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Развлечения «Толпу сдерживала охрана»: новосибирцы выстроились в огромную очередь за автографом Алины Загитовой

«Толпу сдерживала охрана»: новосибирцы выстроились в огромную очередь за автографом Алины Загитовой

Олимпийская чемпионка выступила в «Сибирь-Арене»

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На выступление пришли тысячи человек

Новосибирцы выстроились в огромную очередь, чтобы взять автографы у фигуристки Алины Загитовой. 2 апреля в «Сибирь-Арене» состоялось шоу команды Этери Тутберидзе под названием «Чемпионы на льду».

— Мест свободных не было. После выступления Алина устроила автограф-сессию, на которую собралась огромная толпа. Организаторам даже пришлось привлекать охрану, чтобы сдержать толпу, — рассказала читательница НГС Марина.

В программе помимо Алины Загитовой участие приняли Александра Трусова, Евгения Тарасова, Владимир Морозов и другие.

Ранее жители Новосибирска выстроились в огромную очередь на концерт на выступление рок-группы «КняZz». Ее лидер Андрей Князев — один из основателей легендарного «Короля и Шута».

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