Даже Старшенбаум и Харатьян: звезды собрались на международном кинофестивале в Чите — смотрим фото и изучаем программу премьер

В этом году кроме российских фильмов на фестивале представят девять международных кинопремьер. Многие из них, говорят организаторы, вряд ли доберутся до широкого проката.



— Мы работаем над тем, чтобы из самой широкой географии привозить сюда те фильмы, которые впервые показываются на международных кинофестивалях. В этом году мы имеем девять международных кинопремьер. У нас есть и американская, и бразильская, и китайская, и российские премьеры, — рассказал председатель оргкомитета фестиваля, президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулёв.

