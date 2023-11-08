На российском телевидении отменили радугу. Теперь ее закрашивают серым

Фанаты группы и поклонники кейпопа в комментариях к выпуску очень удивились такой реставрации, недоумевая, зачем канал убрал радугу из видео.

— Я единственная заметила, что в конце, в клипе Seventeen, в кадре, где появлялась радуга, ее сделали серым, хотя в оригинальном клипе всё нормально? С чем это связано? — задалась вопросом подписчица с ником Mari_my_.

— ТНТ реально заблюрили радугу у Seventeen, я ору, — удивилась комментатор с ником leza538.

— Радуга посерела, гениально, — иронизирует подписчик с ником hhhfo7741.