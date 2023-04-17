Блондинка или брюнетка? Нейросеть показала, как выглядит самая красивая женщина в мире

Как выглядят самые красивые люди планеты

Ранее всё тот же инструмент компания использовала, чтобы узнать об идеалах красоты в разных странах. Тогда искусственный интеллект также проанализировал данные из СМИ и социальных сетей и показал, как представляют эталон человека в разных уголках нашей планеты.



Посмотрите на эти фото — в список направлений для анализа попали Великобритания, США, Австралия, Испания, Италия, Колумбия, Египет, Мексика и Сирия.

