«Люди уходят, а песни остаются»: новосибирец попал на шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1»

Как рассказал Евгений, он живет в Тогучине. В родном городе он руководит женским хором «Сибиряночка».



— В хоре у меня 15 человек, с которыми мы несем важную миссию — мы с ними поем русские песни. В ансамбле одни девчонки, самой молодой из них всего 84 года, — отметил мужчина.