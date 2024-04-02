«Толпу сдерживала охрана»: новосибирцы выстроились в огромную очередь за автографом Алины Загитовой

Новосибирцы выстроились в огромную очередь, чтобы взять автографы у фигуристки Алины Загитовой. 2 апреля в «Сибирь-Арене» состоялось шоу команды Этери Тутберидзе под названием «Чемпионы на льду».
— Мест свободных не было. После выступления Алина устроила автограф-сессию, на которую собралась огромная толпа. Организаторам даже пришлось привлекать охрану, чтобы сдержать толпу, — рассказала читательница НГС Марина.
В программе помимо Алины Загитовой участие приняли Александра Трусова, Евгения Тарасова, Владимир Морозов и другие.
Ранее жители Новосибирска выстроились в огромную очередь на концерт на выступление рок-группы «КняZz». Ее лидер Андрей Князев — один из основателей легендарного «Короля и Шута».