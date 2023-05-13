В Сети появилась новая икона стиля с идеальной внешностью — пользователи гадали, кто она? Ответ реально пугает

В интернете появилась новая икона стиля. Пользователи долго гадали, кто эта длинноволосая блондинка с кукольным лицом. Людей привлекла не только внешность, но и эстетика old money, которая сквозит во всех образах красотки. Наши коллеги из Marie Claire присоединились к поискам и испытали разочарование, когда узнали ответ.
Загадочная блондинка выбирает сдержанные оттенки, классические фасоны и атрибуты загородного стиля жизни. Ее уже успели назвать «самой модной девушкой планеты», но оказалось, она — всего лишь собирательный образ, созданный нейросетью Midjourney v5.
Пухлые губы, голубые глаза, выразительные скулы, вздернутые брови, пышные длинные волосы — этот набор идеальных черт лица, котируемых современными сетями, мог бы подсказать, что на изображениях не настоящая девушка, а творение нейросети.
По одной из версий, загадочная блондинка срисована с Дениз Ричардс. Американская актриса с ангельским лицом прославилась ролями в фильмах «И целого мира мало», «Спросите Синди» и «Звездный десант», также запомнилась многим зрителям сериала «Друзья» по роли кузины Кэсси — супермодели, которую Росс и Моника не видели с детства.
Нейросеть показала, как выглядит самый красивый мужчина на земле
Если в женском мире борьба за звание самой-самой до сих пор немного похожа на битву львиц за добычу, то в мужском всё гораздо более лайтово. Самый красивый — хорошо, а не самый — пойду в футбол поиграю, колбасу на бутерброд положу, бокс посмотрю, да мало ли полезных занятий. Недавно мы попросили нейросеть Kandinsky 2.1 показать идеального бойфренда, по мнению искусственного интеллекта.
Мы так и знали, главное — это борода и усы. Всем любителям побриться станком начисто это тонкий намек. А еще у идеального представителя мужской половины человечества широкие и густые брови, светлые глаза и выразительный героический профиль.
Как выглядят самые красивые люди планеты
Ранее всё тот же инструмент компания использовала, чтобы узнать об идеалах красоты в разных странах. Тогда искусственный интеллект также проанализировал данные из СМИ и социальных сетей и показал, как представляют эталон человека в разных уголках нашей планеты.
Посмотрите на эти фото — в список направлений для анализа попали Великобритания, США, Австралия, Испания, Италия, Колумбия, Египет, Мексика и Сирия.
К сожалению, наша страна в подборку не попала. Но представить идеал красоты в России можно, например, по участнице от нашей страны на конкурсе «Мисс Вселенная» в этом году.
Недавно искусственный интеллект использовал сгенерированные пользователями изображения, а также хештеги из ряда источников, от социальных сетей до СМИ, чтобы получить представления о том, как бы выглядели города России, если бы были... женщинами. Найдите свой!
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