10-летний новосибирец Сергей Терещенко снова прошел в шоу «Ты супер» и спел вместе с Электроником

В эфире программы Сергей Терещенко снова рассказал свою семейную историю. О том, как он живет без мамы, которая попала в тюрьму, когда Сереже было всего три года. Недавно она вышла из тюрьмы, но отношения не заладились, и мальчик с бабушкой вынуждены были снять другое жилье.