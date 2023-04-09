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Ангел с огромными гонорарами: как сейчас выглядит самая красивая девочка планеты — ей уже 22 года

Тилан Блондо сделала головокружительную модельную карьеру еще в юном возрасте

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Тилан с детства снималась для глянца

Тилан с детства снималась для глянца

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Француженка Тилан Блондо стала известна на весь мир, появившись на страницах модного журнала Vogue в 6 лет. В СМИ ее сразу окрестили самой красивой девочкой в мире за ангельскую и необычную внешность. Несмотря на юный возраст у Тилан тогда уже был внушительный модельный опыт. А несколько дней назад Блондо отметила свое 22-летие — да, время летит очень быстро. Наши коллеги из Parents.ru посмотрели, как изменилась красавица.

Карьеру фотомодели Тилан начала в 4 года. За несколько лет малышка стала одной из самых высокооплачиваемых юных моделей мира. Блондо успела побывать лицом брендов Lacoste, Hugo Boss, Jean Paul Gaultier, Ralph Lauren, Massimo Dutti, Pull & Bear, Paul & Joe Sister и многих других. Но не обошлось в карьере самой красивой девочки планеты и без скандалов.

Всё тот же Vogue, который помог Тилан стать всемирно известной, опубликовал фотосессию с уже 10-летней моделью в весьма пикантном образе. «Тяжелый» макияж, мини-юбка, взрослые прическа и украшения — всё это делало Блондо как минимум вдвое старше. От фотографий так и веяло сексуальностью, и именно это шокировало общественность. Тогда французскую редакцию обвинили чуть ли не в развращении малолетних.

Та самая фотосессия, из-за которой в 2011 году разгорелся настоящий скандал

Та самая фотосессия, из-за которой в 2011 году разгорелся настоящий скандал

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Но вернемся в наши дни — очаровательная девчушка выросла и превратилась в очень красивую девушку. При этом на ее характере никак не сказались головокружительный детский успех и громкое звание. Тилан стала самостоятельной и трудолюбивой, а еще она всё так же успешная модель, которая участвует в показах Miu Miu, Kenzo, Diesel и многих других брендов.

У себя во Франции Тилан известная персона

У себя во Франции Тилан известная персона

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В ней и сейчас можно узнать ту маленькую девочку, которую когда-то признали самой красивой в мире

В ней и сейчас можно узнать ту маленькую девочку, которую когда-то признали самой красивой в мире

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Что касается личной жизни, сердце Тилан с 2020 года занято 25-летним Беном Атталем.

А в 2021 году пара объявила о помолвке

А в 2021 году пара объявила о помолвке

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Еще подросшие дети-знаменитости

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева в последнее время нечасто появляется на публике. Певица растит двух дочерей, сейчас она в браке с продюсером Константином Меладзе. Недавно у ее младшей дочери Сары был день рождения, по этому поводу звездная мама поделилась воспоминаниями о том, как быстро ее девочка выросла. Мы тоже посмотрели фото подросшей малышки.

Вера Брежнева с дочкой

Вера Брежнева с дочкой

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Сару Вера Брежнева родила в союзе с бизнесменом Михаилом Киперманом. Но в октябре 2012 года пара сообщила о разводе. Несмотря на семейные неурядицы девочка в хороших отношениях с обоими родителями. Также у певицы есть дочь Соня от бывшего гражданского мужа Виталия Войченко.

В этом году певица волновалась, что не сможет прилететь на праздник Сары вовремя.

— Летела вчера из Берлина домой, готовилась к очень важному дню. Задержка рейса, нервы, но успела до 00:00… — поделилась Вера. — Летела поздравить одну очень классную девчонку с днем рождения.

Звезда показала, как Сара выглядела пару лет назад, и удивилась тому, как быстро растут дети

Звезда показала, как Сара выглядела пару лет назад, и удивилась тому, как быстро растут дети

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— Давненько всё начиналось. Год за годом… И вот цыпленок превратился… в красивую девушку, которой сегодня исполнилось 13 лет, — поделилась она.

Через несколько лет Сара закончит школу, поступит в университет и с головой окунется во взрослую жизнь. Хотя, как пишут некоторые, уже сегодня девушка выглядит намного старше своего юного возраста.

В начале 2010-х годов вся страна обсуждала историю расставания братьев Меладзе с женами, с которыми они прожили в браках больше 20 лет. Причина в обоих случаях была одна — длительные романы с бывшими солистками группы «ВИА Гра». Особенно серьезным ударом это стало для бывшей жены Константина Меладзе — Яны Сумм. Мы вспоминали историю звездного брака и развода.

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