Вы рациональный или творческий? Этот быстрый тест определит, какое полушарие мозга у вас доминирует

В популярной психологии существует теория о доминировании полушарий мозга. Согласно этой концепции, каждое полушарие отвечает за различные виды деятельности: левое за логику, а правое за творческую активность. Проверим, какое полушарие доминирует у вас? Чтобы определить это, достаточно посмотреть всего лишь на одну картинку и выбрать на ней то лицо, которое кажется вам наиболее счастливым. Нам с коллегами из журнала «Вокруг света» пришлось долго всматриваться в эти лица, чтобы выбрать то самое. А вы вообще видите здесь счастливое лицо?
Доминирование полушарий — это одно дело, но знаете ли вы, что может вытворять мозг с нашей памятью? Он то и дело стремится обвести ее вокруг пальца. Например, вам навстречу идет подозрительно знакомый человек и вы уже готовы с ним поздороваться. Но, приблизившись, вы понимаете, что обознались. На деле в этот момент мозг опознал в незнакомце черты вашего друга. Но когда мозг извлекает информацию из памяти, он в то же время ее перезаписывает, поэтому каждый новый раз вы вместо неповторимого оригинала вы получаете пиратскую копию.
Кроме того, иногда впечатления со временем смешиваются с чужими рассказами. Ученые даже подсчитали, что примерно 40% наших воспоминаний о детстве — ложные. А иногда разные воспоминания могут случайно наложиться друг на друга. Из-за этого происходят совсем не смешные случаи, когда свидетели как бы «опознают» невиновных, и более забавные эффекты вроде дежавю. Кстати, больше остальных дежавю могут испытывать на себе заядлые путешественники.
— Преимущественно все города устроены одинаково, и за каждым поворотом вас может ждать то, что вы уже не раз видели в других местах, и это не больше чем узнавание, — говорит специалист по автобиографической памяти Анна Горбунова. — Новые места провоцируют конфликт между ощущением, что местность вам уже знакома, и пониманием, что вы здесь никогда не были, — просто в опыте есть что-то очень похожее.
Про остальные ситуации, в которых мозг управляет человеком (а не наоборот), мы рассказывали в отдельном материале. А если вам мало одного теста, то у нас есть еще одна полезная вещь, которая поможет определить качество работы мозга и склонность к деменции. Всё, что нужно будет для прохождения, — минута свободного времени и внимательность. А заодно можете проверить, как ваш мозг работает с оптическими иллюзиями.