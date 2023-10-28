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Для киноманов. Женщина продает в интернете фигурки мультгероев и стаканы из-под «Колы» — за коллекцию она хочет 15 тысяч

Экземпляры были куплены в кино

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Ирина продает в интернете фигурки мультгероев и коллекцию «киношных» стаканов из-под газировки

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В Новосибирске на сайте объявлений женщина продает коллекцию стаканов из-под «Колы» и «Пепси», купленных в кино. В дополнение к ним она предлагает потенциальным покупателям фигурки в виде героев популярных мультфильмов. За все экземпляры продавец просит 15 тысяч рублей.

Коллекция, которую Ирина выставила на продажу, включает в себя десятки различных стаканов: на них изображены Кот в сапогах, зебра Марти из мультфильма «Мадагаскар», злодей Дрю из «Гадкого я» и многие другие герои. Среди фигурок есть миньоны, белка из «Ледникового периода» и так далее.

В выставленной на продажу коллекции — десятки фигурок и стаканов

В выставленной на продажу коллекции — десятки фигурок и стаканов

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Сибирячка рассказала НГС, что долгое время работала рядом с кинотеатром сети «Киномакс» и ходила туда фактически на каждую премьеру. А заодно она покупала стаканы и фигурки — уточняет, что это было ее хобби. Но коллекцию было решено продать.

— Коллекцию я вынуждена продать из-за переезда. Нет места, чтобы выставлять ее в квартире, и она уже давно не пополняется, — отметила Ирина.

Высокой цену на свой товар женщина не считает — наоборот, уверена, что она «даже заниженная».

Другая сибирячка продает в интернете коллекцию игрушечных свиней — за «242 порося» она хочет 100 тысяч рублей.

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