Тельцам — форс-мажоры, Ракам — кризис: гороскоп на июль 2023 года для всех знаков зодиака

Астрологи предупреждают, что на отдых в июле ни у кого особенно времени не будет. Разве что до десятого числа можно себе позволить немного расслабиться, но после этой даты бросайте лениться и меняйте заплыв по течению на практичность, здравый смысл и нацеленность на результат. Если, конечно, хотите чего-то добиться. Если же достижения в ваши планы не входят, продолжайте бездельничать. Но даже у отъявленных лодырей вторая половина месяца ожидается более важной и ответственной, чем первая. При этом астролог Ольга Якубовская также обращает внимание на то, что 23 июля начнет ретроградить Венера. А значит, всем придется поработать над отношениями.

— Венера с 23 июля по 4 сентября уходит в ретроградное движение, а значит наступит время для работы над отношениями. Причем не только личными, но и рабочими, приятельскими и тому подобное, — говорит Ольга. — В делах амурных это время переоценки значимости отношений, переосмысления правильности выбора, да и в целом проверки на прочность пары. Одни могут разжечь остывшее пламя, а вторые — наступить на старые грабли. Добавит масла в огонь взаимодействие Черной Луны и Урана во второй половине месяца — время, когда хочется вырваться на свободу, бунтовать и свергать устои, которые до этого казались логичными. Лучше семь раз отмерить, а не рубить с плеча.

Это что касается всех знаков зодиака без исключения. А вот что ждет в июле каждого в отдельности, Ольга Якубовская рассказала нам подробнее.