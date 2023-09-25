10-летний новосибирец Сергей Терещенко снова прошел в шоу «Ты супер» и спел вместе с Электроником

10-летний школьник из Новосибирска Сергей Терещенко снова стал участником шоу «Ты супер» на НТВ и прошел в полуфинал. Мальчик исполнил песню «Бьют часы на старой башне» из фильма «Приключения Электроника». Все члены жюри нажали кнопку и поддержали участника.
В эфире программы Сергей Терещенко снова рассказал свою семейную историю. О том, как он живет без мамы, которая попала в тюрьму, когда Сереже было всего три года. Недавно она вышла из тюрьмы, но отношения не заладились, и мальчик с бабушкой вынуждены были снять другое жилье.
— Сначала было все хорошо, а потом она начала отдаляться, отдаляться. А в этом году она вообще сказала, чтобы мы съехали. Обидно стало, — эмоционально рассказал в эфире шоу Сергей Терещенко.
Недавно вышел из тюрьмы и папа мальчика, но с ним была всего лишь одна встреча, отношения с сыном он не поддерживает. По словам бабушки Сережи Натальи Буковской, это суперсезон шоу, в который пригласили выступить, в том числе, бывших участников. После выступления школьника, ведущий пригласил на сцену Владимира Торсуева, актера, исполнившего роль Электроника в фильме «Приключения Электроника». Актер поддержал юного участника и анонсировал их общее выступление в Новосибирске.
— Я не знаю, можно ли открывать этот секрет. Дело в том, что нас у с тобой еще ждет большое будущее. Потому что у нас там же в Новосибирске с коллективом, с которым занимается Сережа, большие планы. У нас будет серьезный мюзикл. Я посчитаю за честь быть с тобой на одной сцене, — сказал актер со сцены.
За кулисами Сергея Терещенко ждал еще один сюрприз — в студию пришли тётя и сестра Сережи по отцовской линии, с которыми мальчик никогда не был знаком, а сами они недавно узнали о его существовании.
Недавно финалистка шоу «Выжить в Дубае» Дарья Александрова поделилась впечатлениями об участии в проекте, где разыгрывались 10 миллионов рублей.