На российском телевидении отменили радугу. Теперь ее закрашивают серым

Телеканал ТНТ Music убрал радугу из клипа «God of Music» k-pop-группы Seventeen. Это заметили телезрители, смотревшие очередной выпуск программы «K-POP TIME». В оригинальном видео во второй половине трека участники исполняют припев на фоне голубого неба и радуги.
В версии, которую показали в выпуске «K-POP TIME», на этом моменте клипа часть картинки стала черно-белой — радуга исчезла с экрана.
Фанаты группы и поклонники кейпопа в комментариях к выпуску очень удивились такой реставрации, недоумевая, зачем канал убрал радугу из видео.
— Я единственная заметила, что в конце, в клипе Seventeen, в кадре, где появлялась радуга, ее сделали серым, хотя в оригинальном клипе всё нормально? С чем это связано? — задалась вопросом подписчица с ником Mari_my_.
— ТНТ реально заблюрили радугу у Seventeen, я ору, — удивилась комментатор с ником leza538.
— Радуга посерела, гениально, — иронизирует подписчик с ником hhhfo7741.
— Какой же кринж с ч/б радугой в клипе Seventeen, уже совсем из ума выжили, — поражается пользователь с ником nothingness6287.
— Что за маразм с блюром? Это реально выходит за рамки, такой красивый и яркий клип так испортить, — расстроилась подписчица Амина Хафизова.
Комментаторы задались вопросом, почему природное явление смутило представителей телеканала. Они предположили, что это связано с законом о запрете пропаганды ЛГБТ.
— С каких пор природное явление стало пропагандой ЛГБТ? — удивляется подписчик с ником sulepin.
— А радугу на небе после дождя тоже заблюривать будете? Или просто запретите ей появляться? — интересуется комментатор с ником kim_sung_tae.
— Вместо того, чтобы позориться, удаляя обычное природное явление в виде радуги, лучше бы вообще не показывали, — категорично высказался пользователь с ником ofmtmchannel.
Комментатор с ником minyuri7111 высказалась более эмоционально:
— Слышьте, идите лечитесь! Срочно! Зачем было цензурить радугу?!
— Позорище, полянку с радугой заблюрили... Позор. Вот до чего может довести этот идиотизм. Пусть вам стыдно будет, — возмутился еще один из пользователей.
А еще один из комментаторов высказался настолько обширно и гневно, что полностью привести его слова мы не можем. Вот часть его комментария:
— Блюрить радугу, что в клипе показана как природное явление — край маразма и идиотизма. Радуга — естественное природное явление, так что попрошу вас открыть учебник по физике, если вы не знали. Интересно, а вы так же стараетесь зацензурить радугу в дождь или после него? <...> Даже такая незначительная мелочь, как цензура естественного природного явления, показывает, какое у нас необразованное общество. <...> Я вас удивлю, но, увидев радугу, вы не станете геем, а ваша дочь — лесбиянкой.
Мы направили запрос телеканалу ТНТ Music с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответа не получили. По данным ТАСС, в июле этого года у канала был инцидент, связанный с законом о запрете пропаганды ЛГБТ. Басманный суд Москвы оштрафовал на миллион рублей компанию «Фонбет ТВ», которой принадлежит телеканал. Суд признал ТНТ Music виновным в «распространении среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения». Протокол составили из-за отсутствия маркировки «18+» на клипе «Summer Really Hurt Us» финской певицы Альма.