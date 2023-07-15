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Яркие сумки, голубиные лапы и ретровещи: что еще НГС нашел на гаражной распродаже — смотрим фото

На мероприятии, в частности, много хендмейда

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«Гаражка» отличается разнообразием цветов

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В Новосибирске в субботу, 15 июля, проходит самый масштабный сибирский open air от GARAZHKA — проекта, продвигающего вторичное потребление и сортировку отходов. Участники устроили гаражную распродажу на Фабричной — продают всё: от туфель из 2000-х до сумок ручной работы из бисера, а также обещают ночную тусовку. Корреспондент НГС побывала на дневной части мероприятия и оценила товары. Смотрим фото.

Люди подходят на мероприятие массово, кто-то приезжает организованно на автобусе

Люди подходят на мероприятие массово, кто-то приезжает организованно на автобусе

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Креветки ручной работы продают за 300 рублей

Креветки ручной работы продают за 300 рублей

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Есть скульптуры ручной работы от 190 до 700 рублей

Есть скульптуры ручной работы от 190 до 700 рублей

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Продают сумки ручной работы. Цена вопроса — от 3 тысяч рублей

Продают сумки ручной работы. Цена вопроса — от 3 тысяч рублей

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Кружки ручной работы за 1600 рублей

Кружки ручной работы за 1600 рублей

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На open air продают и старые вещи. Забавные туфли из прошлого

На open air продают и старые вещи. Забавные туфли из прошлого

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Ретровещи

Ретровещи

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Игрушки ручной работы по 400 рублей

Игрушки ручной работы по 400 рублей

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Чаи ручной сортировки

Чаи ручной сортировки

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Вокруг — колоритные участники

Вокруг — колоритные участники

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Продавцы подробно всё рассказывают покупателям

Продавцы подробно всё рассказывают покупателям

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Шарик с голубиной лапой за 200 рублей

Шарик с голубиной лапой за 200 рублей

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Бижутерия ручной работы

Бижутерия ручной работы

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Сегодня для новосибирцев проходит еще одно массовое мероприятие: в Технопарке развернулся Тако-Фест.

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