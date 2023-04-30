Кому денежный дождь, кому судьбоносная встреча: китайский гороскоп на май-2023 — что ждет каждый знак

Рожденным в год Крысы в мае стоит обратить внимание на здоровье, питание и свой распорядок дня. Неплохо запланировать на майские праздники визиты к врачам, которые вы так давно откладывали. А вот места, где много людей и машин, лучше не посещать. В деловой сфере стоит особенно тщательно обговаривать условия сотрудничества, чтобы вас не обманули (что в мае очень вероятно).

Быков ждет стабильный месяц. В карьере всё идет по плану, а вот в личной жизни могут случиться неожиданные повороты. Даже если всё сложилось счастливым образом, будьте постоянны в своих симпатиях и готовы к тому, что вас полюбят не сразу, зато крепко и надолго.