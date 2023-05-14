Вы рациональный или творческий? Этот быстрый тест определит, какое полушарие мозга у вас доминирует

Доминирование полушарий — это одно дело, но знаете ли вы, что может вытворять мозг с нашей памятью? Он то и дело стремится обвести ее вокруг пальца. Например, вам навстречу идет подозрительно знакомый человек и вы уже готовы с ним поздороваться. Но, приблизившись, вы понимаете, что обознались. На деле в этот момент мозг опознал в незнакомце черты вашего друга. Но когда мозг извлекает информацию из памяти, он в то же время ее перезаписывает, поэтому каждый новый раз вы вместо неповторимого оригинала вы получаете пиратскую копию.

