Спустила на торт целое состояние: Анна Хилькевич выложила миллион за десерт на гендер-пати

В яйце, которое держит аист, были спрятаны пинетки. Вполне себе обычные пинетки Источник: Аня Хилькевич / T.me











На днях актриса Анна Хилькевич вместе с мужем закатила гендер-пати, на которой узнала пол третьего ребенка. К вечеринке подошли со всей ответственностью: позвали гостей, подготовили площадку, украсили ее несметным количеством воздушных шаров, пригласили аниматоров, устроили взрослые и детские конкурсы — словом, запуск Юрия Гагарина в космос, наверное, обошелся дешевле. Кстати, некоторые подробности о тратах семейства Хилькевич на праздник уже стали известны.



Первую дочь Анна Хилькевич родила, когда ей было 28 лет, вторая появилась спустя три года. Совсем скоро ее семью ждет очередное прибавление, и на этот раз она вместе с мужем решила не узнавать пол будущего ребенка заранее, а устроить гендер-пати, чтобы в торжественной обстановке огласить всем пол будущего малыша.



Источник: Аня Хилькевич / T.me











Для достоверности эксперимента пол узнавали дважды. Сперва семья нажала на кнопку и получила результат — розовый дым за спиной, который говорил о том, что в семье появится девочка.



Источник: Аня Хилькевич / T.me











Судя по реакции мужа Анны Хилькевич, предпринимателя Артура Волкова, он рассчитывал, что в семье появится мальчик. Поэтому, чтобы ни у кого не оставалось сомнений насчет пола будущего ребенка, контрольную подсказку спрятали в торте от звездного кондитера Марины Синицкой.



— Я создала огромный торт-платформу, на которую изящно спускается съедобный журавль, бережно держащий в клюве золотое яйцо, — представила свое творение кондитер.



Источник: Аня Хилькевич / T.me











Под аплодисменты гостей Анна Хилькевич вместе с мужем разбила яйцо, в котором были пинетки.



— А торт! Торт зацените! Аист спустился и принес нам яичко, в котором были розовые пинетки! — написала Хилькевич у себя в соцсетях. — Вторая попытка тоже прошла безуспешно. Но мы в любом случае счастливы.



Торт заценили многие. И многим же стало интересно, сколько может стоить такое произведение кондитерского искусства. Цену удалось выяснить авторам телеграм-канала «Звездач». По их данным, торт обошелся семье Хилькевич в миллион рублей.



Источник: Аня Хилькевич / T.me











Анна Хилькевич и сама не раз говорила, что хотела бы сына, но именно благодаря девочкам их дом «полон такой особой атмосферы».



— Артур так кайфует от этих малышек (я тоже в списке), которые обнимают своими нежными ручками, проигрывают в куклах наши сценарии жизни, рисуют рисунки и дарят нам их каждый день. И плюс экономия! Хотя о какой экономии можно говорить с четырьмя женщинами в доме, — рассказала актриса.

