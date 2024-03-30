Угадайте фильм по таксисту: двойной счетчик тем, кто не ответит на 10 из 10

В жизни мы часто не запоминаем таксистов, которые нас подвозят. А вот в кино представители этой профессии обращают на себя куда больше внимания: раскрывают теории заговора, помогают арестовать преступника или сами оказываются впутаны в криминал. Или вы не смотрели все эти фильмы? Давайте проверим.
- «Такси 2»
- «Ночной тариф»
- «От заката до рассвета»
- «Таксист»
- «Бриллиантовая рука»
- «Три тополя на Плющихе»
- «Берегись автомобиля»
- «Ширли-мырли»
- «Ночь на Земле»
- «Ведьмина гора»
- «Поцелуй вампира»
- «Очень страшное кино»
- «Мементо»
- «Такси»
- «Такси-блюз»
- «Почти знаменит»
- «Соучастник»
- «Зодиак»
- «Полиция Майами. Отдел нравов»
- «Малыш на драйве»
- «Ночь на Земле»
- «Мертвец»
- «Более странно, чем в раю»
- «Вне закона»
- «Заговор обреченных»
- «Теория заговора»
- «Заговор»
- «Заговор в Каире»
- «Район № 9»
- «Пятый элемент»
- «Бегущий по лезвию»
- «Звездный путь»
- «Господин Такси»
- «Взломщик»
- «Курьер»
- «Такси-блюз»
- «Москва слезам не верит»
- «Бриллиантовая рука»
- «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
- «Мой друг Иван Лапшин»