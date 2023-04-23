У Весов — кризис, у Скорпионов — проблемы с деньгами: гороскоп на май 2023 года для всех знаков зодиака

1
Овен
Начало мая для Овнов будет благоприятным для зарабатывания денег, возможно, кто-то даже предложит им прибыльный проект. Но не исключено, что для его реализации придется делать много монотонной и однообразной работы, из-за чего они почувствуют, что начинают выдыхаться. Дальнейшая ситуация может развиваться по двум направлениям.
— Если Овны решат ненадолго оставить проект и заняться чем-то другим, они могут накопить силы, которые помогут им быстрее справиться с временно отложенными делами, — говорит Татьяна Дружинина. — Если же они абстрагируются на пару дней, чтобы потом посмотреть на проект свежим взглядом, это может не сработать. Но если сработает, то Овны найдут необычное решение, и дела пойдут в гору.
В конце месяца у Овнов возможны командировки. Пусть и не очень дальние.
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2
Телец
Для Тельцов май тоже будет благоприятным в финансовом плане месяцем — на работе они могут добиться повышения (или как минимум признания начальства), а вместе с ним можно рассчитывать и на денежную прибавку. Успех ждет не только на рабочем фронте, но и в делах любовных. Одинокие Тельцы встретят пару — возможно, она будет из числа тех, с кем вы давно знакомы, просто человек долго не мог признаться в своих чувствах.
Также май для Тельцов прекрасно подходит, чтобы наконец начать заниматься спортом. Да и в целом у них будет столько энергии, что любое начинание изменит ситуацию к лучшему.
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3
Близнецы
Начало мая у Близнецов будет так себе. Обычно полные сил, они почувствуют нехватку энергии и могут даже немного заболеть. Еще и общество, прежде казавшееся адекватным, начнет доставать своими советами и правилами, так что по возможности Близнецам лучше всего взять паузу и уединиться вдали от всех, отключить средства связи, заняться духовными практиками — словом, подумайте о себе в первую половину месяца.
В тишине у Близнецов появится возможность доделать всё, что планировали, родятся новые идеи и теории, проверить которые можно будет ближе к концу мая.
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4
Рак
В начале месяца Раки будут чувствовать, что способны горы свернуть, и с полной готовностью начнут кидаться то в один проект, то в другой — надо же куда-то девать свою энергию. Но не увлекайтесь и берегите силы: в последней трети месяца они могут закончиться, и вы почувствуете ту еще усталость. Рискуете даже здоровье подорвать.
Кроме умения грамотно распределять свои силы, Ракам очень пригодится мастерство прилично вести себя на публике. К вам будет приковано пристальное внимание, и один неверный шаг может всё разрушить.
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5
Лев
Как только у вас появится возможность проявить себя на работе и громко заявить о себе руководству, не теряйте времени даром и делайте это. В результате вы можете получить повышение или, по крайней мере, приличную прибавку — финансовые перспективы у Львов (если не лениться) в мае прекрасные.
С повышением придут и завистники со сплетниками, которые начнут подшучивать надо Львами за спиной. Но пусть себе болтают — не вмешивайтесь, чтобы лишний раз не подставляться. Лучше займитесь своими делами и прямыми обязанностями.
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6
Дева
Главная неприятность, которая будет сопровождать Дев на протяжении всего месяца, — это рутина. Из-за нее вам будет сложно заставить себя работать. Но если пересилите себя и будете активными, эти редкие моменты окажутся чрезвычайно плодотворными. Выполнив недельный план за один день, вы сможете вновь почувствовать упадок сил, но не паникуйте — всё у вас получится. И может закончиться даже карьерным продвижением.
Если же вы планировали в мае отправиться в отпуск, лучше времени не придумаешь. Отдых принесет вам новые открытия и точно пойдет на пользу.
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7
Весы
Для Весов май — месяц, мягко говоря, непростой. Некомфортный. Кризисный. Так что все рискованные и непродуманные дела точно ни к чему хорошему не приведут. Некоторым из проблем придется выпутываться на протяжении всего месяца. В какой именно области Весов ждут неприятности, неизвестно, но проблемы точно будут фатальными.
С другой стороны, у Весов возможны приятные финансовые изменения и перемены в отношениях.
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8
Скорпион
Скорпионам в мае захочется глобальных перемен, и они не заставят себя ждать. Да такие, что вернуть потом всё на свои места уже вряд ли получится. Хотите перестать общаться с кем-то из прежнего круга? В мае у вас это точно получится. Вы избавитесь от ошибок прошлого и буквально начнете новую жизнь.
Если же крутые перемены в ваши планы не входят, сосредоточьтесь на семье и прислушивайтесь к мнению супруга, чтобы избежать серьезных конфликтов.
А вот конец месяца окажется неблагоприятным в финансовом плане. Возможны проблемы с кредитами и налогами, так что не забывайте всё вовремя оплачивать.
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9
Стрелец
Стрельцам в мае стоит быть расторопнее: чем быстрее они будут принимать решения, тем выше будет награда. При этом главное — не слишком себя нагружать и больше думать о здоровье: не исключены обострения хронических заболеваний.
Кроме того, у Стрельцов возможна беготня с наследством. Некоторым представителям знака зодиака по завещанию может отойти недвижимость, деньги или автомобиль.
Конец мая Стрельцам лучше посвятить семье — для их супругов в последние дни месяца особенно важны будут внимание, забота и поддержка.
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10
Козерог
Май для Козерогов — благоприятный месяц во всех отношениях. Вы контролируете ситуацию, принимаете правильные решения, работа (особенно у представителей творческих профессий) радует, а любовные и романтические отношения приносят одну только радость.
Даже не знаем, чем вас огорчить. Разве что одно — предупредить, чтобы вы не встревали в споры и не поддавались азарту. Здесь удача может вам немного изменить. Ну и следите за здоровьем и пройдите обследование, если у вас есть хронические заболевания.
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11
Водолей
В первой половине мая Водолеи погрязнут в семейных и домашних делах. Их будет так много, что иногда родственники начнут откровенно утомлять. Водолеям захочется сменить обстановку — вплоть до того, что продать недвижимость и переехать. Если вам будет казаться, что реакция должна быть именно такой, действуйте и никого не слушайте. Все проблемы у Водолеев в мае будут от промедления.
Водолеи-спортсмены во второй половине мая могут установить рекорды, успехи ждут творческих Водолеев, а Водолеям-родителям в конце весны захочется больше времени проводить с детьми.
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12
Рыбы
Рыб в мае тоже ждут сделки с недвижимостью. Кто-то сдаст свою квартиру, а кто-то снимет жилье. Если же подобные сделки в ваши планы не входят, можете посвятить месяц ремонту, обновлению мебели, генеральной уборке.
Также май для Рыб — отличный месяц для учебы, общения и новых знакомств. Многим понадобится ваша помощь. Не отказывайте — вам на всех хватит сил и времени.
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