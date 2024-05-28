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Развлечения Спустила на торт целое состояние: Анна Хилькевич выложила миллион за десерт на гендер-пати

Спустила на торт целое состояние: Анна Хилькевич выложила миллион за десерт на гендер-пати

Стоимость самой вечеринки пока неизвестна

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В яйце, которое держит аист, были спрятаны пинетки. Вполне себе обычные пинетки

На днях актриса Анна Хилькевич вместе с мужем закатила гендер-пати, на которой узнала пол третьего ребенка. К вечеринке подошли со всей ответственностью: позвали гостей, подготовили площадку, украсили ее несметным количеством воздушных шаров, пригласили аниматоров, устроили взрослые и детские конкурсы — словом, запуск Юрия Гагарина в космос, наверное, обошелся дешевле. Кстати, некоторые подробности о тратах семейства Хилькевич на праздник уже стали известны.

Первую дочь Анна Хилькевич родила, когда ей было 28 лет, вторая появилась спустя три года. Совсем скоро ее семью ждет очередное прибавление, и на этот раз она вместе с мужем решила не узнавать пол будущего ребенка заранее, а устроить гендер-пати, чтобы в торжественной обстановке огласить всем пол будущего малыша.

Для достоверности эксперимента пол узнавали дважды. Сперва семья нажала на кнопку и получила результат — розовый дым за спиной, который говорил о том, что в семье появится девочка.

Судя по реакции мужа Анны Хилькевич, предпринимателя Артура Волкова, он рассчитывал, что в семье появится мальчик. Поэтому, чтобы ни у кого не оставалось сомнений насчет пола будущего ребенка, контрольную подсказку спрятали в торте от звездного кондитера Марины Синицкой.

— Я создала огромный торт-платформу, на которую изящно спускается съедобный журавль, бережно держащий в клюве золотое яйцо, — представила свое творение кондитер.

Под аплодисменты гостей Анна Хилькевич вместе с мужем разбила яйцо, в котором были пинетки.

— А торт! Торт зацените! Аист спустился и принес нам яичко, в котором были розовые пинетки! — написала Хилькевич у себя в соцсетях. — Вторая попытка тоже прошла безуспешно. Но мы в любом случае счастливы.

Торт заценили многие. И многим же стало интересно, сколько может стоить такое произведение кондитерского искусства. Цену удалось выяснить авторам телеграм-канала «Звездач». По их данным, торт обошелся семье Хилькевич в миллион рублей.

Анна Хилькевич и сама не раз говорила, что хотела бы сына, но именно благодаря девочкам их дом «полон такой особой атмосферы».

— Артур так кайфует от этих малышек (я тоже в списке), которые обнимают своими нежными ручками, проигрывают в куклах наши сценарии жизни, рисуют рисунки и дарят нам их каждый день. И плюс экономия! Хотя о какой экономии можно говорить с четырьмя женщинами в доме, — рассказала актриса.

О какой экономии можно говорить с тортом за миллион — как думаете, стоит он того?

Нормальная цена для такого торта
Ого, еще недорого вышло!
То есть как это миллион рублей за торт?
Он из золота?

ПО ТЕМЕ
Торт Деньги Дети Анна Хилькевич Артисты Актриса Гендер-пати
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