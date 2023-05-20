Русский Шерлок: в новом детективе Шахназарова впечатляет только декольте героини, а Пореченкову хорошо удается кричать

В прокат вышел новый фильм Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех». Главные герои — режиссер Константин Станиславский в исполнении Константина Крюкова и журналист Владимир Гиляровский (Михаил Пореченков) расследуют убийство. Журналист НГС Екатерина Евстафьева посетила премьеру. Читайте в рецензии, почему не удалась попытка соединить в одном сюжете жизнь Москвы и интриги Лондона, Станиславскому не веришь, а самое лучшее визуальное решение — декольте героини.
— Москва, 1902 год. Знаменитый режиссер Константин Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского «дна». Он обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства загадочного местного жителя — индийца-сикха с темным прошлым, — так описан сюжет на сайте «Кинопоиск».
Сразу оговоримся, если в повести «Знак четырех» Шерлок Холмс и доктор Ватсон расследовали дело, в котором сплелись дружба, предательство и индийские сокровища, то в фильме Шахназарова в центре сюжета — поиск ожерелья «Искра Востока». От произведения Конан Дойла остался только индийский антураж, способ убийства и карлик-дикарь, который помогает злодею осуществить задуманное. Самого «знака четырех», символа из повести и его смысла, зрители не увидят.
Перейдем к героям. В первой сцене Константин Крюков, он же актер-режиссер Станиславский, произносит на сцене монолог героя пьесы Максима Горького «На дне» Сатина, но остается недоволен исполнением. Поэтому он обращается к Владимиру Гиляровскому, репортеру, чтобы тот провел ему экскурсию по Хитровке. Это рыночная площадь, на которой собираются бедняки, беглые каторжане и воры. Так Станиславский намерен лучше узнать людей, оказавшихся в ночлежке.
Гиляровский соглашается. На Хитровке режиссер знакомится не только с нищетой, но и с красавицей Ксенией Андреевной, которую зовут Княжной. Ее роль исполняет Анфиса Черных, известная по фильму «Географ глобус пропил». Княжна — женщина с туманным прошлым, которая носит яркие наряды, говорит на французском, хотя и выросла на Хитровке, ворует кошельки и сожительствует с местным вором. Она тоже оказывается ввязана в расследование и поиск ожерелья. Хотя внешне героиня и выглядит как роковая женщина, ее реплики не помогают раскрыть персонажа. По внешности и действиям зритель понимает, что Княжна — красивая и хитрая, потому что умудряется изощренно красть. На этом всё. При этом Станиславский, лишь дважды поговорив с Ксенией Андреевной, заявляет Гиляровскому, что она — глубокий человек. Хотя из глубокого в ее образе — только декольте.
На протяжении фильма, который идет чуть больше двух часов, Станиславский трижды читает монолог Сатина. В первый раз — на репетиции с Владимиром Немировичем-Данченко, второй — в трактире для Княжны, третий — в конце фильма, на премьере пьесы «На Дне». Можно предположить, за то время, что Станиславский провел на Хитровке, он должен был понять людей из ночлежек, проникнуться их бытом и вжиться в роль, но этого не произошло. Константин Крюков читает монолог одинаково, меняется только реакция на него. И в целом говорить об эволюции персонажа не приходится. Да, Станиславский вместе с Гиляровским побывал в злачных местах, познакомился с красоткой, увидел другую жизнь, но явных изменений за это время не произошло.
То же самое можно сказать про Владимира Гиляровского. Михаил Пореченков в этой роли хорошо делает в основном только одно — кричит. Возможно, он пытался показать персонажа более «простым», чем те же Станиславский и Немирович-Данченко. Но в итоге получилось, что получилось: он отличается от интеллигентов одеждой, вкусами в еде и привычкой кричать, когда это надо и не надо. Второй Шерлок Холмс из него тоже не вышел — самые значимые догадки (насколько это вообще возможно в детективе со столь слабым сюжетом) приходят на ум Станиславскому.
В целом все персонажи довольно шаблонные и бесхитростные. Племянник погибшего раджи, сразу после того как узнал о смерти родственника, начинает говорить банальные фразы о дядюшке и рассказывает о его жизни незнакомцам. Главный злодей — англичанин — так сосредоточен на изображении акцента, что забывает об актерской игре. Его помощник — дикарь из индийского племени — своими манерами больше напоминает Майкла Майерса из серии фильмов ужасов «Хэллоуин»: он никогда не бежит, но всегда догоняет свою жертву. Правда, часто промахивается, когда целится дротиком, но что уж тут поделать.
Полицейский Рудников (актер — Евгений Стычкин), которого, видимо, хотели сделать комичным инспектором Лестрейдом из рассказов Конан Дойла, только на российский манер, вместо того чтобы придавать динамики сюжету, только показывает его недоработки. Единственный, на мой взгляд, актер, который вжился в образ и выглядел естественно, — Иван Колесников, исполнивший роль Антона Павловича Чехова. Но в кадре он появляется не более чем на пять минут.
Если вы хотите посмотреть легкий фильм с простым детективным сюжетом, то «Хитровка. Знак четырех» вам, конечно, подойдет. Особенно если вы любите костюмированные постановки. Если же вы хотите хитроумных загадок, напряжения и харизматичных героев, то стоит выбрать что-то другое.
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