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Обзор

Блондинка или брюнетка? Нейросеть показала, как выглядит самая красивая женщина в мире

Кстати, идеальная женщина похожа на одну знаменитую модель

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В нашей стране популярны конкурсы красоты. На фото: российская фотомодель, победительница конкурса «Мисс Россия» в 2018 году Юлия Поличихина

В нашей стране популярны конкурсы красоты. На фото: российская фотомодель, победительница конкурса «Мисс Россия» в 2018 году Юлия Поличихина

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Выбирать самую красивую из очень красивых — давняя забава многих народов мира. В эту тщеславную игру включился и искусственный интеллект. Наши коллеги из Wday.ru попросили нейросеть Midjourney показать идеальную представительницу прекрасного пола — смотрим, как она выглядит.

Главный вопрос — она блондинка или брюнетка? Ответ где-то посередине: первая красотка в мире шатенка. Чуть раскосые, большие, широко расставленные зеленые глаза, широкие брови, смуглая, но блестящая кожа с веснушками, пухлые губы, белые ровные зубы, тонкий вздернутый носик, острый подбородок, вьющиеся длинные каштановые волосы.

Вот так выглядит самая красивая женщина в мире по мнению искусственного интеллекта

Вот так выглядит самая красивая женщина в мире по мнению искусственного интеллекта

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Кстати, нам она кое-кого напоминает. Очень уж нарисованная красотка похожа 29-летнюю венгерскую топ-модель и «ангела» компании Victoria's Secret Барбару Палвин.

Барбара владеет пятью языками: родным венгерским, французским, английским, немецким и, благодаря работе в Стране восходящего солнца, японским

Барбара владеет пятью языками: родным венгерским, французским, английским, немецким и, благодаря работе в Стране восходящего солнца, японским

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Как выглядят самые красивые люди планеты

Ранее всё тот же инструмент компания использовала, чтобы узнать об идеалах красоты в разных странах. Тогда искусственный интеллект также проанализировал данные из СМИ и социальных сетей и показал, как представляют эталон человека в разных уголках нашей планеты.

Посмотрите на эти фото — в список направлений для анализа попали Великобритания, США, Австралия, Испания, Италия, Колумбия, Египет, Мексика и Сирия.

В Англии и Австралии эталоном женской красоты оказались блондинки со светлыми глазами, миниатюрными носами и выраженными скулами

В Англии и Австралии эталоном женской красоты оказались блондинки со светлыми глазами, миниатюрными носами и выраженными скулами

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Мужской идеал — русоволосые юноши с очерченными скулами и ямочкой на подбородке

Мужской идеал — русоволосые юноши с очерченными скулами и ямочкой на подбородке

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Кудрявые темные волосы, карие или зеленые глаза и четко очерченные скулы — именно такими жителей этих стран представляют стандарты красоты

Кудрявые темные волосы, карие или зеленые глаза и четко очерченные скулы — именно такими жителей этих стран представляют стандарты красоты

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К сожалению, наша страна в подборку не попала. Но представить идеал красоты в России можно, например, по участнице от нашей страны на конкурсе «Мисс Вселенная» в этом году. 23-летняя Анна Линникова — модель, дизайнер, полиглот. Накануне конкурса наш корреспондент рассматривал ее фото, вы тоже можете.

Недавно искусственный интеллект использовал сгенерированные пользователями изображения, а также хештеги из ряда источников, от социальных сетей до СМИ, чтобы получить представления о том, как бы выглядели города России, если бы были... женщинами. Найдите свой!

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