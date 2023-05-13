В Сети появилась новая икона стиля с идеальной внешностью — пользователи гадали, кто она? Ответ реально пугает

Нейросеть показала, как выглядит самый красивый мужчина на земле

Если в женском мире борьба за звание самой-самой до сих пор немного похожа на битву львиц за добычу, то в мужском всё гораздо более лайтово. Самый красивый — хорошо, а не самый — пойду в футбол поиграю, колбасу на бутерброд положу, бокс посмотрю, да мало ли полезных занятий. Недавно мы попросили нейросеть Kandinsky 2.1 показать идеального бойфренда, по мнению искусственного интеллекта.

