В Дзержинском районе 62 ребенка получили травмы в батутном центре — с детьми работали непрофессиональные инструкторы

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела батутного центра в Дзержинском районе. Как рассказали в Следственном комитете, за три года там получили травмы 62 ребенка.
Директор батутного центра в Дзержинском районе обвиняется по пунктам «б, в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Следователи утверждают, что с 2019 по 2022 год директор организовала батутный центр и для экономии наняла непрофессиональных инструкторов. Также в батутном центре было оборудование, не предназначенное для развлекательных услуг.
— В результате чего 62 несовершеннолетних ребенка в возрасте от 6 до 12 лет при посещении батутного центра получили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе в виде компрессионных переломов позвонков, а также ушибы, — уточнили в пресс-службе СК по Новосибирской области.
Следователи закончили следственные и процессуальные действия. Уголовное дело с утвержденным прокурором Дзержинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В апреле 2022 года в Новосибирске суд вынес приговор директору батутного центра Eversi («Эверси») Андрею Кожевникову. Мужчина получил два года условного наказания с испытательным сроком 1,5 года и штраф в размере 100 тысяч рублей.