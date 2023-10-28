Для киноманов. Женщина продает в интернете фигурки мультгероев и стаканы из-под «Колы» — за коллекцию она хочет 15 тысяч

Сибирячка рассказала НГС, что долгое время работала рядом с кинотеатром сети «Киномакс» и ходила туда фактически на каждую премьеру. А заодно она покупала стаканы и фигурки — уточняет, что это было ее хобби. Но коллекцию было решено продать.



— Коллекцию я вынуждена продать из-за переезда. Нет места, чтобы выставлять ее в квартире, и она уже давно не пополняется, — отметила Ирина.

