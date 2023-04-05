Почему произошел скандал с Киркоровым в Новосибирске — рассказываем в двухминутном видео

В своих соцсетях Филипп Киркоров рассказал, что был в кинотеатре «Победа», где смотрел фильм «Элвис», в видеоразговоре со своим другом Давидом Манукяном (Давой) он спросил, где можно гулять в Новосибирске. Кстати, новосибирцы тоже дали Филиппу Киркорову несколько советов. Если вы запутались в последовательности всех событий, связанных с приездом артиста, — две минуты видео и всё станет ясно.