Блондинка или брюнетка? Нейросеть показала, как выглядит самая красивая женщина в мире

Выбирать самую красивую из очень красивых — давняя забава многих народов мира. В эту тщеславную игру включился и искусственный интеллект. Наши коллеги из Wday.ru попросили нейросеть Midjourney показать идеальную представительницу прекрасного пола — смотрим, как она выглядит.
Главный вопрос — она блондинка или брюнетка? Ответ где-то посередине: первая красотка в мире шатенка. Чуть раскосые, большие, широко расставленные зеленые глаза, широкие брови, смуглая, но блестящая кожа с веснушками, пухлые губы, белые ровные зубы, тонкий вздернутый носик, острый подбородок, вьющиеся длинные каштановые волосы.
Кстати, нам она кое-кого напоминает. Очень уж нарисованная красотка похожа 29-летнюю венгерскую топ-модель и «ангела» компании Victoria's Secret Барбару Палвин.
Как выглядят самые красивые люди планеты
Ранее всё тот же инструмент компания использовала, чтобы узнать об идеалах красоты в разных странах. Тогда искусственный интеллект также проанализировал данные из СМИ и социальных сетей и показал, как представляют эталон человека в разных уголках нашей планеты.
Посмотрите на эти фото — в список направлений для анализа попали Великобритания, США, Австралия, Испания, Италия, Колумбия, Египет, Мексика и Сирия.
К сожалению, наша страна в подборку не попала. Но представить идеал красоты в России можно, например, по участнице от нашей страны на конкурсе «Мисс Вселенная» в этом году. 23-летняя Анна Линникова — модель, дизайнер, полиглот. Накануне конкурса наш корреспондент рассматривал ее фото, вы тоже можете.
Недавно искусственный интеллект использовал сгенерированные пользователями изображения, а также хештеги из ряда источников, от социальных сетей до СМИ, чтобы получить представления о том, как бы выглядели города России, если бы были... женщинами. Найдите свой!
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