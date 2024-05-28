Личный бассейн, хаммам и 8 спален: актриса «Уральских пельменей» Юлия Михалкова показала загородный дом

На сцене Юлия Михалкова ведет себя шумно и порой вызывающе, но если верить, что дом говорит о человеке куда больше, чем его сценические образы, то сейчас вы откроете для себя актрису «Уральских пельменей» с новой стороны. Она провела экскурсию по своему подмосковному дому и рассказала, чем в нём занимается.
С виду загородный дом Михалковой площадью в 750 квадратов выглядит холодным и безлюдным. И у этого есть несколько объяснений. Во-первых, по признанию Юлии, она ярая сторонница минимализма, во-вторых, не живет в этом доме постоянно, а использует его в качестве творческой резиденции.
— Это не основное место моего проживания. Основное место проживания — это квартира в центре Москвы у реки, — говорит Михалкова. — Здесь этот дом можно назвать моей творческой лабораторией. Такую творческую лабораторию я практикую уже давно. Еще когда жила в Екатеринбурге, у меня был такой творческий дом и квартира в центре для основного места жительства.
Любимым местом в этой самой творческой лаборатории Юлия называет пространство между большим окном и камином. Здесь можно придвинуться поближе к искусственному огню, расположившись на диване, или плюхнуться на один из пуфов, которые находятся на невысоком постаменте.
— Потому что здесь большое окно, много пространства, и мне кажется, что вот это пространство за окном как будто бы тоже относится к дому, и получается много пространства. И здесь натуральные материалы. Мне это тоже очень нравится, для меня это важно.
Есть в этом доме место не только для творчества, но и для спорта. Это небольшой (в масштабах остального дома) закуток, где стоит стол для настольного тенниса. Юлия говорит, что этот вид спорта помогает ей сосредоточиться. А если не помогает, то актриса стоит в планке или занимается с гантелями. К сожалению, гантели в кадр не попали. Наверное, юмористка всегда возит их с собой — кто его знает, что скрывается в дамских сумочках.
— Может показаться кому-то, что здесь как-то серо и мрачно. Мне наоборот кажется, что здесь такое пространство, вот тебе никакие лишние углы не мешают, тебя ничего не смущает ни физически, ни психически. Ты как в воде. Ничего не сковывает твои движения тут, — рассказывает актриса.
К слову, о воде. С ней у Юлии отношения особенные. В доме есть ванная — она гостевая, но гости ей практические не пользуются, зато актриса любит полежать в ванной с солью.
Еще один водный объект загородного дома Михалковой — хаммам. Сюда она заходит, чтобы «смыть с себя пыль московскую».
Есть в доме и бассейн. Правда, актрисе он не подошел.
— Я не скажу, что мне он не нравится — он мне просто не подошел. Поскольку я люблю большую воду, бассейн в 50–60 метров, как в «Олимпийском», меня бы устроил, а здесь он небольшой, — жалуется Михалкова. — Но как просто водный объект он меня устраивает. Возле которого можно посидеть, послушать воду. Но я в нём не плаваю, я его созерцаю.
Что Юлии особенно нравится в своем загородном доме, так это то, что в нем нет ничего лишнего. Даже спальни здесь, кажется, стерильнее, чем отделения хирургии.
— Что мне нравится здесь — то, что я не заставила ненужными предметами пространство. Поскольку есть такое желание оттоманки поставить, какие-то предметы интерьера, и потом всё захламляется, и ты уже не можешь пройти. Но так как этот дом предназначен для творческой работы, это будет отвлекать от творческой работы, — объясняет Юлия отсутствие атрибутов, которые могли бы многое рассказать о своей владелице. — У меня все вещи в моей квартире, где я живу постоянно.
Вместе с тем Юлия говорит, что для нее очень важна мебель и ее расстановка в пространстве.
— И я не про фэн-шуй — я про удобство. Потому что от удобства зависят твои физические ощущения и, соответственно, радость пребывания в этом пространстве, — говорит Михалкова. — Вот у меня есть подруги, им сделали красивый ремонт, интерьер, но неудобно, и вот этой радости от присутствия в пространстве у них нет. Поэтому они засиживаются на работе. Для меня здесь всё удобно.
Площадь земельного участка, на котором стоит загородный дом актрисы, составляет 10 соток. Юлия говорит, что активно использует эту землю. Но опять же по-своему.
— Летом посидеть обязательно под большим деревом, обнять его, посидеть, послушать шуршание его листвы, — так представляет себе Юлия используемый земельный участок.
Именно в этом доме Юлия вместе с командой придумывает сценарии для новых фильмов. Актриса говорит, что только в таком пространстве мысли «будут формулироваться правильно».
— Если ты находишься в квартире, в трешке, которая полностью заставлена мебелью и антиквариатом, у тебя и мысли в этом пространстве будут другими, и ход мыслей будет совершенно идти по-другому, — делится секретом мастерства женщина. — То есть, когда много отвлекающих элементов, то это не способствует творческой работе. В этом доме для меня всё сделано так, чтобы здесь люди приходили и занимались творческой работой.
Как вам дом Юлии Михалковой?