Приготовьтесь залипнуть: 10 фильмов, которые вы пропустили в 2022 году (с высоким рейтингом!)

«Далекие близкие»

Россия

Жанр: драма, комедия



В ролях: Евгений Сытый, Филипп Авдеев, Екатерина Агеева



Продолжительность: 89 минут



Оценка на «Кинопоиске»: 7,4



12+



Борис — учитель географии в обычной хабаровской школе, в свободное время следит за своим огородом. В его жизни мало что происходит: дом — работа — помидоры. В одиночку он воспитал своего сына Мишу, от которого начал отдаляться. Однако все круто меняется, когда сын решается подарить ему старый смартфон. Борис знакомится в интернете с огородной блогершей Надеждой, к которой решается поехать в Подмосковье, чтобы сделать ей сюрприз. Упрямый сын и своенравный отец отправляются в совместное путешествие. Удастся ли им преодолеть расстояние между собой?

