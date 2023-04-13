Опять началось! Ретроградный Меркурий — 2023: чья жизнь кардинально изменится с 20 апреля и что нельзя делать в это время

— Единственная преграда, которая может появиться на пути Тельцов в апреле, — это они сами. Если начнет казаться, что цель недостижима, просто найдите к ней другой путь, который не заведет вас в тупик, — говорит Татьяна Дружинина.



Кроме того, у Тельцов в апреле возможно финансовое прибавление, но есть и вероятность проблем с законом.



Близнецы

Близнецов в апреле будет мотать из стороны в сторону, их планы будут меняться со скоростью света, и главное в этом круговороте — определиться с приоритетами. Найдете такое дело, и успех вам гарантирован.



— Главное оружие Близнецов в апреле — неторопливость, спокойствие и чувство собственного достоинства. В более выгодном положении окажутся те, кто будет идти к цели окольными путями, — говорит Татьяна Дружинина.



В личном плане у Близнецов на горизонте — игривость и легкий флирт. Они будут пользоваться популярностью у противоположного пола, но здесь главное — держать себя в руках.

