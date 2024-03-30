Угадайте фильм по таксисту: двойной счетчик тем, кто не ответит на 10 из 10

В жизни мы часто не запоминаем таксистов, которые нас подвозят. А вот в кино представители этой профессии обращают на себя куда больше внимания: раскрывают теории заговора, помогают арестовать преступника или сами оказываются впутаны в криминал. Или вы не смотрели все эти фильмы? Давайте проверим.