Да вы из этих! 5 черт внешности, которые выдают аристократок (внимательно посмотрите в зеркало)

Овальное лицо, зауженное у подбородка и расширенное в районе лба, также являлось ярким признаком знатной особы. Овал и сейчас называют идеальной формой лица: многие визажисты делятся секретами контуринга, который помогает приблизить лицо к этому типу.

Признаком аристократизма считается и прямой нос с небольшой горбинкой. Сейчас многие девушки, наоборот, хотят избавится от такой особенности, ведь в моде прямой и аккуратный носик. Тем не менее небольшая горбинка вполне может быть изюминкой внешности и добавлять шарма.