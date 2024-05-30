Ракам — конфликты, Девам — удача: гороскоп на июнь 2024 года для всех знаков зодиака

Чтобы узнать, что ждет каждого из нас в июне, вместе с астрологом мы посмотрели на звездную карту. Мы, понятное дело, ничего, кроме звезд, там толком не рассмотрели, а вот астролог Ольга Якубовская увидела, что как минимум начало июня очень позитивно и продуктивно с точки зрения положения планет. Так что можно смело мечтать и реализовывать давно задуманное. А теперь расскажем подробнее.
Овен
Овны в июне могут почувствовать напряжение. Обстоятельства складываются вне зависимости от ваших желаний и действий. Важно просто выдохнуть и дать времени всё расставить на свои места. Постарайтесь в июне сместись фокус внимания с достижений на семейные посиделки и приятное времяпрепровождение с близкими.
Телец
Для Тельцов июнь — время сосредоточенного выполнения задач, которые принесут значительные плоды с финансовой точки зрения. Месяц может ужасать количеством задач, но грамотное распределение и делегирование сможет снять основную нагрузку, оставляя лишь самое необходимое. Возьмите под контроль доходы-расходы, в июне это будет как никогда важно.
Близнецы
Близнецы в июне могут почувствовать прилив энтузиазма, сил, жажды свершений и желания подвигов. Поддержка друзей может оказаться весьма кстати. Не забудьте договориться с внутренним критиком, чтобы он не обесценивал ваши результаты. Организуйте себе правильное распределение задач и подходите к их выполнению ответственно.
Рак
Для Раков июнь — месяц любви к себе. Желание скрыться в ракушке и побыть наедине с собой очень велико. Это может быть непонятно вашему партнеру по личной жизни, могут возникать конфликты и разногласия. Объясните любимому, что это вам необходимо для восполнения ресурса, в июне вам просто крайне показан отдых.
Лев
Львы в июне могут почувствовать рассогласованность со своими внутренними убеждениями, планами, желаниями. Кроме того, и ситуации вокруг, как назло, складываются не лучшим для вас образом. Отбросьте внутренние страхи, это самая большая палка в вашем колесе. Часто придется действовать через «не могу», так что копите силы и не опускайте руки.
Дева
Девам в июне удача плывет в руки. Здесь может быть и повышение по карьерной лестнице, и полезные изменения в сфере вашей деятельности, и укрепление социальных позиций. Не уходите в тень, старайтесь, наоборот, проявлять себя, рассказывайте о своих достижениях как начальству, так и в соцсетях. На вторую половину июня оставьте запас сил: усталость, накопленная в первой половине месяца, может дать о себе знать.
Весы
Для Весов июнь приготовил запас дел, которые не дают возможности отдохнуть и насладиться первым месяцем лета. Постоянная текучка задач может достаточно сильно утомлять. Постарайтесь распределить нагрузку таким образом, чтобы не взваливать всё на свои хрупкие, но очень ответственные плечи. А вот вторая половина месяца позволит свободно выдохнуть и пойти хотя бы в непродолжительный в отпуск.
Скорпион
У большинства Скорпионов июнь — весьма приятный месяц. Удача улыбается вам, и вы можете приступить к решению материальных вопросов. Возможно, вам даже что-то перепадет из недвижимости или другого ценного имущества других людей.
Делегируйте обязанности, не нужно стараться всё делать самостоятельно. Отбросьте гиперконтроль и позвольте другим вам помочь.
Стрелец
Стрельцам июнь несет изменения в отношениях. Это может касаться как новых личных знакомств, так и новых клиентов. Случайное знакомство может перерасти в долгие отношения. А еще открываются возможности для приумножения капитала, не упустите их.
Козерог
Козерогам июнь не предоставляет возможности сделать передышку. Количеству обязанностей на работе и текущим рутинным делам хочется крикнуть: «Горшочек, не вари!». Но, как назло, никто не может ничего без вас решить, все нуждаются в вашей помощи, дергают со всех сторон. Следите, чтобы это не сказалось на здоровье. Хорошо, что во второй половине месяца дел поубавится и появится возможность вдохнуть спокойно.
Водолей
Водолеям июнь несет финансовые затраты как на свои удовольствия, так и на детей. Ощущение нехватки средств может значительно портить настроение. Подумайте, как можно планировать бюджет, чтобы выбраться из состояния вынужденной экономии. А еще можно подумать насчет способов сокращения расходов и поиска новых дополнительных источников дохода.
Рыбы
Рыбам в начале лета добровольно или вынужденно придется нырнуть в вопросы семейных дел. Вряд ли большинству представителей знака удастся спокойно отдохнуть. Постоянно возникающие ситуации, которые вам нужно решить, не дают перевести дыхание. Если возможно — постарайтесь переделать их в первой половине месяца, чтобы во второй было время набраться ресурса.