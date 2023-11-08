Проверка сообразительности: от этих головоломок со спичками у вас вскипит мозг

Как только человечество изобрело спички, так сразу появились и головоломки с ними. Эти задачки и сейчас заставят любого пошевелить извилинами. Не верите? Вот вам пять головоломок, над которыми можно думать часами. Проверьте, сможете ли вы их осилить, пока горит спичка.
В этом тесте мы предлагаем вам полагаться не только на свою логику и сообразительность, но еще и на собственную честность. Поэтому механика такая. Перед вами будет задание, ответ на которое скрывается за шторкой. Потянув ее влево, вы сможете тут же увидеть верное решение, но попытайтесь сперва предложить свой вариант, а потом честно ответьте — справились вы с задачкой или нет. Результаты не заставят себя ждать.