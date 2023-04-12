Какая у вас миссия и где вы заработаете больше всего? Считаем по дате рождения — простая формула

Посмотреть на свою жизнь с точки зрения цифр и формул полезно хотя бы потому, что в голове вы уже знаете, какой ответ хотите получить после равно. Задумайтесь об этом. Дата рождения может подсказать ваши слабые и сильные стороны и то, чем заняться по жизни (вдруг вы как раз сомневаетесь). Наши коллеги из Wday.ru узнали, как это сделать с помощью науки сюцай.
В качестве науки сюцай была зарегистрирована академиком Оксфорда, профессором психологии Жанатом Кожамжаровым, который сейчас преподает и обучает своих преемников. Наука появилась как ответвление королевской йоги (или раджа-йоги), которая основывается на работе с сознанием. Она опирается на данные цифр, поэтому иногда ее называют цифрологией, или цифровой психологией.
Определяем число сознания
Сначала мастера сюцай анализируют число сознания (первая цифра даты рождения). У каждого числа есть свои положительные и отрицательные стороны, которые могут с одинаковой вероятностью проявляться в человеке в зависимости от среды, семьи, обстоятельств. И в наших силах сделать так, чтобы доминировали плюсы, а не минусы.
К примеру, люди, рожденные 1, 10, 19 и 28 числа, — это «единицы». Число их сознания — 1. Его можно получить путем сложения цифр внутри даты рождения (28 = 2+8 = 10, ноль не считается). Это люди, заточенные быть первыми, достигаторами и победителями, они всегда стремятся покровительствовать и доводить начатое до идеала. При этом они довольно жесткие эгоисты, которые не терпят неповиновения, могут проявлять агрессию и настаивают на своем до победного. Вот популярная таблица числа сознания в сюцай.
Помните, что с отрицательными проявлениями чисел тоже можно работать.
Определяем миссию
Согласно учению сюцай, у каждого человека есть свои черты личности и миссия, которые заложены в дате рождения. Именно она определяет, что у вас получится лучше всего: любовь, карьера, зарабатывание денег или получение знаний.
Чтобы понять, какая у вас миссия, достаточно сложить вместе цифры полной даты рождения, затем еще раз — и так до тех пор, пока не останется число от 1 до 9.
Пример: вы родились 27.10.1990 года. Считаем: 2+7+1+0+1+9+9+0=29=2+9=11=1+1=2. Теперь смотрим, что означает каждое число:
Сюцай-эксперт и психолог Алекс Ройтблат объясняет, здесь речь идет о реализации, предназначении. Как правило, миссия начинает особенно явно работать с 33 лет, поэтому многие именно в это время ощущают весомые перемены в жизни.
Например, число 4 в миссии означает, что человек способен делиться тайными знаниями. Его предназначение в том, чтобы наставлять других. При этом он может быть сомневающимся, неспособным четко поставить цели и выбрать желаемое направление.
Сопоставив свое число сознания и миссии, можно попробовать самостоятельно выяснить, какое у вас предназначение.
Для поиска предназначения и сферы, где вы могли бы стать наиболее успешным, также часто используют инструмент «Матрица судьбы». Наши коллеги из Wday.ru узнали, как точно рассчитать и расшифровать свое число (вам понадобится бумага, ручка и немного терпения).
Недавно мы разбирались, как по дате рождения определить количество разводов: эти формулы расскажут о перспективах вашей пары.
Как дата рождения влияет на жизнь человека
Практически всё в жизни человека зависит от даты рождения. Так считает кармический нумеролог, психолог-сексолог Мария Закурдаева. Нумерология — концепция, которая изучает влияние цифр на судьбу. В последнее время эта сфера становится всё популярнее, люди буквально выстраиваются в очереди к тем, кто обещает заглянуть в их будущее. Как работает нумерология? За чем к Марии приходят женщины и о чём просят мужчины — в интервью редакции 76.RU.
О чём говорят цифры
— Мария, расскажите, что такое кармическая нумерология?
— Кармическая нумерология — это метод диагностики психоэмоционального портрета личности. Расшифровывается кармическая нумерология на Старших арканах Таро. Но это не магия и не волшебство. Метод, по которому я работаю, называется «Матрица судьбы». Это не только про цифры. Первый человек, который начал использовать архетипы Таро в своей работе, — это психотерапевт Карл Густав Юнг. Каждая цифра (архетип) — это расшифровка: слова, чувства, мысли, действия людей. Давайте объясню на простом примере: люди, у которых в матрице есть цифра 11, они очень энергичны и выносливы, они не устают, много работают. Это положительные проявления. Но есть и минус — это агрессия, ярость, суетливость. Люди, у которых есть на основных позициях цифра 5, — это прекрасные учителя, они умеют объяснять сложные вещи простым языком. Это плюс данной цифры, но есть и минус — гордыня, негибкость мышления, нежелание получать новую информацию, но желание всех научить жить. Кто родился 12 числа или в декабре, такие люди не умеют говорить «нет», им трудно отказать, готовы всех спасать и всем помогать. И вот тут-то и кроется источник проблем, так как у каждой цифры есть плюсовые и минусовые качества. Минусовые проявления дают утечку энергии, депрессию, выгорание, а оттуда и потерю ресурсов, денег, проблем.
Арканы в этом учении — это бессознательные паттерны поведения человека. Паттерн (англ. pattern — «образец, шаблон; форма, модель; схема, диаграмма»).
— То есть, условно говоря, если ты родился 31 марта, то ты не сможешь стать врачом, если тебе предначертано быть журналистом, сколько бы ты ни учился на врача?
— В матрице каждого человека есть зона, которая отвечает за деньги, и там не одна цифра. То есть, зная расшифровку этой зоны, можно понять, кем он может быть и как легко он будет на этом зарабатывать деньги. Но при этом мы еще смотрим на талант, ресурсы и его базовые настройки.
— То есть всё это вы видите, глядя на цифры?
— У каждой цифры есть как отрицательные, так и положительные проявления. Например, люди, у которых цифра 6 в матрице, не умеют делать выбор. Они даже в магазине не знают, какое платье купить: красное или черное. Метаются из стороны в сторону. Много сомнений, жизнь их учит делать выбор, и это везде так: и в любви, и на работе, и в реализации. Это упущенные возможности. Отсюда и идет неудовлетворенность жизнью. Это забирает у человека энергию, деньги.
— Вам не кажется, что есть ситуации, в которых нужно подумать, прежде чем сделать выбор?
— Согласна с вами, но 6-й аркан не говорит не думать, он говорит: «Учись делать выбор».
— С какими запросами к вам приходят?
— Кто-то хочет понять, почему нет финансовой стабильности, кто-то (как правило, женщины) — почему они неудачны в отношениях: любовные треугольники, измены, отношения с бесперспективными партнерами, которые, например, находятся в браке. Я никогда не говорю человеку, что ему нужно делать, и не делаю за него выбор. Я говорю о том, где у человека точка роста, какие у него были отношения с родителями, какое у него предназначение. Кармическая нумерология — это просто инструмент, с помощью которого ты можешь посмотреть на себя со стороны. Например, если вам нужно выкопать яму, вы берете лопату. Но бывает, что вы не знаете, что есть лопата. Начинаете копать руками. Тоже добиваетесь своей цели, но дольше.
— Кто чаще к вам приходит: мужчины или женщины? И что они хотят узнать?
— Пока 70% моих клиентов — это женщины. Это стало для меня неожиданностью, но с мужчинами работать намного проще. Они более открыты к этой информации, быстрее схватывают. Мужчины не на эмоциях идут тратить деньги, они понимают, зачем им это нужно и что они хотят за эти деньги получить. Женщины чаще приходят с вопросом про отношения: почему не так? Почему всё время женатые? Мужчины идут за деньгами.
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