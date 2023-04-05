Почему произошел скандал с Киркоровым в Новосибирске — рассказываем в двухминутном видео

Гастроли Филиппа Киркорова в Новосибирске не обошлись без скандала. Выступить против приезда певца решили активисты, сторонники традиционных ценностей. Они вышли на улицы с плакатами, кроме того, требовали от губернатора Андрея Травникова запретить концерт. Посмотрите видео, в котором мы кратко объясняем суть претензий.
— Деятельность его разлагающая, растлевающая, оскорбляющая, — объяснил свою позицию организатор пикета Иван Квасницкий. — То, что он на кресте там прыгал, это уже говорит обо всём, по сути дела.
За номер с крестом (фото есть в видеоролике) Филипп Киркоров давно извинился. Несмотря на то, что он всегда экстравагантно одевался, у пикетчиков возникли вопросы к его внешнему виду. Также они возмутились тем, что певец живет без женщины.
Гастроли Филиппа Киркорова никто не планирует отменять. Мэр Анатолий Локоть сказал, что не видит ничего предосудительного в творчестве артиста. Пикетчики грозились привести тысячу человек с плакатами к зданию «Локомотив-Арены», где 5 апреля состоится концерт артиста.
В своих соцсетях Филипп Киркоров рассказал, что был в кинотеатре «Победа», где смотрел фильм «Элвис», в видеоразговоре со своим другом Давидом Манукяном (Давой) он спросил, где можно гулять в Новосибирске. Кстати, новосибирцы тоже дали Филиппу Киркорову несколько советов. Если вы запутались в последовательности всех событий, связанных с приездом артиста, — две минуты видео и всё станет ясно.