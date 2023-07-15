Яркие сумки, голубиные лапы и ретровещи: что еще НГС нашел на гаражной распродаже — смотрим фото

В Новосибирске в субботу, 15 июля, проходит самый масштабный сибирский open air от GARAZHKA — проекта, продвигающего вторичное потребление и сортировку отходов. Участники устроили гаражную распродажу на Фабричной — продают всё: от туфель из 2000-х до сумок ручной работы из бисера, а также обещают ночную тусовку. Корреспондент НГС побывала на дневной части мероприятия и оценила товары. Смотрим фото.
Сегодня для новосибирцев проходит еще одно массовое мероприятие: в Технопарке развернулся Тако-Фест.