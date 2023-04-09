Ангел с огромными гонорарами: как сейчас выглядит самая красивая девочка планеты — ей уже 22 года

Карьеру фотомодели Тилан начала в 4 года. За несколько лет малышка стала одной из самых высокооплачиваемых юных моделей мира. Блондо успела побывать лицом брендов Lacoste, Hugo Boss, Jean Paul Gaultier, Ralph Lauren, Massimo Dutti, Pull & Bear, Paul & Joe Sister и многих других. Но не обошлось в карьере самой красивой девочки планеты и без скандалов.

Всё тот же Vogue, который помог Тилан стать всемирно известной, опубликовал фотосессию с уже 10-летней моделью в весьма пикантном образе. «Тяжелый» макияж, мини-юбка, взрослые прическа и украшения — всё это делало Блондо как минимум вдвое старше. От фотографий так и веяло сексуальностью, и именно это шокировало общественность. Тогда французскую редакцию обвинили чуть ли не в развращении малолетних.