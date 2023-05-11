freedom
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 2/10
usd 76.69
eur 84.15
Тема дняНовосибирцы сняли на видео лесной пожар
Все новости
Все новости
Обзор

Вот это страсть! У Моргенштерна* новый роман — рэпера застали в объятиях актрисы на пляже в Дубае

Алишер* долго не скучал после развода и, кажется, снова влюбился

294
Рэпер ожидаемо не обделен вниманием женщин

Рэпер ожидаемо не обделен вниманием женщин

Поделиться

Разведенный, но всё такой же горячий рэпер Моргенштерн* просто не мог долго находиться в одиночестве. Вопрос был не в том, есть ли у него пассия, а в том, какая из них задержится надолго. И, кажется, это случилось. Наши коллеги из «СтарХита» посмотрели снимки, где Алишер* страстно целует девушку, и выяснили, кто она.

Рэп-исполнителя Моргенштерна* и украинскую актрису Лизу Василенко заметили на пляже в Дубае. Пара проводила время вместе. Судя по кадрам очевидцев, у звезд развивается бурный роман, поскольку они нежно держались за руки, постоянно обнимались и целовались.

О том, что между Моргенштерном* и Лизой могут быть отношения, говорили и ранее: их уже видели вместе, но до сегодняшнего дня они никогда не целовались на публике и не вели себя так откровенно.

Пара пока никак не прокомментировала свой возможный роман

Пара пока никак не прокомментировала свой возможный роман

Поделиться

Лиза Василенко — украинская актриса, модель и блогер, известная по главной роли в сериале «Школа» на канале «1+1». В 2021 году переехала жить и работать в Россию, однако после начала СВО уехала за границу. Что касается Моргенштерна*, то сейчас он живет в Дубае

Вы можете помнить Лизу по роли в сериале «Школа»

Вы можете помнить Лизу по роли в сериале «Школа»

Поделиться

Чем известен рэпер

В России Моргенштерн* стал аутсайдером, хотя до недавнего времени песни артиста слушала вся молодежь. Наши коллеги из UFA1.RU вспоминали о главных событиях из его жизни и рассказывали, как он живет сейчас.

Отъезд из России

В ноябре 2021 года глава следкома России Александр Бастрыкин заявил, что музыкант пропагандирует асоциальный образ жизни и наркотики. После этого в декабре Моргенштерн* и Дилара (бывшая жена рэпера. — Прим. ред.) покинули страну и улетели в Дубай.

Моргенштерн* и Дилара покидают Россию

Моргенштерн* и Дилара покидают Россию

Поделиться

Позже рэпер объяснил, что против него проводятся проверки. Также артист отметил, что хотел бы вернуться в родную страну, но боится уголовного преследования.

Быстрый развод

С 2017 года Моргенштерн* встречался с уфимкой Диларой Зинатуллиной. Познакомились они на молодежной тусовке. В 2019 году пара рассталась, но летом 2020 года сошлась. Они вместе начали жить в Москве. Позже девушка сделала предложение Алишеру* стать ее мужем, вручив ему кольцо.

— Ты предложил мне сделать предложение, и я согласна, — сказала она возлюбленному.

Через пару недель рэпер и сам встал на колено перед Диларой во время съемок клипа и тоже сделал ей предложение руки и сердца. Свадьба состоялась 31 августа 2021 года. Торжество прошло в пародийно-саркастическом стиле провинциальных 90-х годов — со старомодным костюмом жениха, безвкусными украшениями декора, выкупом невесты и неприличными конкурсами с тамадой.

Эпатажная свадьба пары

Эпатажная свадьба пары

Поделиться

А вот банкет организовали дорого и богато. Он прошел на теплоходе, на праздник пригласили самых популярных личностей: Настю Ивлееву, Славу Марлоу, Даню Милохина, Эльдара Джарахова и других. В конце вечера молодожены поменяли образы. Моргенштерн* вышел в платье невесты, а Дилара облачилась в мужской костюм.

Однако уже в апреле 2022-го, то есть через семь месяцев после свадьбы Алишер* и его жена неожиданно решили развестись. Дилара сообщила, что брак «не для них».

— В какой-то момент после свадьбы всё потухло. Раньше мы никогда не скучали друг с другом. У нас были разлуки, яркие встречи, обиды, страсть, скандалы, — заявила девушка в своем YouTube-канале.

Иски

На Алишера* неоднократно подавали в суд. Общественники считали, что рэпер своими высказываниями дезориентирует подростков. В декабре 2020 года прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга потребовала запретить песню Моргенштерна* «Я съел деда». В январе 2021-го исполнитель Олег Лихачёв подал в суд на рэпера, заявив, что тот присвоил его песню. Певцу не понравилось, что Моргенштерн* снял ролик под играющую на фоне песню «Владимир Путин — молодец», но в исполнении не Лихачёва, а неизвестного мальчика. Суд взыскал с рэпера 300 тысяч рублей в пользу автора композиции.

Затем антимонопольная служба России возбудила дело против артиста и «Альфа-Банка» из-за ролика «Клип за 10 лямов». По мнению ФАС, видео нарушило пять пунктов закона «О рекламе». В нем Алишер* употребляет алкоголь, показывает средний палец, называет «Альфа-Банк» лучшим банком страны, не указывая критериев сравнения, рекомендует детям попросить родителей или друзей оформить банковскую карту. Также в клипе не уточняется организационно-правовая форма банка, а внешность девушки на кадрах не соответствует реальному образу сотрудников организации. Та снималась в рубашке с откровенным вырезом, в котором виднеется нижнее белье.

Еще 100 тысяч рублей штрафа рэпер получил за пропаганду наркотиков в видеоклипе «Розовое вино 2».

* 7 мая 2022 года Минюст РФ внес в список физлиц, осуществляющих политическую деятельность на иностранное финансирование, рэпера Моргенштерна.

Что еще почитать по теме

Мы любим рассказывать о жизни знаменитостей. Например, в 2017 году певец и поп-король российской эстрады Филипп Киркоров купил особняк в коттеджном поселке в Подмосковье. Дом находится на полуострове бухты в Мякининской пойме реки Москвы, а по соседству у заслуженного артиста — 30 коттеджей. Риелторы оценили покупку более чем в 12 миллионов долларов, а мы оценили, как выглядит роскошный особняк Киркорова.

Многие в России знают Никиту Михалкова как режиссера и актера, но мало кто догадывается, что выходец из уважаемой семьи водит дружбу с главой государства, занимается лесозаготовками и владеет небольшим бриллиантовым заводом. А еще является автором букета довольно спорных теорий, которые активно обсуждают в Сети. Мы вспомнили, как начинал свой творческий путь, кого любил и как стал очень богатым человеком 77-летний российский кинорежиссер.

Григорий Лепс начинал свою карьеру как ресторанный исполнитель, а позже стал живой легендой отечественной эстрады, настоящим символом эпохи. Без его знаменитой песни «Рюмка водки на столе» не обходится ни одно застолье, песня признана хитом номер один в плейлистах русскоязычных караоке. Но мало кто знает, что певец к тому же многодетный отец и очень успешный бизнесмен. Мы рассказали, чем Лепс зарабатывает на жизнь и как тратит деньги.

По теме

РэперМоргенштернРоманЗвезды
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter