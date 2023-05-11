Вот это страсть! У Моргенштерна* новый роман — рэпера застали в объятиях актрисы на пляже в Дубае

Разведенный, но всё такой же горячий рэпер Моргенштерн* просто не мог долго находиться в одиночестве. Вопрос был не в том, есть ли у него пассия, а в том, какая из них задержится надолго. И, кажется, это случилось. Наши коллеги из «СтарХита» посмотрели снимки, где Алишер* страстно целует девушку, и выяснили, кто она.
Рэп-исполнителя Моргенштерна* и украинскую актрису Лизу Василенко заметили на пляже в Дубае. Пара проводила время вместе. Судя по кадрам очевидцев, у звезд развивается бурный роман, поскольку они нежно держались за руки, постоянно обнимались и целовались.
О том, что между Моргенштерном* и Лизой могут быть отношения, говорили и ранее: их уже видели вместе, но до сегодняшнего дня они никогда не целовались на публике и не вели себя так откровенно.
Лиза Василенко — украинская актриса, модель и блогер, известная по главной роли в сериале «Школа» на канале «1+1». В 2021 году переехала жить и работать в Россию, однако после начала СВО уехала за границу. Что касается Моргенштерна*, то сейчас он живет в Дубае
Чем известен рэпер
В России Моргенштерн* стал аутсайдером, хотя до недавнего времени песни артиста слушала вся молодежь. Наши коллеги из UFA1.RU вспоминали о главных событиях из его жизни и рассказывали, как он живет сейчас.
Отъезд из России
В ноябре 2021 года глава следкома России Александр Бастрыкин заявил, что музыкант пропагандирует асоциальный образ жизни и наркотики. После этого в декабре Моргенштерн* и Дилара (бывшая жена рэпера. — Прим. ред.) покинули страну и улетели в Дубай.
Позже рэпер объяснил, что против него проводятся проверки. Также артист отметил, что хотел бы вернуться в родную страну, но боится уголовного преследования.
Быстрый развод
С 2017 года Моргенштерн* встречался с уфимкой Диларой Зинатуллиной. Познакомились они на молодежной тусовке. В 2019 году пара рассталась, но летом 2020 года сошлась. Они вместе начали жить в Москве. Позже девушка сделала предложение Алишеру* стать ее мужем, вручив ему кольцо.
— Ты предложил мне сделать предложение, и я согласна, — сказала она возлюбленному.
Через пару недель рэпер и сам встал на колено перед Диларой во время съемок клипа и тоже сделал ей предложение руки и сердца. Свадьба состоялась 31 августа 2021 года. Торжество прошло в пародийно-саркастическом стиле провинциальных
А вот банкет организовали дорого и богато. Он прошел на теплоходе, на праздник пригласили самых популярных личностей: Настю Ивлееву, Славу Марлоу, Даню Милохина, Эльдара Джарахова и других. В конце вечера молодожены поменяли образы. Моргенштерн* вышел в платье невесты, а Дилара облачилась в мужской костюм.
Однако уже в апреле
— В какой-то момент после свадьбы всё потухло. Раньше мы никогда не скучали друг с другом. У нас были разлуки, яркие встречи, обиды, страсть, скандалы, — заявила девушка в своем YouTube-канале.
Иски
На Алишера* неоднократно подавали в суд. Общественники считали, что рэпер своими высказываниями дезориентирует подростков. В декабре 2020 года прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга потребовала запретить песню Моргенштерна* «Я съел деда». В январе
Затем антимонопольная служба России возбудила дело против артиста и «Альфа-Банка» из-за ролика «Клип за 10 лямов». По мнению ФАС, видео нарушило пять пунктов закона «О рекламе». В нем Алишер* употребляет алкоголь, показывает средний палец, называет «Альфа-Банк» лучшим банком страны, не указывая критериев сравнения, рекомендует детям попросить родителей или друзей оформить банковскую карту. Также в клипе не уточняется организационно-правовая форма банка, а внешность девушки на кадрах не соответствует реальному образу сотрудников организации. Та снималась в рубашке с откровенным вырезом, в котором виднеется нижнее белье.
Еще 100 тысяч рублей штрафа рэпер получил за пропаганду наркотиков в видеоклипе «Розовое вино 2».
* 7 мая 2022 года Минюст РФ внес в список физлиц, осуществляющих политическую деятельность на иностранное финансирование, рэпера Моргенштерна.
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