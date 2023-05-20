Русский Шерлок: в новом детективе Шахназарова впечатляет только декольте героини, а Пореченкову хорошо удается кричать

Сразу оговоримся, если в повести «Знак четырех» Шерлок Холмс и доктор Ватсон расследовали дело, в котором сплелись дружба, предательство и индийские сокровища, то в фильме Шахназарова в центре сюжета — поиск ожерелья «Искра Востока». От произведения Конан Дойла остался только индийский антураж, способ убийства и карлик-дикарь, который помогает злодею осуществить задуманное. Самого «знака четырех», символа из повести и его смысла, зрители не увидят.



Перейдем к героям. В первой сцене Константин Крюков, он же актер-режиссер Станиславский, произносит на сцене монолог героя пьесы Максима Горького «На дне» Сатина, но остается недоволен исполнением. Поэтому он обращается к Владимиру Гиляровскому, репортеру, чтобы тот провел ему экскурсию по Хитровке. Это рыночная площадь, на которой собираются бедняки, беглые каторжане и воры. Так Станиславский намерен лучше узнать людей, оказавшихся в ночлежке.