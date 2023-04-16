«Воспринимали кастинг в шутку»: дочь пожарного из Новосибирской области стала участницей шоу «Умнее всех»

Кира учится на одни пятерки, делает игрушки из подручных материалов. Заявку на участие школьница подала в середине прошлого года.

— Сначала воспринимали кастинг в шутку, затем уже и азарт появился. После того, как Кира прошла отбор, все свободное время посвящала подготовке — расширяла кругозор в разных темах, — цитируют в пресс-службе папу, начальника пожарно-спасательной части №61 майора внутренней службы Андрея Фрибуса.

