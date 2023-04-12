Какая у вас миссия и где вы заработаете больше всего? Считаем по дате рождения — простая формула

В качестве науки сюцай была зарегистрирована академиком Оксфорда, профессором психологии Жанатом Кожамжаровым, который сейчас преподает и обучает своих преемников. Наука появилась как ответвление королевской йоги (или раджа-йоги), которая основывается на работе с сознанием. Она опирается на данные цифр, поэтому иногда ее называют цифрологией, или цифровой психологией.

Определяем число сознания

Сначала мастера сюцай анализируют число сознания (первая цифра даты рождения). У каждого числа есть свои положительные и отрицательные стороны, которые могут с одинаковой вероятностью проявляться в человеке в зависимости от среды, семьи, обстоятельств. И в наших силах сделать так, чтобы доминировали плюсы, а не минусы.

