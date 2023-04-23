У Весов — кризис, у Скорпионов — проблемы с деньгами: гороскоп на май 2023 года для всех знаков зодиака

Начало мая для Овнов будет благоприятным для зарабатывания денег, возможно, кто-то даже предложит им прибыльный проект. Но не исключено, что для его реализации придется делать много монотонной и однообразной работы, из-за чего они почувствуют, что начинают выдыхаться. Дальнейшая ситуация может развиваться по двум направлениям.

— Если Овны решат ненадолго оставить проект и заняться чем-то другим, они могут накопить силы, которые помогут им быстрее справиться с временно отложенными делами, — говорит Татьяна Дружинина. — Если же они абстрагируются на пару дней, чтобы потом посмотреть на проект свежим взглядом, это может не сработать. Но если сработает, то Овны найдут необычное решение, и дела пойдут в гору.

В конце месяца у Овнов возможны командировки. Пусть и не очень дальние.