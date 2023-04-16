«Воспринимали кастинг в шутку»: дочь пожарного из Новосибирской области стала участницей шоу «Умнее всех»

Дочь пожарного из Новосибирской области, 12-летняя Кира Фрибус, стала участницей шоу «Умнее всех!». Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, семья Киры живет в селе Кочки, а её папа служит в пожарной охране уже 18 лет.
— Он очень гордится тем, что дочь смогла стать участницей телепрограммы, где среди самых умных детей страны показала свои разносторонние знания, — рассказали в пресс-службе МЧС.
Кира учится на одни пятерки, делает игрушки из подручных материалов. Заявку на участие школьница подала в середине прошлого года.
— Сначала воспринимали кастинг в шутку, затем уже и азарт появился. После того, как Кира прошла отбор, все свободное время посвящала подготовке — расширяла кругозор в разных темах, — цитируют в пресс-службе папу, начальника пожарно-спасательной части №61 майора внутренней службы Андрея Фрибуса.
Андрей вместе с Кирой поехал на съемки в Москву. Кире не хватило 2 балла, чтобы пройти на следующий этап. Она ответила на 12 вопросов из 20 предложенных. Но отец с дочерью не расстроились, обещают в пресс-службе МЧС.
— Кира очень довольна, что поучаствовала в шоу. Я же горжусь своей дочерью, она у меня умница. Старательно идет к своим целям и добивается их, — рассказал Андрей Фрибус.
Школьнице попались вопросы про то, кто такой морской дьявол и сколько черных и белых клавиш у современного рояля.
В начале апреля новосибирец Семен Родыгин сыграл в «Свою игру», ранее он четыре раза участвовал в программе «Слабое звено» (сейчас передача выходит под названием «На выход!») и заработал почти полмиллиона рублей.