Даже Старшенбаум и Харатьян: звезды собрались на международном кинофестивале в Чите — смотрим фото и изучаем программу премьер

Чита встречает звездных гостей Забайкальского международного кинофестиваля уже в 10-й раз. Кинофестивалей в России в последнее время поубавилось, из-за этого те, что остались, для любителей качественного кинематографа стали еще ценнее. Со многими громкими премьерами, в том числе международными, сегодня и в ближайшие дни можно будет познакомиться в Чите — на юбилейном, X Забайкальском международном кинофестивале.
В этом году кроме российских фильмов на фестивале представят девять международных кинопремьер. Многие из них, говорят организаторы, вряд ли доберутся до широкого проката.
— Мы работаем над тем, чтобы из самой широкой географии привозить сюда те фильмы, которые впервые показываются на международных кинофестивалях. В этом году мы имеем девять международных кинопремьер. У нас есть и американская, и бразильская, и китайская, и российские премьеры, — рассказал председатель оргкомитета фестиваля, президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулёв.
Традиционно команда фестиваля не только выбирает лучшие фильмы, но и приглашает звезд отечественного кинематографа. В этом году по багуловой дорожке Х Забайкальского международного кинофестиваля прошли Алика Смехова, Дмитрий Харатьян, Валерий Баринов, Елена Ксенофонтова и другие артисты, не нуждающиеся в долгом представлении. Ведущими церемонии стали Ирина Старшенбаум и Петр Рыков, для них такой дуэт — настоящий дебют, а для некоторых зрителей это также будет первое знакомство с артистами.
А всех причастных ждут еще четыре насыщенных дня с хорошим кино и творческими встречами любимых артистов.
А сегодня, помимо багуловой дорожки и церемонии открытия, в программе показ фильма «Озеро детства» (6+). Он особенно дорог читинцам, так как его снимали в селе Елизаветино Читинского района и на озере Болванка, на улицах Читы и в аэропорту. Главные роли в фильме исполнили Александр Михайлов, Дмитрий Харатьян и Евгения Короткевич. Режиссер — Андрей Карасов. Интересно, что финальных кадров, которые войдут в окончательную версию картины, еще нет. Их снимут 1 июня с 13:00 до 14:00 на площади Ленина в Чите во время концерта, посвященного Дню защиты детей.
Кинопоказы стартовали уже сегодня: в кинотеатре «Удокан» показали фильм «Тетушка» (18+), а в «Бригантине» — картину «Орпа» (12+). Чтобы ничего не пропустить, смотрите полную программу кинофестиваля по ссылке.
А еще помним же, что в рамках спецпрограммы «Регион 75» (16+) на кинофестивале покажут лучшие фильмы, снятые на территории Забайкальского края?
Фильмов в программе, конечно, много, но есть 10 картин, которые надо обязательно посмотреть на широком экране: там есть хоррор с привкусом 90-х, байопик из Якутии, роуд-муви про папуаску, медитативное кино, фильм о смешной тетушке, турецко-немецкий триллер и еще несколько потрясающих картин. Подробнее про эти фильмы можно прочитать здесь.