«Всю жизнь строят какой-то мост»: за что звезда женского стендапа Зоя Яровицына похвалила и отругала Новосибирск

Зоя прогулялась по Новосибирску и вспомнила жизнь до популярности Источник: Telegram-канал Зоя Яровицына











Зоя Яровицына снялась в шоу «Откуда ты?» Игоря Джабраилова — комик ездит по городам, в которых родились и жили известные люди. В начале апреля на платформе во «ВКонтакте» вышел выпуск, посвященный звезде женского стендапа из Новосибирска.

Зоя Яровицына — комик, участница женского стендапа, ведущая шоу «Надкаст» и книжной рубрики в шоу «Кстати» с Азаматом Мусагалиевым, Денисом Дороховым и Гариком Харламовым.

Серия рассказывает о жизни Зои Яровицыной в Новосибирске до популярности. Комик посетила школу, в которой встретилась с учительницей истории. Сюрпризом стал приезд друга одноклассника — мужчина специально прибыл из Владивостока. Игорь Джабраилов привез Зою во двор дома, где Яровицына только начинала карьеру в стендапе. Комик призналась, что с квартирой подруги, в которой она жила на тот момент, у нее много теплых воспоминаний.



Зоя встретилась с родственниками, заглянула к волонтерам, которым помогла спасти медвежат, прогулялась по знаковым местам и поделилась личными историями из прошлого: голая фотосессия на заброшенной стройке, отравление алкоголем на школьном выпускном и работа продавцом шариков на площади Станиславского.

Сибирячка поделилась переживаниями — она опасалась испытывать неловкость из-за того, что в выпуске поднимут много личного, но страхи оказались напрасными. Сюрпризы Игоря Джабраилова оказались приятными — со слов Зои, ему удалось ее удивить.



Зоя рассказывала, что в то время у нее совсем не было денег — прорываться в мир стендапа ей помогали друзья и родные Источник: Telegram-канал Зоя Яровицына











Друзья и родные описывают Зою Яровицыну как умную, веселую и открытую девушку с некоторой долей бунтарства. С их слов Яровицына всегда была целеустремленной и упрямой, что помогло ей добиться известности. После победы в «Камеди баттл» на канале ТНТ сибирячка переехала в Москву, где вскоре прославилась благодаря шоу «Женский стендап», которое выходит с 2020 года.



— Я люблю Новосибирск. Но есть некоторые моменты, которые меня чуть-чуть смущают: например, всю мою жизнь (а мне уже 35 лет) здесь строят какой-то мост, — пошутила Зоя. — Новосибирску лайк. У меня нет ощущения, что я не в Москве.

Съемки выпуска проходили в ноябре, кое-где уже лежал снег, от того Яровицына начала рассуждать о разнице между зимой в Новосибирске и в Москве. Зоя уверяет, что в нашем городе гораздо больше солнечных дней, от того жить здесь — приятнее, а в Москве зимой начинается депрессия.

— Город поменялся, стали лучше дороги, — заметила Яровицына. — А люди здесь всегда были классные.



В конце прошлого года Зоя Яровицына дала интервью Юлии Меньшовой, где откровенно высказалась о материнстве: «Для меня не иметь детей лучше, чем если я рожу». При этом артистка отметила, что «часики тикают».