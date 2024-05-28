Жена Прилучного в бикини искупала в бассейне годовалого сына — трогательное видео

На кадрах Брутян предстала в бассейне в черном бикини. Она нежно и осторожно купает в воде годовалого мальчика, гладит его по голове. Видно, что и Микаэлю водные процедуры приходятся по душе. Счастливая мать целует сына в щеку и окунает его в воду примерно по пояс. При этом с лица Зепюр Брутян не сходит улыбка.

