Раритеты из 90-х, чупа-чупс со смазкой и БДСМ-фотозона: что будет в скандальном музее секса на Ночь музеев

«Где смех и юмор, там не так уж и страшно»

Маленький магазин «Казанова» вечером 17 мая принимает приглашенных блогеров. Магазинчик светлый и напоминает больницу, а не секс-шоп. Красивые и эффектные блогерши из «Инстаграма»* собрались в окружении фаллоимитаторов и надувных кукол. Гостей рассадили по стульчикам и объявили начало экскурсии.

