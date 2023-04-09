Ангел с огромными гонорарами: как сейчас выглядит самая красивая девочка планеты — ей уже 22 года

Француженка Тилан Блондо стала известна на весь мир, появившись на страницах модного журнала Vogue в 6 лет. В СМИ ее сразу окрестили самой красивой девочкой в мире за ангельскую и необычную внешность. Несмотря на юный возраст у Тилан тогда уже был внушительный модельный опыт. А несколько дней назад Блондо отметила свое
Карьеру фотомодели Тилан начала в 4 года. За несколько лет малышка стала одной из самых высокооплачиваемых юных моделей мира. Блондо успела побывать лицом брендов Lacoste, Hugo Boss, Jean Paul Gaultier, Ralph Lauren, Massimo Dutti, Pull & Bear, Paul & Joe Sister и многих других. Но не обошлось в карьере самой красивой девочки планеты и без скандалов.
Всё тот же Vogue, который помог Тилан стать всемирно известной, опубликовал фотосессию с уже
Но вернемся в наши дни — очаровательная девчушка выросла и превратилась в очень красивую девушку. При этом на ее характере никак не сказались головокружительный детский успех и громкое звание. Тилан стала самостоятельной и трудолюбивой, а еще она всё так же успешная модель, которая участвует в показах Miu Miu, Kenzo, Diesel и многих других брендов.
Что касается личной жизни, сердце Тилан с 2020 года занято
Еще подросшие дети-знаменитости
Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева в последнее время нечасто появляется на публике. Певица растит двух дочерей, сейчас она в браке с продюсером Константином Меладзе. Недавно у ее младшей дочери Сары был день рождения, по этому поводу звездная мама поделилась воспоминаниями о том, как быстро ее девочка выросла. Мы тоже посмотрели фото подросшей малышки.
Сару Вера Брежнева родила в союзе с бизнесменом Михаилом Киперманом. Но в октябре 2012 года пара сообщила о разводе. Несмотря на семейные неурядицы девочка в хороших отношениях с обоими родителями. Также у певицы есть дочь Соня от бывшего гражданского мужа Виталия Войченко.
В этом году певица волновалась, что не сможет прилететь на праздник Сары вовремя.
— Летела вчера из Берлина домой, готовилась к очень важному дню. Задержка рейса, нервы, но успела до 00:00… — поделилась Вера. — Летела поздравить одну очень классную девчонку с днем рождения.
— Давненько всё начиналось. Год за годом… И вот цыпленок превратился… в красивую девушку, которой сегодня исполнилось 13 лет, — поделилась она.
Через несколько лет Сара закончит школу, поступит в университет и с головой окунется во взрослую жизнь. Хотя, как пишут некоторые, уже сегодня девушка выглядит намного старше своего юного возраста.
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