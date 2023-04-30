Кому денежный дождь, кому судьбоносная встреча: китайский гороскоп на май-2023 — что ждет каждый знак

Большинству представителей китайского зодиака май сулит силы для осуществления планов. Особенно это касается денежных целей. Но нельзя ждать у моря погоды, решили — действуйте. И удача пребудет с вами здесь и сейчас. А вот долгосрочным планированием лучше не заниматься. Наши коллеги из Marie Claire узнали у астролога и психолога Анны Гусевой, что ждет нас всех в последний весенний месяц.
Рожденным в год Крысы в мае стоит обратить внимание на здоровье, питание и свой распорядок дня. Неплохо запланировать на майские праздники визиты к врачам, которые вы так давно откладывали. А вот места, где много людей и машин, лучше не посещать. В деловой сфере стоит особенно тщательно обговаривать условия сотрудничества, чтобы вас не обманули (что в мае очень вероятно).
Быков ждет стабильный месяц. В карьере всё идет по плану, а вот в личной жизни могут случиться неожиданные повороты. Даже если всё сложилось счастливым образом, будьте постоянны в своих симпатиях и готовы к тому, что вас полюбят не сразу, зато крепко и надолго.
Тиграм стоит внимательно посмотреть на своего партнера по работе. Для дела нужно, чтобы он разделял большинство ваших взглядов и ценностей. Инвестиции в бизнес окупятся, но не так скоро, как вам бы хотелось. При этом ваша сконцентрированность на работе может осложнить отношения с партнером.
Кролики будут работать над завершением текущих проектов. А вот с новыми лучше пока повременить. Уделите время семье — не пропускайте праздники и не пропадайте с утра до ночи на работе. Вам давно нужно хорошенько отдохнуть.
Драконов ждут проблемы в карьере. Но они лишь добавят вам рвения и научат ценить то, что имеете. Если будет совсем тяжело — возьмите отгул. А в остальных сферах у вас полная идиллия и взаимопонимание.
Для Змей май будет приятным месяцем. Работа спорится, на горизонте маячит повышение. А вот от подработок (если они у вас есть), на время лучше отказаться, там могут быть неприятности. Хороший месяц для свиданий — если вы в поиске партнера, смело идите везде, куда приглашают.
Лошадям в мае помогут влиятельные люди из их сферы деятельности. И благодаря этому вы получите признание и славу, что, в свою очередь, принесет немалый доход. Подставляем карманы и ждем.
Рожденным в год Овцы в мае придется много работать. Это принесет результат, но вы очень устанете, и это не пройдет бесследно. Старайтесь соблюдать баланс между работой и отдыхом. Это важно не только для того, чтобы сохранить здоровье, но и чтобы не потерять интерес к своему делу.
Обезьян в мае ждут проблемы на работе, которые будут немало нервировать. Финансовое состояние тоже будет под угрозой — живите простой жизнью без излишеств и лишних трат. Зато вам обеспечена поддержка второй половинки — цените это.
Для тех, кто родился в год Петуха, май никаких испытаний не приготовил, даже наоборот. Вашу инициативу увидит и оценит начальство, в будущем это скажется и на доходах. Май — хорошее время для встреч и личных знакомств, как романтических, так и деловых.
А вот у тех, кто появился на свет в год Собаки, дела будут идти так себе. Внешние факторы запутают ваши планы, в том числе и финансовые. Надеемся, у вас есть заначка — к ней, возможно, придется прибегнуть. В личной жизни всё стабильно, но если вы одиноки — то вряд ли в мае найдете свою любовь, нужно еще немного подождать.
Если вы по китайскому гороскопу Свинья — дела для вас будут идти легко. Вы будете на раз решать спорные ситуации и со всеми находить общий язык. Здоровье тоже должно быть в порядке. Но остерегайтесь быть обманутыми и не ввязывайтесь в сомнительные авантюры, которые обещают быструю прибыль.
5 самых опасных женских знаков зодиака
Но вернемся к зодиакальному гороскопу — мы (женщины) обращаемся к совместимости по знаку, дате рождения и гадалкам, когда «лошадь уже давно сдохла», и лучшая подружка нам это и без звезд предскажет. А мужчины вообще на это обращают мало внимания, максимум могут подумать: «Что-то моя злобная стала, надо цветы, что ли, купить или спросить, что не так» (но это, опять же, риск). А надо было раньше, мужчины, смотреть, кто ваша голубка по гороскопу. Недавно мы записали шуточный топ самых стервозных знаков зодиака.
1-е место: женщина-Скорпион
Чертовски соблазнительна — мужчина сразу же попадает под ее обаяние, не подозревая, что эта красавица может когда-нибудь больно ужалить. Идиллия закончится, едва начавшись, если женщина-Скорпион почувствует сомнения в его поведении. А месть Скорпиона в женском обличье бывает порой изощренной и ужасной.
2-е место: женщина-Лев
Женщина-Лев мягко подвинет царя зверей с трона — она ведь считает себя исключительной личностью. Мужчине какое-то время будет нравиться находиться под властью обаятельной и волевой женщины. А когда он спохватится, всё зайдет слишком далеко (зловещий смех за кадром).
3-е место: женщина-Рак
Обычно в сети Раков попадают вечные холостяки. Но это не главный ее проект. Женщина-Рак очень честолюбива, и карьера для нее — превыше всего. А мужу она отводит роль безобидного домашнего создания, заведенного то ли для дела, то ли от скуки.
4-е место: женщина-Телец
Женщина-Телец совершенно непредсказуема в поступках и любит ставить мужчин в тупик. При этом она умеет строить из себя паиньку, а мужчины ей охотно верят. Страдающая и беззащитная дама не забывает прикидывать, какие выгоды и ресурсы есть у ее кавалера и как ими удобнее всего воспользоваться. А если решит, что их недостаточно, то покинет место романтических встреч или общий дом без оглядки, резко и решительно.
5-е место: женщина-Близнецы
Она помотает нервы и заставит полысеть раньше положенного времени. Женщина-Близнецы, по авторитетному мнению астрологов, живет по принципу: от любви до ненависти одна минута. Со словом «постоянство» она в жизни не встречалась и не в курсе, что такое понятие существует.
Кстати, если говорить про вредные привычки, Близнецы — известные сплетники и сплетницы. Они быстро потребляют информацию, но редко в нее вникают. Просто передают дальше по секрету всему свету. Они хорошо вливаются в новые компании и быстро привыкают к местам, но при этом часто проявляют себя как разгильдяи. Недавно мы записали еще 11 токсичных привычек знаков зодиака — проверьте, а на вас это похоже?
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