Раритеты из 90-х, чупа-чупс со смазкой и БДСМ-фотозона: что будет в скандальном музее секса на Ночь музеев

В Ночь музеев, 20 мая, уже в четвертый раз откроется музей секса. Масштабная и скандальная выставка в этом году пройдет в небольшом секс-шопе «Казанова» на Ленина. Попасть на нее смогут только 100 человек по заранее купленным билетам. Сотрудники «Казанова» предлагают посмотреть на раритетные игрушки, проследить за эволюцией интимной продукции и попробовать съедобные смазки. За пару дней до «Ночи музеев», 17 мая, «Казанова» провели для блогеров закрытую препати, куда пробрались и журналисты НГС. Рассказываем, что там было.
«Где смех и юмор, там не так уж и страшно»
Маленький магазин «Казанова» вечером 17 мая принимает приглашенных блогеров. Магазинчик светлый и напоминает больницу, а не секс-шоп. Красивые и эффектные блогерши из «Инстаграма»* собрались в окружении фаллоимитаторов и надувных кукол. Гостей рассадили по стульчикам и объявили начало экскурсии.
— На протяжении практически 30 лет работы «Казанова» мы собираем экспонаты, пополняем коллекцию. В этом году представим две новинки. Начать хотелось бы с информации о том, что в
Владимир показывает и средства личной гигиены, а точнее, как выглядели прокладки в прошлом. Для контраста экскурсовод достает модную сейчас менструальную чашу и рассказывает про тампоны для занятия спортом и сексом.
— Переходя именно к самим товарам, которые встречали новосибирцев в секс-шопах
Экскурсовод показывает на те экспонаты, которые находятся за стеклом. Для этого он берет в руки стек — плетку, напоминающую указку. Гостям показали одну из таких вариаций трахалки — с оральным сексом. Владимир завел игрушку — силуэты мужчины и женщины — и она начала изображать очень быстрое действие. Звук при этом был такой, что, возможно, сувенир получил свое название за тарахтение. Еще одна популярная игрушка — монах. При нажатии на его голову из-под рясы появляется огромный половой орган.
— Секс-игрушки тех времен в основном были реалистиками. Это ценилось покупателями, но со временем материалы начинают меняться. Производители начинают использовать силикон, и игрушки приобретают абстрактную форму. Они не напоминают половой член, — объясняет Владимир.
В 90-е в России становится популярным фистинг. В 1997 году в магазинах «Казанова» обретает популярность иностранная игрушка «Ракета». Для современных игрушек для фистинга, как объясняет экскурсовод, она выглядит небольшой. В какой-то момент российские бренды тоже начинают постигать нишу. Тут уже Владимир достает реалистичный и огромный пенис. Хоть он и предназначен для фистинга, часто его покупали, чтобы подшутить над друзьями.
В коллекции «Казановы» появляются и новинки. В этом году в музее покажут вибратор, заключенный в бутылку, — это необычный дизайн для того времени. И второй — вибратор в виде сотового телефона раскладушки.
— Сейчас нас не удивляет, если игрушка выглядит как губная помада или мастурбатор в виде фонарика, пивной бутылки. В то время тоже создавались такие игрушки. Которые маскировались под предметы быта. Лежит телефон и телефон, а на самом деле это телефон для удовольствия, — показал Владимир последний экспонат.
Ночь музеев для своих
Попасть на Ночь музеев в этом году смогут только 100 человек. Такое решение секс-шоп принял из-за маленьких размеров магазина.
— Будет пять потоков по 20 человек, чтобы всем было комфортно. Можно принять участие в лотерее и выиграть дополнительные подарки. Без призов никто не уйдет, — рассказывает одна из организаторов Анна.
Билеты поступили в продажу 17 мая. В подарок посетители получат два презерватива и игрушку. Также магазин устраивает лотерею.
— Бренды хотят популяризировать, чтобы люди перестали бояться ходить в секс-шоп, в толпе он не стесняется, ему ни стыдно, ни страшно, у нас просветительская большая деятельность. Мы проводим девичники, например, — объяснила Анна.
Первые два потока посетителей услышат лекцию от новосибирского сексолога. А последующие будут на экскурсии.
Несмотря на то что в этом году «Казанове» пришлось вернуться в подвал, Анна пообещала, что когда-нибудь масштабный музей секса снова откроется в Новосибирске. По крайней мере к этому стремятся организаторы.
Чупа-чупс со смазкой и БДСМ-фотозона
После окончания экскурсии в секс-шоп зашла еще одна блогер. Для нее некоторые экспонаты показывают специально. Она снимает их на видео, комментируя.
— Познавательно очень. И для взрослых, и для детей — произносит женщина спокойным ровным тоном. Не догадаешься даже, есть ли там ирония.
Также в «Казанове» проведут дегустацию съедобных смазок, покажут выставку современных игрушек и сделают фотозону. Для дегустации смазок нужно взять чупа-чупс, намазать на него цветную жидкость и попробовать.
Девушка-продавец объясняет, что съедобные смазки используются для орального секса. Если вам не нравится вкус и запах партнера, например. Мы с умным видом киваем. Смазка на вкус оказалась с привкусом резины. А потом замечаем выставленные в ряд другие смазки. Тыкаем в них пальцем:
— А здесь что?
— Это для эрекции можно использовать. Она вибрирует. Вот попробуйте, — предлагает консультант.
Заставляю первой попробовать подругу. И правда, вибрирует, убеждает она. Не очень верится, но пробовать сама не решаюсь.
В другом углу стоят уже современные игрушки. Про каждую консультант объясняет и рассказывает. Многие из них явно нуждаются в отдельной лекции. Как использовать огромные члены, более или менее понятно, но что делать с изогнутой как змея игрушкой — нет.
Фотозона же сделана с уклоном в БДСМ. Плетки, маски, таблички с надписями: «В этом секс-шопе я главный экспонат» и в том же духе. С радостью скидываю получившие фотографии семье: «Вот чем я на работе занимаюсь».
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Ночь музеев пройдет в Новосибирске в субботу, 20 мая. Новосибирцев ожидают фестивали Гайдая и японской культуры, ночь Гарри Поттера и чтение детективов Конан Дойла, лекции, экскурсии и мастер-классы. НГС собрал большую афишу.