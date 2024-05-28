«Считывают пацана из Новосибирска»: популярный психолог сняла в Мексике видео о характере Никиты Кологривого

Вероника Степанова — известный в сети психолог и блогер с многомиллионной аудиторией. Родилась в Санкт-Петербурге, но последние несколько лет находится за границей. Сейчас вместе с семьей психолог живет в Мексике. На ютуб-канале у Степановой почти 3 млн подписчиков.

— Я считаю его талантливым актером и без пяти минут гениальным. Но при этом он не снял еще свою серьезную главную роль. То, что я видела, это все его недостойно, — высказалась Вероника Степанова.

— Я когда на него смотрю, он все время до боли кого-то напоминает. А потом поняла, кого. Вылитый Караченцов в молодости и, действительно, напоминает Жириновского в молодости. И зря его испугались. Он там кого-то покусал, с кем-то подрался, его отстранили от этой роли. И очень зря, — говорит психолог в видео. — Если бы я была режиссером, то я это был бы первый актер, которого я взяла. Я считаю, это их огромная ошибка и упущение.

