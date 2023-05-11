Вот это страсть! У Моргенштерна* новый роман — рэпера застали в объятиях актрисы на пляже в Дубае

Чем известен рэпер

В России Моргенштерн* стал аутсайдером, хотя до недавнего времени песни артиста слушала вся молодежь. Наши коллеги из UFA1.RU вспоминали о главных событиях из его жизни и рассказывали, как он живет сейчас.

Отъезд из России

В ноябре 2021 года глава следкома России Александр Бастрыкин заявил, что музыкант пропагандирует асоциальный образ жизни и наркотики. После этого в декабре Моргенштерн* и Дилара (бывшая жена рэпера. — Прим. ред.) покинули страну и улетели в Дубай.