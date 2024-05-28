Жена Прилучного в бикини искупала в бассейне годовалого сына — трогательное видео

Супруга новосибирского актера Павла Прилучного Зепюр Брутян поделилась трогательными кадрами с годовалым сыном Микаэлем. Видео опубликовано на странице актрисы в социальных сетях.
На кадрах Брутян предстала в бассейне в черном бикини. Она нежно и осторожно купает в воде годовалого мальчика, гладит его по голове. Видно, что и Микаэлю водные процедуры приходятся по душе. Счастливая мать целует сына в щеку и окунает его в воду примерно по пояс. При этом с лица Зепюр Брутян не сходит улыбка.
Актер Павел Прилучный провел детство в Бердске, а потом перебрался в Новосибирск. С актрисой Зепюр Брутян он познакомился на съемках сериала «В клетке». Первое время актеры пытались запутать фанатов, то называя себя парой, то объявляя новость фейком. Но спустя несколько месяцев Прилучный и Брутян всё же признались в искренности своих чувств, а потом сыграли свадьбу. В прошлом году у пары родился сын.
* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.