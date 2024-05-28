«Считывают пацана из Новосибирска»: популярный психолог сняла в Мексике видео о характере Никиты Кологривого

Автор канала о психологии Вероника Степанова выпустила видео об актере из Новосибирска Никите Кологривом. В нем она дала характеристику личности артиста. Рассказываем об основных моментах из видео.
Вероника Степанова — известный в сети психолог и блогер с многомиллионной аудиторией. Родилась в Санкт-Петербурге, но последние несколько лет находится за границей. Сейчас вместе с семьей психолог живет в Мексике. На ютуб-канале у Степановой почти 3 млн подписчиков.
Ролик вышел в «ВК Видео» 27 мая. В нем психолог много говорила об актерском даровании Никиты Кологривого.
— Я считаю его талантливым актером и без пяти минут гениальным. Но при этом он не снял еще свою серьезную главную роль. То, что я видела, это все его недостойно, — высказалась Вероника Степанова.
Но, считает блогер, Никите сложно пробиться к главным ролям из-за его характера. По ее мнению, актеру не удается дружить с нужными людьми, которые помогли бы ему получить более значимые роли в фильмах.
— Он мальчик дружелюбный, очень коммуникабельный, общительный добрый, открытый, искренний, без каких-то московских понтов отвратительных. Нет в нем мажора мерзкого. Видно, что он такой свой, родной, много мужественной энергии, — характеризует актера Вероника Степанова.
Пока, по ее мнению, Никите доставались роли, в которых он играл персонажей, похожих на него самого. Таких же свойских парней.
— Я когда на него смотрю, он все время до боли кого-то напоминает. А потом поняла, кого. Вылитый Караченцов в молодости и, действительно, напоминает Жириновского в молодости. И зря его испугались. Он там кого-то покусал, с кем-то подрался, его отстранили от этой роли. И очень зря, — говорит психолог в видео. — Если бы я была режиссером, то я это был бы первый актер, которого я взяла. Я считаю, это их огромная ошибка и упущение.
Блогер также предположила, почему Никите Кологривому не дают главных ролей в фильмах. По ее мнению, это связано с его харизмой, из-за которой артист будет затмевать других исполнителей.
— Лучше не берите Кологривого, чтобы не опозорились все остальные, — говорит Вероника.
При этом, давая характеристику личности Никиты, психолог отметила, что у него сложный характер. Вероника назвала актера эгоцентричными и эгоистичным, отметила, что он упивается собой. При этом актер кажется ей чувствительным и мнительным.
— Я обратила внимание, что интервьюеры его побаиваются. Он же выглядит безбашенным, все считывают этого пацана из Новосибирска, отмороженного какого-то, — обратила внимание психолог.
Вероника Степанова также отметила, что Никита Кологривый может быть неверным и полигамным в личных отношениях.
В апреле разбор личности Никиты Кологривого сделала психолог из Новосибирска Лина Дианова. НГС рассказал, какие особенности в характере и поведении актера она заметила.
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