества других людей.

Делегируйте обязанности, не нужно стараться всё делать самостоятельно. Отбросьте гиперконтроль и позвольте другим вам помочь.

9

Стрелец

Стрельцам июнь несет изменения в отношениях. Это может касаться как новых личных знакомств, так и новых клиентов. Случайное знакомство может перерасти в долгие отношения. А еще открываются возможности для приумножения капитала, не упустите их.

10

Козерог

Козерогам июнь не предоставляет возможности сделать передышку. Количеству обязанностей на работе и текущим рутинным делам хочется крикнуть: «Горшочек, не вари!». Но, как назло, никто не может ничего без вас решить, все нуждаются в вашей помощи, дергают со всех сторон. Следите, чтобы это не сказалось на здоровье. Хорошо, что во второй половине месяца дел поубавится и появится возможность вдохнуть спокойно.

11

Водолей

Водолеям июнь несет финансовые затраты как на свои удовольствия, так и на детей. Ощущение нехватки средств может значительно портить настроение. Подумайте, как можно планировать бюджет, чтобы выбраться из состояния вынужденной экономии. А еще можно подумать насчет способов сокращения расходов и поиска новых дополнительных источников дохода.

12

Рыбы

Рыбам в начале лета добровольно или вынужденно придется нырнуть в вопросы семейных дел. Вряд ли большинству представителей знака удастся спокойно отдохнуть. Постоянно возникающие ситуации, которые вам нужно решить, не дают перевести дыхание. Если возможно — постарайтесь переделать их в первой половине месяца, чтобы во второй было время набраться ресурса.

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