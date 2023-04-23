Приготовьтесь залипнуть: 10 фильмов, которые вы пропустили в 2022 году (с высоким рейтингом!)

Собрали для вас невероятно насыщенную подборку из 10 прошлогодних фильмов, которые вы могли пропустить. Они однозначно достойны вашего внимания. Сохраните в закладках — на майских пригодится.
«Далекие близкие»
Россия
Жанр: драма, комедия
В ролях: Евгений Сытый, Филипп Авдеев, Екатерина Агеева
Продолжительность: 89 минут
Оценка на «Кинопоиске»: 7,4
12+
Борис — учитель географии в обычной хабаровской школе, в свободное время следит за своим огородом. В его жизни мало что происходит: дом — работа — помидоры. В одиночку он воспитал своего сына Мишу, от которого начал отдаляться. Однако все круто меняется, когда сын решается подарить ему старый смартфон. Борис знакомится в интернете с огородной блогершей Надеждой, к которой решается поехать в Подмосковье, чтобы сделать ей сюрприз. Упрямый сын и своенравный отец отправляются в совместное путешествие. Удастся ли им преодолеть расстояние между собой?
«Прорваться в НБА»
США
Жанр: спорт, комедия, драма
В ролях: Адам Сэндлер, Куин Латифа, Бен Фостер, Роберт Дюваль
Продолжительность: 117 минут
Оценка на «Кинопоиске»: 7,5
18+
После увольнения скаут НБА Стэнли Цукерман постоянно находится в разъездах в поиске новых талантов для клуба. По счастливой случайности в Испании он находит молодого парня по имени Бо Круз, который работает на стройке и играет в любительский футбол в одном из местных парков. Стэнли ставит перед собой цель — раскрыть в Бо таланты суперзвезды баскетбола.
«Топ Ган: Мэверик»
США
Жанр: боевик, драма
В ролях: Том Круз, Майлз Теллер, Дженнифер Коннелли
Продолжительность: 86 минут
Оценка на «Кинопоиске»: 7,7
16+
Спустя 30 лет после окончания военно-морской школы «Топ Ган» капитан ВМС США Пит «Мэверик» Митчелл работает летчиком-испытателем. Он продолжает летать, презирая наступающую старость и кабинетную работу. Поступает новое задание, и он приступает к подготовке отряда выпускников «Топ Ган». Среди учеников Мэверик встречает сына своего давно погибшего друга и напарника. Теперь на опасной миссии команде предстоит показать, на что они способны.
«1941. Крылья над Берлином»
Россия
Жанр: военный, боевик
В ролях: Сергей Пускепалис, Максим Битюков, Гела Месхи
Продолжительность: 100 минут
Оценка на «Кинопоиске»: 7,5
12+
Фильм рассказывает о малоизвестном подвиге советских летчиков-бомбардировщиков первого минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота во главе с полковником Евгением Преображенским во время Великой Отечественной. Это история подготовки первой бомбардировки Берлина советской авиацией в августе 1941 года. Им нужно было преодолеть 1800 километров без дозаправки и весь полет работать в кислородных масках из-за минусовой температуры за бортом.
«Достать ножи: Стеклянная луковица»
США
Жанр: детектив, комедия, криминал
В ролях: Дэниэл Крэйг, Эдвард Нортон, Жанель Монэ
Продолжительность: 139 минут
Оценка на «Кинопоиске»: 7,0
18+
Пандемия, 2020 год. На карантине миллиардер Майлз Брон приглашает своих близких друзей посетить особняк на частном греческом острове. Компания должна была повеселиться на выходных и принять участие в необычном квесте: расследовать фиктивное «убийство» хозяина. По «счастливой» случайности на остров приезжает частный детектив Бенуа Блан, которому, оказывается, мало кто рад. Только вот вскоре на острове во время вечеринки действительно происходит реальное преступление. Удастся ли сыщику найти злоумышленника?
«Плохие парни»
США, Япония
Жанр: мультфильм, комедия, криминал, приключения, семейный
Роли дублировали: Андрей Бурковский, Михаил Башкатов, Юлия Чуракова
Продолжительность: 100 минут
Оценка на «Кинопоиске»: 7,3
6+
Лос-Анджелес. Банда зверей-преступников держит весь город в страхе. В их ряды входит ловкий карманник, лидер группировки Мистер Волк, хакерша Мисс Тарантула, боец Мистер Пиранья, взломщик сейфов Мистер Змей и мастер маскировки Мистер Акула. После череды грабежей главарь банды ловит себя на мысли, что хочет стать хорошим, только вот остальные «плохие парни» отворачиваются от него. Однако после появления в городе настоящего злодея команда снова объединяется. Смогут ли они спасти город и стать героями?
«Мира»
Россия
Жанр: фантастика, приключения, драма
В ролях: Вероника Устимова, Анатолий Белый, Александр Петров
Продолжительность: 110 минут
Оценка на «Кинопоиске»: 7,3
12+
Девушка-подросток Лера Арабова живет во Владивостоке. Со своим отцом она общается только по телефону, ведь он работает на космической станции «Мира», где ученые следят за огромным астероидом. Неожиданно после столкновения траектория небесного тела меняется, и теперь оно летит на Землю… На город вскоре обрушивается настоящая катастрофа — метеоритный дождь. Отец Леры пытается всеми силами передать ей сообщение, чтобы помочь ей выжить…
«Быстрее пули»
США
Жанр: боевик, комедия
В ролях: Брэд Питт, Джои Кинг, Аарон Тейлор-Джонсон
Продолжительность: 126 минут
Оценка на «Кинопоиске»: 7,7
16+
Пятеро наемных убийц оказались в одном скоростном поезде из Токио в Мориоку. Каждый из них начинает осознавать, что их миссии связаны: выкрасть чемодан и сойти на станции. Теперь киллерам нужно выяснить, зачем кто-то их собрал вместе.
«Казнь»
Россия
Жанр: детектив, триллер, криминал
В ролях: Нико Тавадзе, Евгений Ткачук, Юлия Снигирь
Продолжительность: 137 минут
Оценка на «Кинопоиске»: 7,5
18+
1988 год. Незнакомец нападает на молодую девушку, пытается ее убить и засыпает в рот землю… Спустя десять лет дело было официально закрыто. Семья следователя по особо важным делам Иссы Давыдова празднует его повышение до подполковника. Застолье прерывает телефонный звонок: неожиданно объявляется жертва маньяка, которой удалось выжить. Теперь ему предстоит исправить свою ошибку и найти настоящего виновного в кровожадных преступлениях.
«Мой ужасный сосед»
США, Швеция
Жанр: драма, комедия
В ролях: Том Хэнкс, Мариана Тревино, Рэйчел Келлер
Продолжительность: 126 минут
Оценка на «Кинопоиске»: 7,5
16+
Отто Андерсону 63 года. Он вышел на пенсию, а полгода назад скончалась его любимая жена — он перестает держаться за жизнь и планирует покончить с собой. Вскоре в пригород по соседству с Отто заселяется молодая и веселая семья: Марисоль, Томми и их две дочери. Незнакомцы переворачивают его мир с ног на голову и заставляют снова почувствовать себя живым.
Ранее мы выкладывали подборку ужасающих фильмов, основанных на реальных событиях. Сложно поверить, что все это произошло на самом деле. А если ужастики вам не по душе, обратите внимание на нашу подборку из шести фильмов для семейного просмотра. Главное — запастись подушками и попкорном!