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«Люди уходят, а песни остаются»: новосибирец попал на шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1»

Сибиряк исполнил песню «Звездочка»

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Евгений живет в Тогучине

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Житель Новосибирской области Евгений Суховий принял участие в передаче Андрея Малахова «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1». В эфире выпуска 3 марта сибиряк исполнил песню «Звездочка».

Как рассказал Евгений, он живет в Тогучине. В родном городе он руководит женским хором «Сибиряночка».

— В хоре у меня 15 человек, с которыми мы несем важную миссию — мы с ними поем русские песни. В ансамбле одни девчонки, самой молодой из них всего 84 года, — отметил мужчина.

Мужчина руководит женским хором «Сибиряночка»

Мужчина руководит женским хором «Сибиряночка»

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По словам Евгения, он регулярно ездит по деревням и собирает у местных жителей старинные песни.

— Я езжу по деревням и селам, встречаюсь с бабушками и дедушками, записываю старые песни, которые они поют. Люди уходят, а песни остаются. Мне очень хочется, чтобы эти песни дошли до подрастающего поколения, — пояснил Евгений.

Новосибирцы довольно часто демонстрируют свои таланты на федеральных каналах. Так, в начале февраля другая жительница региона попала на шоу Андрея Малахова. Женщина исполнила песню «Не отрекаются любя».

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