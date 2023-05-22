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Тема дняФинансовый гороскоп на июнь
Львы шиканут, а Близнецы затянут пояса. Финансовый гороскоп на июнь от астролога
Карточки

Львы шиканут, а Близнецы затянут пояса. Финансовый гороскоп на июнь от астролога

В июне многим захочется потратить деньги на пустые развлечения

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В июне нужно совершать покупки более обдуманно, чем обычно

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Готовимся встречать лето! Многих ждет отпуск и новые впечатления. Звезды будут испытывать нас различными дорогостоящими соблазнами. Расслабиться и погулять как следует или приберечь денег? Наши тюменские коллеги из 72.RU спросили у астролога Татьяны Дерновой.

— Планета любви и финансов Венера 6 июня переходит во Льва и будет там находиться до 10 октября. В этот период захочется быть более щедрыми, баловать детей подарками, активно участвовать в розыгрышах и лотереях. Возможна сильная тяга к развлечениям и излишняя расточительность, даже в ущерб здравому смыслу и срочным обязательным делам, — объясняет астролог.

А чего именно ожидать разным знакам зодиака? Читайте в удобных карточках!

1

Овен

В этом месяце не сторонитесь командной работы — партнерство поможет получить хороший доход. В приоритет ставьте крупные и серьезные цели. Не стоит размениваться по мелочам. Любые решения нужно взвешивать, критически обдумывать.

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2

Телец

Ваше финансовое положение может улучшиться в июне. Есть возможность получить приятные бонусы, если будете упорно и целеустремленно трудиться. Но будьте осторожны, совершая покупки. Вещи, которые очень привлекательно выглядели в магазине, могут потерять свое очарование дома.

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3

Близнецы

У вас могут возникнуть финансовые сложности. Но не тревожьтесь — это временно. Будьте терпеливы и менее критичны к самим себе, сконцентрируйтесь на поиске способов увеличить свой доход. Например, найдите временную подработку.

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4

Рак

В отношении финансов лучше придерживаться порядка, дисциплины и четкого планирования. В будущем эти нехитрые действия могут принести заслуженное вознаграждение.

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5

Лев

Вы будете особенно склонны к расточительности. Будет сложно остановиться и вы будете буквально сорить деньгами, особенно это касается развлечений и удовольствий. Стоит прислушаться к себе, действительно ли это внутренняя потребность или страх показаться несостоятельным и неплатежеспособным.

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6

Дева

Вы можете столкнуться с непредвиденными расходами. Особенно аккуратно стоит относиться к вопросам, связанным с недвижимостью. Обязательно проверяйте, не скрыты ли недостатки за броским внешним видом.

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7

Весы

Ваши финансы в стабильном положении, но не будьте слишком самоуверенны. Очень взвешенно подходите к вопросам инвестирования и начала бизнеса, имеющего непосредственное отношение к финансовой деятельности.

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8

Скорпион

В этом месяце вы можете столкнуться с небольшими финансовыми проблемами в виде незапланированных расходов. Не расстраивайтесь, в кризисный момент вы всегда находите новую возможность заработать еще больше.

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9

Стрелец

Вам лучше сконцентрироваться на долгосрочных финансовых целях. Внимательно относитесь к желанию сделать покупки на эмоциях. Есть риск, что цена товара будет завышена, а его ценность не соответствует ожиданиям.

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10

Козерог

В июне вы можете столкнуться с финансовой неопределенностью. Не выходите за рамки запланированного бюджета и будьте консервативны в своих решениях. Четкий контроль поможет остаться в выигрыше.

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11

Водолей

Финансовое положение в этом месяце выглядит многообещающе. Вам сопутствует удача! Главное — не упустить эту возможность. Позитивный настрой усиливает шанс на успех.

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12

Рыбы

В финансовом плане приветствуется ответственность и планирование. Лучше вкладывать деньги в практичные вещи и избегать импульсивных трат на развлечения и удовольствия.

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