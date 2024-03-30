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Развлечения тест Угадайте фильм по таксисту: двойной счетчик тем, кто не ответит на 10 из 10

Угадайте фильм по таксисту: двойной счетчик тем, кто не ответит на 10 из 10

Вообще-то у нас свой бизнес, а тесты это так — для души

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Герои-таксисты регулярно появляются в кино, в том числе в культовых лентах

В жизни мы часто не запоминаем таксистов, которые нас подвозят. А вот в кино представители этой профессии обращают на себя куда больше внимания: раскрывают теории заговора, помогают арестовать преступника или сами оказываются впутаны в криминал. Или вы не смотрели все эти фильмы? Давайте проверим.

ТЕСТ
1 / 10
Вероятно, это самый известный экранный таксист. Вспомните, из какого он фильма?
  • «Такси 2»
  • «Ночной тариф»
  • «От заката до рассвета»
  • «Таксист»
2 / 10
В какой ленте таксовал Олег Ефремов?
  • «Бриллиантовая рука»
  • «Три тополя на Плющихе»
  • «Берегись автомобиля»
  • «Ширли-мырли»
3 / 10
Этот кадр стал мемом, но почти никто не помнит, откуда он. Может, вы подскажете?
  • «Ночь на Земле»
  • «Ведьмина гора»
  • «Поцелуй вампира»
  • «Очень страшное кино»
4 / 10
Вы без труда отгадали бы этот фильм по главному актеру, поэтому усложним задачу. В какой ленте герой таксовал на такой машине?
  • «Мементо»
  • «Такси»
  • «Такси-блюз»
  • «Почти знаменит»
5 / 10
За этот фильм Джейми Фокс получил номинацию на «Оскар».
  • «Соучастник»
  • «Зодиак»
  • «Полиция Майами. Отдел нравов»
  • «Малыш на драйве»
6 / 10
Однажды режиссер Джим Джармуш снял настоящий такси-альманах. И назвал его...
  • «Ночь на Земле»
  • «Мертвец»
  • «Более странно, чем в раю»
  • «Вне закона»
7 / 10
В этом фильме таксист в исполнении Мела Гибсона случайно раскрывает правительственный заговор.
  • «Заговор обреченных»
  • «Теория заговора»
  • «Заговор»
  • «Заговор в Каире»
8 / 10
В научной фантастике тоже есть такси, только без колес. Где вы могли видеть такую машину?
  • «Район № 9»
  • «Пятый элемент»
  • «Бегущий по лезвию»
  • «Звездный путь»
9 / 10
Герой-таксист есть и в одном из известных перестроечных фильмов. Как называется лента?
  • «Господин Такси»
  • «Взломщик»
  • «Курьер»
  • «Такси-блюз»
10 / 10
А это фильм совсем не про таксистов, но и там нашелся водитель желтой машины с шашечкой. Откуда кадр?
  • «Москва слезам не верит»
  • «Бриллиантовая рука»
  • «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
  • «Мой друг Иван Лапшин»
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Тест Фильмы Кино Такси Таксисты
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