Личный бассейн, хаммам и 8 спален: актриса «Уральских пельменей» Юлия Михалкова показала загородный дом

За стенами этого дома скрываются восемь спален, бассейн, хаммам и целая творческая лаборатория Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











На сцене Юлия Михалкова ведет себя шумно и порой вызывающе, но если верить, что дом говорит о человеке куда больше, чем его сценические образы, то сейчас вы откроете для себя актрису «Уральских пельменей» с новой стороны. Она провела экскурсию по своему подмосковному дому и рассказала, чем в нём занимается.

С виду загородный дом Михалковой площадью в 750 квадратов выглядит холодным и безлюдным. И у этого есть несколько объяснений. Во-первых, по признанию Юлии, она ярая сторонница минимализма, во-вторых, не живет в этом доме постоянно, а использует его в качестве творческой резиденции.

С таким окном искусственное освещение, кажется, не нужно совсем Источник: Рум Турист / Youtube.com











— Это не основное место моего проживания. Основное место проживания — это квартира в центре Москвы у реки, — говорит Михалкова. — Здесь этот дом можно назвать моей творческой лабораторией. Такую творческую лабораторию я практикую уже давно. Еще когда жила в Екатеринбурге, у меня был такой творческий дом и квартира в центре для основного места жительства.

Всё же в загородном доме Юлии Михалковой можно найти кое-что, что расскажет о его хозяйке, например несколько настольных книг Источник: Рум Турист / Youtube.com











Любимым местом в этой самой творческой лаборатории Юлия называет пространство между большим окном и камином. Здесь можно придвинуться поближе к искусственному огню, расположившись на диване, или плюхнуться на один из пуфов, которые находятся на невысоком постаменте.

Вот в какой обстановке в голову Юлии Михалковой приходят самые смешные шутки Источник: Рум Турист / Youtube.com











— Потому что здесь большое окно, много пространства, и мне кажется, что вот это пространство за окном как будто бы тоже относится к дому, и получается много пространства. И здесь натуральные материалы. Мне это тоже очень нравится, для меня это важно.

Актриса говорит, что карандаши в ее доме — это не просто карандаши, а в том числе элемент декора Источник: Рум Турист / Youtube.com











Есть в этом доме место не только для творчества, но и для спорта. Это небольшой (в масштабах остального дома) закуток, где стоит стол для настольного тенниса. Юлия говорит, что этот вид спорта помогает ей сосредоточиться. А если не помогает, то актриса стоит в планке или занимается с гантелями. К сожалению, гантели в кадр не попали. Наверное, юмористка всегда возит их с собой — кто его знает, что скрывается в дамских сумочках.

Когда мысли не идут в голову, Юлия берет в руки ракетку Источник: Рум Турист / Youtube.com











— Может показаться кому-то, что здесь как-то серо и мрачно. Мне наоборот кажется, что здесь такое пространство, вот тебе никакие лишние углы не мешают, тебя ничего не смущает ни физически, ни психически. Ты как в воде. Ничего не сковывает твои движения тут, — рассказывает актриса.

Так выглядит одна из спален загородного дома Юлии Михалковой Источник: Рум Турист / Youtube.com











К слову, о воде. С ней у Юлии отношения особенные. В доме есть ванная — она гостевая, но гости ей практические не пользуются, зато актриса любит полежать в ванной с солью.

Та самая гостевая ванна, в которой не бывает гостей Источник: Рум Турист / Youtube.com











Еще один водный объект загородного дома Михалковой — хаммам. Сюда она заходит, чтобы «смыть с себя пыль московскую».

Комната для смывания московской пыли Источник: Рум Турист / Youtube.com











Есть в доме и бассейн. Правда, актрисе он не подошел.



— Я не скажу, что мне он не нравится — он мне просто не подошел. Поскольку я люблю большую воду, бассейн в 50–60 метров, как в «Олимпийском», меня бы устроил, а здесь он небольшой, — жалуется Михалкова. — Но как просто водный объект он меня устраивает. Возле которого можно посидеть, послушать воду. Но я в нём не плаваю, я его созерцаю.

Как же приятно бывает зайти в бассейн и созерцать Источник: Рум Турист / Youtube.com











Что Юлии особенно нравится в своем загородном доме, так это то, что в нем нет ничего лишнего. Даже спальни здесь, кажется, стерильнее, чем отделения хирургии.

Это еще одна спальня в доме Михалковой Источник: Рум Турист / Youtube.com











— Что мне нравится здесь — то, что я не заставила ненужными предметами пространство. Поскольку есть такое желание оттоманки поставить, какие-то предметы интерьера, и потом всё захламляется, и ты уже не можешь пройти. Но так как этот дом предназначен для творческой работы, это будет отвлекать от творческой работы, — объясняет Юлия отсутствие атрибутов, которые могли бы многое рассказать о своей владелице. — У меня все вещи в моей квартире, где я живу постоянно.

Говорят, эти лампы вспыхивают одна за другой, когда в голову Юлии приходят гениальные мысли Источник: Рум Турист / Youtube.com











Вместе с тем Юлия говорит, что для нее очень важна мебель и ее расстановка в пространстве.

— И я не про фэн-шуй — я про удобство. Потому что от удобства зависят твои физические ощущения и, соответственно, радость пребывания в этом пространстве, — говорит Михалкова. — Вот у меня есть подруги, им сделали красивый ремонт, интерьер, но неудобно, и вот этой радости от присутствия в пространстве у них нет. Поэтому они засиживаются на работе. Для меня здесь всё удобно.

Кажется, чтобы записать умные мысли в блокнот, придется вставать и идти за карандашами. Если за это время умные мысли покинут голову, нужно будет идти играть в настольный теннис. А вы говорите, шутки придумывать — проще пареной репы Источник: Рум Турист / Youtube.com











Площадь земельного участка, на котором стоит загородный дом актрисы, составляет 10 соток. Юлия говорит, что активно использует эту землю. Но опять же по-своему.



— Летом посидеть обязательно под большим деревом, обнять его, посидеть, послушать шуршание его листвы, — так представляет себе Юлия используемый земельный участок.

То самое дерево для объятий на фоне дома творчества имени Юлии Михалковой Источник: Рум Турист / Youtube.com











Именно в этом доме Юлия вместе с командой придумывает сценарии для новых фильмов. Актриса говорит, что только в таком пространстве мысли «будут формулироваться правильно».

— Если ты находишься в квартире, в трешке, которая полностью заставлена мебелью и антиквариатом, у тебя и мысли в этом пространстве будут другими, и ход мыслей будет совершенно идти по-другому, — делится секретом мастерства женщина. — То есть, когда много отвлекающих элементов, то это не способствует творческой работе. В этом доме для меня всё сделано так, чтобы здесь люди приходили и занимались творческой работой.