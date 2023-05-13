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Обзор

В Сети появилась новая икона стиля с идеальной внешностью — пользователи гадали, кто она? Ответ реально пугает

Оказалось, идеальная женщина — очередное творение нейросети. Нам кажется, что она даже слишком правдоподобна

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Модель стала популярна в соцсетях благодаря дорогим, но не броским нарядам

Модель стала популярна в соцсетях благодаря дорогим, но не броским нарядам

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В интернете появилась новая икона стиля. Пользователи долго гадали, кто эта длинноволосая блондинка с кукольным лицом. Людей привлекла не только внешность, но и эстетика old money, которая сквозит во всех образах красотки. Наши коллеги из Marie Claire присоединились к поискам и испытали разочарование, когда узнали ответ.

Загадочная блондинка выбирает сдержанные оттенки, классические фасоны и атрибуты загородного стиля жизни. Ее уже успели назвать «самой модной девушкой планеты», но оказалось, она — всего лишь собирательный образ, созданный нейросетью Midjourney v5.

Она так похожа на настоящую женщину из плоти и крови, что это даже пугает

Она так похожа на настоящую женщину из плоти и крови, что это даже пугает

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Пухлые губы, голубые глаза, выразительные скулы, вздернутые брови, пышные длинные волосы — этот набор идеальных черт лица, котируемых современными сетями, мог бы подсказать, что на изображениях не настоящая девушка, а творение нейросети.

По одной из версий, загадочная блондинка срисована с Дениз Ричардс. Американская актриса с ангельским лицом прославилась ролями в фильмах «И целого мира мало», «Спросите Синди» и «Звездный десант», также запомнилась многим зрителям сериала «Друзья» по роли кузины Кэсси — супермодели, которую Росс и Моника не видели с детства.

Красотка, созданная нейосетью, действительно похожа на Дениз

Красотка, созданная нейосетью, действительно похожа на Дениз

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Нейросеть показала, как выглядит самый красивый мужчина на земле

Если в женском мире борьба за звание самой-самой до сих пор немного похожа на битву львиц за добычу, то в мужском всё гораздо более лайтово. Самый красивый — хорошо, а не самый — пойду в футбол поиграю, колбасу на бутерброд положу, бокс посмотрю, да мало ли полезных занятий. Недавно мы попросили нейросеть Kandinsky 2.1 показать идеального бойфренда, по мнению искусственного интеллекта.

Мы так и знали, главное — это борода и усы. Всем любителям побриться станком начисто это тонкий намек. А еще у идеального представителя мужской половины человечества широкие и густые брови, светлые глаза и выразительный героический профиль.

Нейросеть считает, что идеальный красавчик не носит слишком короткую стрижку

Нейросеть считает, что идеальный красавчик не носит слишком короткую стрижку

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Как выглядят самые красивые люди планеты

Ранее всё тот же инструмент компания использовала, чтобы узнать об идеалах красоты в разных странах. Тогда искусственный интеллект также проанализировал данные из СМИ и социальных сетей и показал, как представляют эталон человека в разных уголках нашей планеты.

Посмотрите на эти фото — в список направлений для анализа попали Великобритания, США, Австралия, Испания, Италия, Колумбия, Египет, Мексика и Сирия.

В Англии и Австралии эталоном женской красоты оказались блондинки со светлыми глазами, миниатюрными носами и выраженными скулами

В Англии и Австралии эталоном женской красоты оказались блондинки со светлыми глазами, миниатюрными носами и выраженными скулами

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Мужской идеал — русоволосые юноши с очерченными скулами и ямочкой на подбородке

Мужской идеал — русоволосые юноши с очерченными скулами и ямочкой на подбородке

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Кудрявые темные волосы, карие или зеленые глаза и четко очерченные скулы — именно такими жителей этих стран представляют стандарты красоты

Кудрявые темные волосы, карие или зеленые глаза и четко очерченные скулы — именно такими жителей этих стран представляют стандарты красоты

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К сожалению, наша страна в подборку не попала. Но представить идеал красоты в России можно, например, по участнице от нашей страны на конкурсе «Мисс Вселенная» в этом году. 23-летняя Анна Линникова — модель, дизайнер, полиглот. Накануне конкурса наш корреспондент рассматривал ее фото, вы тоже можете.

Недавно искусственный интеллект использовал сгенерированные пользователями изображения, а также хештеги из ряда источников, от социальных сетей до СМИ, чтобы получить представления о том, как бы выглядели города России, если бы были... женщинами. Найдите свой!

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