С салюта начнется празднование Дня космонавтики в Новосибирске

11 апреля в полночь в Новосибирске прогремит салют. О праздничной программе Дня космонавтики 4 апреля рассказала директор Большого новосибирского планетария Татьяна Белоусова на пресс-конференции в ТАСС.
— 7 апреля в наш планетарий прибудет герой России летчик-космонавт Михаил Корниенко. Он известен своей удивительной судьбой и двумя выходами в открытый космос, в том числе годовой полёт на МКС. Он ответит на вопросы новосибирцев и 8 апреля прочтет Тотальный диктант. 11 апреля в планетарии пройдёт традиционная акция «Юрьева ночь». Встретим Гагаринские сутки большим фейерверком в полночь, — сообщила Белоусова.
В планетарии пройдут мероприятия для детей, в кинозале покажут фильмы от авторов из Академгородка «Космическая история России» и «Земля глазами Гагарина». Посететили смогут увидеть фотовыставку в честь новосибирского космонавта Анны Кикиной. Правда, сама она к празднику не вернется в Новосибирск: женщина проходит реабилитацию после длительной миссии на орбите. Но на дне города Кикину ждут, об этом Белоусова сказала со ссылкой на маму Анны.
Кстати, после возвращения на Землю звание почетного жителя Новосибирска предложили присвоить Анне Кикиной. Ее имя могут присвоить также школе и планетарию.